creatore di video istruttivi: crea apprendimento coinvolgente

Ottimizza la creazione dei tuoi video per percorsi istruttivi. Utilizza modelli e scene professionali per costruire contenuti educativi coinvolgenti rapidamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 45 secondi rivolto agli studenti che apprendono un evento storico specifico. Lo stile visivo dovrebbe essere immersivo e informativo, incorporando ricchi media dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare i momenti chiave, mentre un avatar AI coinvolgente fornisce spiegazioni concise. L'audio dovrebbe presentare una voce fuori campo chiara e autorevole e una musica di sottofondo appropriata al periodo, migliorando l'esperienza del corso online.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione di 90 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che cercano di ottimizzare la loro strategia sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e incoraggiante, utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per mostrare consigli e strategie pratiche. Una voce fuori campo sicura ed energica dovrebbe guidare lo spettatore attraverso ogni passaggio, accompagnata da musica motivazionale e vivace, trasformando informazioni complesse in un modulo di e-learning accessibile.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi per aspiranti creatori di contenuti, dimostrando il rapido processo di creazione video utilizzando un creatore di video istruttivi. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce e coinvolgente, mostrando diversi ridimensionamenti e esportazioni di proporzioni per varie piattaforme. Una voce fuori campo vivace, generata con la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, combinata con effetti sonori nitidi e musica di sottofondo dinamica, dovrebbe evidenziare la facilità e la velocità di produzione video professionale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

come funziona il creatore di video istruttivi

Produci rapidamente video educativi e di formazione coinvolgenti per guidare gli apprendenti attraverso argomenti complessi con la piattaforma AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il tuo copione istruttivo
Sviluppa il contenuto della tua lezione, quindi utilizza la funzione testo in video di HeyGen per generare istantaneamente scene dal tuo testo.
2
Step 2
Scegli il tuo presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti istruttivi, dando vita alle tue lezioni.
3
Step 3
Aggiungi elementi visivi e branding
Incorpora immagini, video e i tuoi elementi di branding dalla libreria multimediale e dai modelli per arricchire il tuo video e mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta il tuo modulo di apprendimento
Finalizza il tuo video istruttivo ed esportalo in vari formati, pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma di e-learning come moduli di e-learning completi.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione

Sfrutta i video potenziati dall'AI per creare contenuti di formazione dinamici che coinvolgono attivamente gli apprendenti, portando a una maggiore ritenzione delle conoscenze e a migliori prestazioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video istruttivi?

HeyGen ti consente di creare video istruttivi di alta qualità senza sforzo utilizzando un creatore di video AI. Sfrutta funzionalità come testo in video e avatar AI per produrre contenuti coinvolgenti per corsi online e moduli di e-learning, migliorando il coinvolgimento degli apprendenti.

Qual è il ruolo degli avatar AI nei video educativi di HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video educativi presentando i contenuti con espressioni naturali e voci fuori campo. Questo semplifica notevolmente la creazione di video, permettendoti di trasformare i copioni in presentazioni professionali senza bisogno di una telecamera o di uno studio.

HeyGen offre funzionalità per la produzione rapida di video di formazione?

Sì, HeyGen fornisce strumenti robusti per una produzione efficiente di video di formazione, inclusi modelli personalizzabili e generazione automatica di sottotitoli. Trasforma facilmente i tuoi contenuti in video di formazione raffinati, completi di generazione di voce fuori campo professionale ed elementi di branding.

Posso personalizzare il branding per i miei contenuti educativi con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video educativi siano in linea con l'identità della tua organizzazione. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, regolare i colori e mantenere un aspetto coerente in tutti i tuoi moduli di e-learning.

