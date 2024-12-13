Generatore di Video Basato su Istruzioni: Crea Video Più Velocemente

Produci video di formazione di alta qualità e guide pratiche più velocemente con il nostro generatore di video basato su istruzioni, sfruttando la potente funzione di testo-a-video da script.

Immagina di creare un'introduzione coinvolgente di 45 secondi per un nuovo servizio destinato ai proprietari di piccole imprese. Utilizza un avatar AI realistico e una generazione di voiceover accattivante per spiegare i benefici, presentati con immagini luminose e invitanti e un tono amichevole. Questo video generativo AI renderà le idee complesse accessibili e comprensibili.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida istruttiva di 60 secondi per appassionati di tecnologia e early adopters, dimostrando una nuova funzionalità software. Questo video dovrebbe impiegare la capacità di testo-a-video da script per generare automaticamente scene, sfruttando modelli eleganti e moderni e transizioni dinamiche, accompagnati da una voce energica e informativa da un generatore di video basato su istruzioni.
Prompt di Esempio 2
Produci una pubblicità dinamica di 30 secondi per i social media rivolta ai professionisti del marketing, mostrando una vendita lampo. Incorpora media stock vivaci dalla libreria multimediale/supporto stock e sottotitoli/caption prominenti per catturare l'attenzione, il tutto impostato su musica di sottofondo stimolante con immagini veloci e coinvolgenti. Questo generatore di video AI rende semplici le promozioni rapide.
Prompt di Esempio 3
Crea un modulo educativo conciso di 50 secondi per educatori e creatori di corsi online, semplificando un concetto scientifico complesso. Usa un avatar AI per presentare le informazioni chiaramente all'interno di uno stile visivo di animazione su lavagna pulito ed educativo, assicurando che il video possa essere facilmente adattato per varie piattaforme con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto, accompagnato da una voce calma e autorevole da questo generatore di video basato su istruzioni AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Basato su Istruzioni

Trasforma senza sforzo il tuo testo in video istruttivi coinvolgenti con avatar AI e visual dinamici, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e la Tua Scena
Inizia scrivendo il tuo script istruttivo o incollando il testo esistente. Seleziona tra una varietà di modelli e scene professionali per impostare la base visiva perfetta per il tuo video, assicurando un inizio raffinato.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Dai vita alle tue istruzioni selezionando un avatar AI adatto per presentare i tuoi contenuti. Il tuo script verrà automaticamente convertito in un voiceover dal suono naturale, fornendo una narrazione chiara.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Affina
Migliora il tuo video aggiungendo elementi visivi pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale/supporto stock o caricando i tuoi asset personalizzati. Affina ulteriormente il tuo video con branding e sottotitoli automatici per la massima chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video istruttivo scegliendo le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto desiderate. Genera il tuo video e condividilo facilmente su varie piattaforme, rendendo i tuoi contenuti di apprendimento prontamente disponibili al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva la Formazione Aziendale

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione attraverso contenuti video dinamici potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video generativi AI?

HeyGen è una potente piattaforma di video generativi AI che semplifica la produzione di contenuti trasformando semplici prompt di testo o script in video di alta qualità. Questo generatore di video basato su istruzioni rende la creazione di video complessi accessibile ed efficiente per tutti gli utenti.

Posso personalizzare gli Avatar AI per le esigenze specifiche del mio brand usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre una selezione diversificata di Avatar AI personalizzabili, permettendoti di creare avatar digitali che si allineano perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi anche sfruttare una varietà di modelli e scene per personalizzare ulteriormente i tuoi contenuti video.

Quali tipi di contenuti creativi possono essere prodotti con il generatore di video AI di HeyGen?

Il generatore di video AI di HeyGen è incredibilmente versatile, consentendo la creazione di contenuti creativi diversificati come video di formazione coinvolgenti, documentazione video completa e guide pratiche. Le sue funzionalità intuitive supportano una vasta gamma di progetti video creativi e istruttivi.

HeyGen offre supporto multilingue per le sue capacità di testo-a-video?

Sì, HeyGen fornisce un robusto supporto multilingue per le sue funzionalità di testo-a-video, permettendoti di generare contenuti con voiceover generati dall'AI in numerose lingue. Questa capacità assicura che i tuoi video possano raggiungere ed essere coinvolgenti per un pubblico globale senza barriere linguistiche.

