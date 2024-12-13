Creatore di Video Aziendali Istruttivi: Aumenta l'Apprendimento e il Coinvolgimento

Genera rapidamente video di formazione coinvolgenti e video esplicativi utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script, rendendo chiari argomenti complessi.

Progetta un video aziendale istruttivo di 1 minuto rivolto ai nuovi assunti, dimostrando i valori fondamentali dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar AI diversi che presentano ciascun valore, accompagnati da una voce fuori campo chiara e vivace. Evidenzia l'uso degli avatar AI e della generazione di voiceover di HeyGen per creare contenuti coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 90 secondi rivolto al personale di supporto IT, dettagliando un nuovo protocollo di risoluzione dei problemi software. Utilizza uno stile visivo pulito e tecnico, combinando registrazioni dello schermo con sovrapposizioni animate concise, e assicurati una voce fuori campo precisa e calma. Questo video dovrebbe mostrare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, garantendo che tutti i passaggi siano trasmessi accuratamente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione di 2 minuti per i project manager, delineando le migliori pratiche per l'implementazione del flusso di lavoro agile. L'estetica dovrebbe essere dinamica e informativa, utilizzando una varietà di modelli e scene per illustrare concetti complessi, supportati da uno stile audio sicuro e incoraggiante. Sottolinea come i modelli e le scene di HeyGen semplifichino la creazione di moduli di apprendimento professionali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marketing interno di 45 secondi per i team di vendita, annunciando una nuova funzionalità del prodotto con i vantaggi chiave. La presentazione visiva deve essere di alta qualità e d'impatto, incorporando grafiche vivaci e un tono audio persuasivo. Dimostra l'adattabilità del video su diverse piattaforme menzionando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visione ottimale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Aziendali Istruttivi

Sfrutta gli strumenti video AI e le funzionalità intuitive per creare rapidamente ed efficacemente video aziendali istruttivi di alta qualità e coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto istruttivo. La nostra potente piattaforma può trasformare il tuo testo in un video dinamico, formando la base della tua guida aziendale.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra avatar AI professionali o iniziando con un modello personalizzabile per coinvolgere visivamente il tuo pubblico con il tuo contenuto istruttivo.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Personalizza il tuo video con controlli di branding per mantenere la coerenza, o genera voiceover chiari per trasmettere il tuo messaggio con precisione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video aziendale istruttivo di alta qualità, ottimizzato per vari rapporti d'aspetto, e condividilo facilmente su diverse piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Aziendali Complessi

.

Spiega chiaramente processi aziendali e prodotti intricati con video esplicativi generati dall'AI facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali potenziati dall'AI?

HeyGen è uno strumento video AI intuitivo che semplifica la produzione video consentendo la creazione di video da testo utilizzando avatar AI realistici e una generazione avanzata di voiceover. Questo permette di sviluppare video di alta qualità su misura per le esigenze aziendali in modo efficiente.

HeyGen può generare video esplicativi animati coinvolgenti senza software complessi?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video animati professionali e video esplicativi coinvolgenti con facilità, utilizzando una vasta libreria di modelli e un'interfaccia di editing drag-and-drop intuitiva. Puoi integrare facilmente media di stock e branding personalizzato per produrre video di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre video di formazione o marketing efficaci?

HeyGen offre funzionalità complete come la registrazione dello schermo, la generazione avanzata di script e controlli di branding personalizzabili per produrre video di formazione e marketing professionali. Questi strumenti assicurano che i tuoi video di alta qualità trasmettano efficacemente il tuo messaggio e l'identità del marchio.

Come migliorano gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen la creazione di contenuti video?

Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi script con espressioni realistiche, mentre la generazione avanzata di voiceover offre voci naturali per i tuoi contenuti video. Questa potente combinazione, insieme ai sottotitoli automatici, assicura che i tuoi messaggi siano chiari, coinvolgenti e accessibili al tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo