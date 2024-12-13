Eleva la Formazione: Il Tuo Creatore di Video di Formazione Istituzionale
Crea video di formazione interattivi per un eLearning e un onboarding efficaci, utilizzando i modelli personalizzabili di HeyGen per costruire rapidamente contenuti aziendali coinvolgenti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione istituzionale di 60 secondi rivolto a tutto il personale esistente per spiegare la politica aggiornata sulla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e autorevole, utilizzando animazioni sottili per evidenziare i punti chiave, accompagnato da una voce seria ma accessibile. Fondamentale è integrare sottotitoli chiari per garantire piena accessibilità e comprensione tra le diverse preferenze di apprendimento.
Produci un video conciso di 30 secondi per il personale interno, dimostrando come utilizzare un nuovo strumento di gestione dei progetti. L'estetica dovrebbe essere moderna e semplice, con colori vivaci e una voce narrante istruttiva e vivace, rendendo i passaggi complessi facili da comprendere. Sfrutta modelli e scene personalizzabili per mantenere la coerenza del marchio e accelerare la produzione di questi moduli di eLearning rapidi.
Progetta un video di 45 secondi per il team di leadership di una grande azienda, introducendo una nuova iniziativa strategica focalizzata sulla sostenibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirazionale e cinematografico, utilizzando filmati d'archivio d'impatto e una voce narrante generata professionalmente per trasmettere la visione dell'organizzazione. Impiega tecniche di narrazione per ispirare e coinvolgere, realizzate in modo efficiente con generazione di voiceover di alta qualità per trasmettere un messaggio unificato.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Creazione e la Portata dei Corsi.
Sviluppa in modo efficiente numerosi corsi di formazione e distribuiscili a livello globale, massimizzando l'impatto e l'accessibilità per tutti i discenti.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione.
Utilizza l'AI per catturare l'attenzione del pubblico, aumentando significativamente il coinvolgimento e migliorando la ritenzione delle conoscenze nei video di formazione aziendale.
Domande Frequenti
Come funziona HeyGen come creatore ideale di video di formazione istituzionale?
HeyGen è una piattaforma alimentata da AI progettata per creare video di formazione aziendale di alta qualità. Consente alle istituzioni di produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente, migliorando i processi di condivisione delle conoscenze e di onboarding con modelli personalizzabili e avatar AI.
Cosa rende HeyGen efficace per produrre rapidamente video di formazione?
HeyGen semplifica la creazione di video di formazione attraverso la sua interfaccia intuitiva e le capacità di testo-a-video alimentate da AI. Puoi trasformare rapidamente i copioni in video professionali, riducendo significativamente i tempi di produzione con strumenti di editing robusti.
HeyGen supporta la creazione di elementi interattivi per l'eLearning?
Sebbene HeyGen eccella nella generazione di contenuti video coinvolgenti, consente ai creatori di produrre video che possono essere integrati in video di formazione interattivi e moduli di eLearning. I suoi avatar AI e la generazione completa di voiceover migliorano le tecniche di narrazione per un maggiore coinvolgimento degli spettatori.
HeyGen può personalizzare i contenuti dei video di formazione con un branding specifico?
Assolutamente, HeyGen assicura che l'output del tuo software di formazione video sia allineato con l'identità del tuo marchio. Fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare loghi e colori personalizzati, insieme a funzionalità come i sottotitoli, per un risultato rifinito e professionale.