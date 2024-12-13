Eleva la Formazione: Il Tuo Creatore di Video di Formazione Istituzionale

Crea video di formazione interattivi per un eLearning e un onboarding efficaci, utilizzando i modelli personalizzabili di HeyGen per costruire rapidamente contenuti aziendali coinvolgenti.

Crea un video di formazione aziendale di 45 secondi destinato ai nuovi assunti in un'istituzione finanziaria, visivamente professionale e amichevole con audio chiaro e incoraggiante, introducendoli alla cultura aziendale. Utilizza avatar AI per rappresentare i vari capi dipartimento, rendendo il processo di onboarding personale e accogliente senza la necessità di riprese dal vivo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione istituzionale di 60 secondi rivolto a tutto il personale esistente per spiegare la politica aggiornata sulla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e autorevole, utilizzando animazioni sottili per evidenziare i punti chiave, accompagnato da una voce seria ma accessibile. Fondamentale è integrare sottotitoli chiari per garantire piena accessibilità e comprensione tra le diverse preferenze di apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per il personale interno, dimostrando come utilizzare un nuovo strumento di gestione dei progetti. L'estetica dovrebbe essere moderna e semplice, con colori vivaci e una voce narrante istruttiva e vivace, rendendo i passaggi complessi facili da comprendere. Sfrutta modelli e scene personalizzabili per mantenere la coerenza del marchio e accelerare la produzione di questi moduli di eLearning rapidi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 45 secondi per il team di leadership di una grande azienda, introducendo una nuova iniziativa strategica focalizzata sulla sostenibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirazionale e cinematografico, utilizzando filmati d'archivio d'impatto e una voce narrante generata professionalmente per trasmettere la visione dell'organizzazione. Impiega tecniche di narrazione per ispirare e coinvolgere, realizzate in modo efficiente con generazione di voiceover di alta qualità per trasmettere un messaggio unificato.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Istituzionale

Ottimizza la tua formazione aziendale con video coinvolgenti alimentati da AI. Produci rapidamente contenuti di alta qualità che educano e mantengono le conoscenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia trasformando il tuo copione di formazione in una narrazione visiva. Sfrutta la nostra funzione di testo-a-video alimentata da AI per generare un video professionale, oppure scegli tra modelli personalizzabili.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Interattività
Rafforza il tuo messaggio con contenuti coinvolgenti. Incorpora elementi interattivi come avatar AI per narrare la tua formazione, o utilizza la nostra libreria multimediale per arricchire le tue scene.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Assicurati che la tua formazione rifletta l'identità del tuo marchio. Usa i controlli di branding (logo, colori) per mantenere la coerenza e aggiungi sottotitoli per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione e preparalo per il tuo pubblico. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottenere il formato perfetto per qualsiasi piattaforma, assicurando che i tuoi video di formazione aziendale siano pronti per la distribuzione.

Casi d'Uso

Chiarisci l'Educazione Specializzata

Trasforma argomenti complessi, come quelli medici, in video di formazione chiari e accessibili, migliorando l'educazione istituzionale specializzata.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come creatore ideale di video di formazione istituzionale?

HeyGen è una piattaforma alimentata da AI progettata per creare video di formazione aziendale di alta qualità. Consente alle istituzioni di produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente, migliorando i processi di condivisione delle conoscenze e di onboarding con modelli personalizzabili e avatar AI.

Cosa rende HeyGen efficace per produrre rapidamente video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione attraverso la sua interfaccia intuitiva e le capacità di testo-a-video alimentate da AI. Puoi trasformare rapidamente i copioni in video professionali, riducendo significativamente i tempi di produzione con strumenti di editing robusti.

HeyGen supporta la creazione di elementi interattivi per l'eLearning?

Sebbene HeyGen eccella nella generazione di contenuti video coinvolgenti, consente ai creatori di produrre video che possono essere integrati in video di formazione interattivi e moduli di eLearning. I suoi avatar AI e la generazione completa di voiceover migliorano le tecniche di narrazione per un maggiore coinvolgimento degli spettatori.

HeyGen può personalizzare i contenuti dei video di formazione con un branding specifico?

Assolutamente, HeyGen assicura che l'output del tuo software di formazione video sia allineato con l'identità del tuo marchio. Fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare loghi e colori personalizzati, insieme a funzionalità come i sottotitoli, per un risultato rifinito e professionale.

