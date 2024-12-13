Generatore di Video di Formazione con Istruttore: Potenzia l'Apprendimento

Trasforma rapidamente i tuoi script in video di formazione professionali e coinvolgenti con la tecnologia all'avanguardia di testo in video, perfetta per i team L&D.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo convincente di 45 secondi progettato per educatori o creatori di corsi online, dimostrando un concetto scientifico complesso. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, luminoso e istruttivo, consegnato con una voce amichevole e articolata. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per strutturare il contenuto senza sforzo e aggiungi sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità per studenti diversi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding per i dipendenti di 1 minuto, rivolto a professionisti delle risorse umane e specialisti dell'onboarding, spiegando gli aggiornamenti delle politiche aziendali. Questo video richiede uno stile visivo aziendale e rassicurante con un'enfasi sulla chiarezza e l'accessibilità, completato da una voce calma e guida. Trasforma le risorse testuali esistenti in un'esperienza visiva coinvolgente utilizzando la funzionalità di testo in video di HeyGen e personalizza gli avatar AI per rappresentare il tuo marchio per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione completo di 2 minuti per manager di formazione globale, dimostrando le caratteristiche del prodotto in più lingue. Il video dovrebbe presentare uno stile dinamico, inclusivo e visivamente diversificato, mostrando senza soluzione di continuità diverse lingue con una voce narrante energica e chiara. Impiega gli avatar AI avanzati di HeyGen e la potente generazione di voiceover per creare senza sforzo video multilingue, garantendo una qualità costante in tutte le versioni per un pubblico mondiale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione con Istruttore

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di formazione in video coinvolgenti con istruttore grazie al potente AI di HeyGen, progettato per i team L&D.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo materiale di formazione o uno script dettagliato direttamente nell'editor di HeyGen. La nostra capacità di testo in video preparerà il tuo contenuto per un istruttore AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo istruttore. Questo avatar consegnerà il tuo script con espressioni e gesti naturali, rendendo il tuo contenuto educativo coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Personalizzazione e Voci
Migliora il tuo video con musica di sottofondo, elementi visivi e personalizza la voce dell'avatar. Puoi anche generare video multilingue per raggiungere facilmente un pubblico globale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di formazione, esportalo facilmente nel formato e nella risoluzione desiderati. Avrai video di formazione professionali pronti per qualsiasi piattaforma, semplificando il trasferimento di conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

Trasforma argomenti complessi in lezioni video chiare, digeribili e coinvolgenti, migliorando i risultati educativi e semplificando i video di formazione complessi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di Avatar AI per i video di formazione?

HeyGen consente agli utenti di generare facilmente Avatar AI realistici che possono fornire contenuti video di formazione con istruttore direttamente dal testo. Le sue avanzate capacità di testo in video semplificano il processo, trasformando gli script in video educativi professionali senza produzione complessa.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e l'integrazione dei video?

HeyGen include funzionalità robuste come la generazione automatica di sottotitoli e la generazione avanzata di voiceover per migliorare l'accessibilità per tutti gli studenti. I video creati con HeyGen possono anche essere integrati senza problemi in varie piattaforme LMS, semplificando la distribuzione per l'onboarding dei dipendenti e altri programmi di formazione.

HeyGen può supportare diverse esigenze di contenuto con il suo creatore di video educativi?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di modelli personalizzabili e supporta video multilingue, rendendolo un creatore di video educativi ideale per i team L&D. Questa flessibilità consente la creazione di contenuti educativi coinvolgenti e accessibili a livello globale con branding personalizzato.

Come possono i team L&D sfruttare HeyGen per un onboarding efficiente dei dipendenti?

HeyGen fornisce ai team L&D strumenti potenti per creare rapidamente contenuti di onboarding e educativi per i dipendenti. Con modelli personalizzabili e opzioni di branding personalizzato, HeyGen garantisce video di formazione coerenti e professionali che sono sia coinvolgenti che efficienti.

