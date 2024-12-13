Generatore di Video di Formazione Istituzionale: Crea Corsi Coinvolgenti

Aumenta la conservazione delle conoscenze e riduci i costi di formazione con l'AI. Genera video professionali senza sforzo utilizzando Testo a video da script.

Crea un video esplicativo vivace di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, mostrando come un "generatore di video di formazione" semplifica l'inserimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno con elementi infografici, accompagnato da una voce narrante AI vivace. Evidenzia la facilità d'uso con "Modelli e scene" per personalizzare rapidamente i contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una demo professionale di 60 secondi del "creatore di video di formazione" destinata ai responsabili delle risorse umane in aziende di medie dimensioni. Adotta uno stile visivo pulito e aziendale con una voce AI calma e autorevole. Dimostra la potenza degli "avatar AI" per fornire una formazione coinvolgente sulla conformità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un tutorial di prodotto convincente di 30 secondi per i team di marketing, sfruttando "Testo a video da script" per creare "video di formazione aziendale" dinamici. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante con animazioni mirate, supportato da una voce narrante AI energica. Sottolinea la rapida creazione di contenuti da script esistenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un segmento educativo di 90 secondi per educatori che sviluppano moduli di eLearning, concentrandoti sulla chiarezza e sulla "conservazione delle conoscenze". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito con illustrazioni coinvolgenti, arricchito da una "Generazione di voce narrante" calda e incoraggiante e "Sottotitoli/caption" sincronizzati per l'accessibilità. Mostra come questo aiuta a creare contenuti "eLearning" efficaci.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Istituzionale

Crea facilmente video di formazione aziendale coinvolgenti che aumentano la conservazione delle conoscenze e semplificano il tuo processo di onboarding con la nostra piattaforma basata su AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo testo nella piattaforma o utilizzando l'AI per generare contenuti. La nostra capacità di "Testo a video da script" trasforma le tue parole scritte in una narrazione visiva dinamica, pronta per il tuo progetto di "creatore di video di formazione".
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti di formazione. Questa capacità assicura che i tuoi video di formazione aziendale siano coinvolgenti e professionali, rendendo l'esperienza di apprendimento più dinamica.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti Professionali
Genera narrazioni dal suono naturale istantaneamente con la nostra funzione di "Generazione di voce narrante". Scegli tra voci diverse per trasmettere chiaramente il tuo messaggio, garantendo un audio di alta qualità per migliorare la "conservazione delle conoscenze" nei tuoi moduli di eLearning.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Rifinito
Finalizza il tuo progetto applicando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per adattarlo a varie piattaforme. Condividi facilmente i tuoi contenuti di formazione completati in tutta la tua organizzazione, rendendo i tuoi sforzi di "generatore di video di formazione istituzionale" ampiamente accessibili.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Educazione Sanitaria

Genera video chiari e concisi per semplificare argomenti medici complessi, migliorando la formazione e la comprensione sanitaria istituzionale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione professionali?

HeyGen semplifica il processo di diventare un abile creatore di video di formazione offrendo una piattaforma potente basata su AI con modelli altamente personalizzabili. Puoi generare facilmente video di formazione aziendale coinvolgenti a partire da testo, garantendo un prodotto finale raffinato.

Posso incorporare avatar AI e voci narranti uniche nei miei video di formazione istituzionale?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI realistici e voci narranti AI di alta qualità, permettendoti di creare contenuti dinamici e coinvolgenti. Questa capacità di testo a video assicura che i tuoi video di formazione istituzionale siano sia professionali che memorabili per il tuo pubblico.

Quali vantaggi offre HeyGen per le iniziative di eLearning e onboarding dei dipendenti?

La piattaforma basata su AI di HeyGen la rende un generatore di video di formazione ideale per sviluppare contenuti di eLearning e onboarding efficaci. Creando video coerenti e professionali, HeyGen aiuta a migliorare la conservazione delle conoscenze e garantisce una consegna efficace delle informazioni critiche.

HeyGen offre strumenti completi per generare contenuti di formazione diversificati?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video di formazione versatile che supporta la creazione di contenuti diversificati attraverso la sua vasta libreria multimediale, scene personalizzabili e controlli di branding. Questo ti consente di produrre una vasta gamma di video di formazione aziendale su misura per esigenze specifiche.

