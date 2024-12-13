Il tuo Generatore di Video Istruttivi AI per Contenuti di Apprendimento Rapido

Trasforma senza sforzo i suggerimenti di testo in video di formazione professionali con avatar AI realistici.

Sviluppa un video promozionale di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mettendo in mostra un prodotto innovativo. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale con una voce narrante vivace e coinvolgente, e deve utilizzare la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire rapidamente il testo di marketing in una narrazione avvincente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 45 secondi rivolto agli educatori, spiegando un nuovo strumento di insegnamento online. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole e accessibile con sottotitoli chiari, impiegando le capacità di "AI avatars" e "Subtitles/captions" di HeyGen per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento di un pubblico di apprendimento diversificato.
Prompt di Esempio 2
Produci un modulo di formazione per dipendenti di 90 secondi per i team L&D, coprendo le linee guida essenziali sulla conformità. Lo stile visivo e audio deve essere autorevole e informativo, sfruttando le ampie "Templates & scenes" e il "Media library/stock support" di HeyGen per creare un'esperienza di apprendimento raffinata e standardizzata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo dinamico di 30 secondi per i social media rivolto ai marketer, evidenziando una tendenza recente. Questo video animato dovrebbe essere visivamente ricco e accattivante, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen e una generazione di "Voiceover" di alta qualità per catturare immediatamente l'attenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Istruttivi

Trasforma rapidamente il tuo testo in video istruttivi coinvolgenti. Crea contenuti di formazione avvincenti, video educativi e video esplicativi con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo testo istruttivo o carica uno script per sfruttare il generatore di testo in video, formando la base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o modelli professionali per rappresentare visivamente le tue informazioni e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Realistici
Migliora il tuo video aggiungendo voiceover realistici generati direttamente dal tuo script, garantendo una narrazione chiara e professionale per i tuoi video di formazione.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video educativo, quindi generalo ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per una condivisione d'impatto su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

Trasforma argomenti complessi, come quelli medici, in video esplicativi chiari e digeribili utilizzando la generazione di testo in video per un apprendimento migliorato.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video educativi?

HeyGen funge da avanzato creatore di video educativi, sfruttando avatar AI e voci AI realistiche per trasformare i suggerimenti di testo in lezioni video coinvolgenti. La sua piattaforma intuitiva e i modelli personalizzabili semplificano la produzione di video istruttivi di alta qualità.

Cosa rende HeyGen uno strumento potente per generare video di formazione?

HeyGen è ideale per i team L&D che necessitano di produrre video di formazione ed esplicativi in modo efficiente. Offre funzionalità come voiceover AI, sottotitoli generati automaticamente e controlli di branding personalizzati per garantire contenuti di formazione per dipendenti chiari e professionali.

HeyGen può creare vari tipi di contenuti video creativi?

Assolutamente, HeyGen funziona come un versatile generatore di video AI, capace di produrre diversi contenuti video creativi, dai video promozionali per i social media ai video animati. Gli utenti possono personalizzare i loro video utilizzando una ricca libreria di media stock e modelli predefiniti.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per gli utenti?

HeyGen semplifica la creazione di video convertendo il testo in video utilizzando avatar AI e voci AI realistiche, eliminando passaggi di produzione complessi. I suoi strumenti di editing video user-friendly, inclusi sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rendono la creazione di video professionali accessibile ed efficiente.

