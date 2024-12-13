Generatore di Video Istruttivi Senza Sforzo

Trasforma rapidamente il testo in video istruttivi coinvolgenti utilizzando la nostra avanzata funzione di testo in video da script per semplificare l'apprendimento.

Crea un video istruttivo di 90 secondi per professionisti IT, dimostrando un processo complesso di installazione software. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni grafiche pulite, completate da una voce narrante generata dall'AI coinvolgente. Usa la funzione di testo in video di HeyGen per generare rapidamente il contenuto e un avatar AI per presentare chiaramente i passaggi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione di 2 minuti rivolto ai nuovi dipendenti per l'onboarding tecnico, dettagliando le politiche di utilizzo del software aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e accessibile, incorporando modelli professionali e scene con sovrapposizioni di testo chiare e concise. Assicurati che i sottotitoli/caption di HeyGen siano abilitati per l'accessibilità, supportando varie preferenze di apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi per il personale di supporto tecnico, illustrando un rapido suggerimento di risoluzione dei problemi per un problema di rete specifico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e informativo, con filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale di HeyGen e una voce narrante AI precisa che guida lo spettatore attraverso ogni passaggio.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo di 75 secondi per manager non tecnici, semplificando un nuovo flusso di lavoro tecnico automatizzato. Impiega uno stile di narrazione visiva pulito e professionale, sfruttando i modelli personalizzabili di HeyGen per rappresentare visivamente concetti astratti. Assicurati che il video possa essere facilmente adattato per diverse piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Istruttivi

Trasforma senza sforzo la tua conoscenza in video istruttivi coinvolgenti, completi di avatars AI e visuali dinamiche, pronti da condividere in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo istruttivo o caricando uno script. Il generatore di video istruttivi AI converte senza problemi il tuo contenuto scritto in una narrazione video dinamica utilizzando la tecnologia di testo in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di Avatars AI per essere il tuo presentatore sullo schermo, portando un volto professionale e relazionabile ai tuoi video di formazione senza bisogno di una troupe cinematografica.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Migliora i tuoi video istruttivi con visuali e grafiche pertinenti. Utilizza modelli pre-progettati e una ricca libreria multimediale per rendere il tuo contenuto chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video istruttivo, esportalo facilmente in vari formati. Genera link condivisibili per distribuire il tuo contenuto formativo di alta qualità su qualsiasi piattaforma con facilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva l'Efficacia della Formazione

.

Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici e interattivi, aumentando significativamente il coinvolgimento dei partecipanti e migliorando la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video istruttivi?

HeyGen funge da potente generatore di video istruttivi AI, consentendo agli utenti di trasformare il testo in video istruttivi professionali con Avatars AI e voci narranti AI realistiche, semplificando notevolmente il processo di produzione.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video di formazione?

HeyGen fornisce strumenti di editing video robusti per la personalizzazione avanzata dei tuoi video di formazione, inclusi controlli di branding, ridimensionamento del rapporto d'aspetto e sottotitoli automatici, garantendo contenuti di alta qualità e su misura.

Posso utilizzare Avatars AI e modelli per migliorare i miei video esplicativi?

Sì, HeyGen ti consente di sfruttare una vasta libreria di Avatars AI e modelli personalizzabili per produrre rapidamente video esplicativi coinvolgenti. Questo consente una creazione di contenuti efficiente direttamente dal testo ai video.

HeyGen è uno strumento accessibile basato su browser per generare video how-to?

Assolutamente, HeyGen opera come uno strumento completamente basato su browser, rendendo facile generare video how-to di alta qualità da qualsiasi luogo. Una volta creati, i video possono essere condivisi facilmente tramite link condivisibili.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo