Creatore di Video Aziendali Istruttivi: Aumenta l'Apprendimento e il Coinvolgimento
Genera rapidamente video di formazione coinvolgenti e video esplicativi utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script, rendendo chiari argomenti complessi.
Produci un video esplicativo di 90 secondi rivolto al personale di supporto IT, dettagliando un nuovo protocollo di risoluzione dei problemi software. Utilizza uno stile visivo pulito e tecnico, combinando registrazioni dello schermo con sovrapposizioni animate concise, e assicurati una voce fuori campo precisa e calma. Questo video dovrebbe mostrare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, garantendo che tutti i passaggi siano trasmessi accuratamente.
Sviluppa un video di formazione di 2 minuti per i project manager, delineando le migliori pratiche per l'implementazione del flusso di lavoro agile. L'estetica dovrebbe essere dinamica e informativa, utilizzando una varietà di modelli e scene per illustrare concetti complessi, supportati da uno stile audio sicuro e incoraggiante. Sottolinea come i modelli e le scene di HeyGen semplifichino la creazione di moduli di apprendimento professionali.
Crea un video di marketing interno di 45 secondi per i team di vendita, annunciando una nuova funzionalità del prodotto con i vantaggi chiave. La presentazione visiva deve essere di alta qualità e d'impatto, incorporando grafiche vivaci e un tono audio persuasivo. Dimostra l'adattabilità del video su diverse piattaforme menzionando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visione ottimale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta l'Efficacia della Formazione con l'AI.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione dei dipendenti utilizzando video di formazione dinamici potenziati dall'AI.
Sviluppa Programmi di Apprendimento Globali.
Produci e scala rapidamente corsi video di alta qualità per educare un pubblico più ampio e globale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali potenziati dall'AI?
HeyGen è uno strumento video AI intuitivo che semplifica la produzione video consentendo la creazione di video da testo utilizzando avatar AI realistici e una generazione avanzata di voiceover. Questo permette di sviluppare video di alta qualità su misura per le esigenze aziendali in modo efficiente.
HeyGen può generare video esplicativi animati coinvolgenti senza software complessi?
Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video animati professionali e video esplicativi coinvolgenti con facilità, utilizzando una vasta libreria di modelli e un'interfaccia di editing drag-and-drop intuitiva. Puoi integrare facilmente media di stock e branding personalizzato per produrre video di alta qualità.
Quali funzionalità offre HeyGen per produrre video di formazione o marketing efficaci?
HeyGen offre funzionalità complete come la registrazione dello schermo, la generazione avanzata di script e controlli di branding personalizzabili per produrre video di formazione e marketing professionali. Questi strumenti assicurano che i tuoi video di alta qualità trasmettano efficacemente il tuo messaggio e l'identità del marchio.
Come migliorano gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen la creazione di contenuti video?
Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi script con espressioni realistiche, mentre la generazione avanzata di voiceover offre voci naturali per i tuoi contenuti video. Questa potente combinazione, insieme ai sottotitoli automatici, assicura che i tuoi messaggi siano chiari, coinvolgenti e accessibili al tuo pubblico.