Generatore di Video Istruttivi: Crea Guide Pratiche con l'AI

Produci guide pratiche e video di formazione più velocemente. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita alle tue istruzioni senza filmare.

Produci una guida di 45 secondi che dimostri il processo di accesso a un nuovo portale online, rivolta a utenti alle prime armi. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e passo-passo con schermate coinvolgenti, accompagnato da una voce narrante AI amichevole e informativa. Questo video istruttivo sfrutterà la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per creare una narrazione dinamica insieme a un utile avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi che illustri i benefici di uno stile di vita sostenibile per un pubblico generale interessato a temi ambientali. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e ottimista, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale di HeyGen e musica di sottofondo allegra. Utilizza i 'Modelli e scene' di HeyGen per organizzare il flusso narrativo, creando un output di generatore video AI d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione di 30 secondi sull'etichetta efficace delle email per i nuovi assunti in un contesto aziendale. Il design visivo dovrebbe essere professionale e conciso, con un avatar AI raffinato che presenta i punti chiave, supportato da sottotitoli chiari per una comprensione universale. Questo pezzo conciso dimostra la potenza di un generatore video AI per la produzione rapida di materiale di formazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 90 secondi che spieghi come eseguire i passaggi base di risoluzione dei problemi dello smartphone, rivolto a persone meno esperte di tecnologia. Lo stile del video dovrebbe essere rassicurante e facile da seguire, mostrando dimostrazioni pratiche con una voce narrante AI calma e guida per ogni passaggio. Assicurati che il risultato finale sia adattabile a varie piattaforme social utilizzando la capacità di HeyGen di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per questo video di istruzioni pratiche.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Istruttivi

Produci rapidamente video istruttivi coinvolgenti e informativi, guide pratiche e contenuti di formazione con tecnologia AI all'avanguardia.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script. La nostra piattaforma utilizza capacità avanzate di Testo a video da script per generare istantaneamente contenuti video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per narrare le tue istruzioni, portando una presenza professionale e coerente al tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi dalla nostra libreria multimediale e applica i tuoi controlli di Branding per un aspetto raffinato e coerente con il brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video istruttivo esportandolo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Educazione Sanitaria

Trasforma informazioni mediche complesse in video istruttivi chiari e facili da comprendere per migliori risultati di apprendimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video istruttivi e guide pratiche?

HeyGen consente agli utenti di generare facilmente video istruttivi professionali e guide pratiche coinvolgenti. Sfrutta il nostro avanzato generatore video AI, con avatar AI realistici e voci narranti AI, per trasformare script in materiale di formazione chiaro e conciso per qualsiasi pubblico.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore video AI per materiale di formazione?

HeyGen si distingue come un efficace generatore video AI offrendo avatar AI iper-realistici e voci narranti AI di alta qualità. Questo consente alle aziende di produrre video di formazione scalabili e personalizzati e documenti di onboarding senza bisogno di risorse di produzione estese.

Posso personalizzare i video AI generati da HeyGen per il mio specifico brand e contenuto?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione attraverso i suoi Modelli diversificati e controlli di Branding robusti, permettendoti di adattare ogni video AI allo stile unico del tuo brand. Regola facilmente tutto, dagli avatar AI alle scene e al contenuto video testuale.

Come supporta HeyGen la creazione e distribuzione di SOP e documenti di onboarding?

HeyGen semplifica la creazione di SOP dinamici e documenti di onboarding coinvolgenti attraverso la sua piattaforma intuitiva di testo a video. Genera video istruttivi chiari con sottotitoli automatici, poi condividili ed esportali facilmente su varie piattaforme, migliorando la comprensione e l'efficienza del team.

