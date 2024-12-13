Creatore di Video Guida di Installazione per Video Tutorial Facili

Trasforma le tue guide pratiche in video tutorial coinvolgenti senza sforzo con avatar AI.

345/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 1 minuto che mostri un nuovo strumento di produttività online, rivolto ai proprietari di piccole imprese, con uno stile visivo coinvolgente e amichevole e un avatar AI chiaro che spiega come navigare nell'interfaccia. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità a tutti i discenti di questa guida pratica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 45 secondi sull'assemblaggio di un popolare gadget fai-da-te per la casa, progettato per hobbisti e appassionati di fai-da-te, caratterizzato da uno stile visivo dinamico e luminoso con musica di sottofondo vivace. Questa guida rapida dovrebbe utilizzare efficacemente i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per fornire immagini chiare e veloci.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione di 2 minuti su un nuovo sistema CRM interno dell'azienda, destinato ai dipendenti aziendali, adottando uno stile visivo formale e raffinato con un branding coerente e un focus sulla chiarezza. Questo pezzo completo dovrebbe evidenziare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficientemente istruzioni dettagliate e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme interne.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Guida di Installazione

Crea facilmente guide di installazione chiare e professionali con la piattaforma video AI di HeyGen, semplificando la produzione dei tuoi contenuti istruttivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto con uno Script
Inizia incollando il tuo script di installazione o utilizzando il generatore di script AI per delineare facilmente il contenuto della tua guida, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar e la Voce
Seleziona un avatar AI per presentare le tue istruzioni, quindi genera voiceover realistici per una consegna chiara e coinvolgente di ogni passaggio.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Arricchisci la tua guida integrando immagini pertinenti, video dalla libreria multimediale e applicando il logo e i colori del tuo brand per un aspetto coerente utilizzando i modelli video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Installazione
Finalizza il tuo video istruttivo con sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato per condividerlo con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Tecniche Complesse

.

Trasforma istruzioni tecniche complesse in formati video chiari e digeribili per una comprensione migliorata.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video istruttivi?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI, inclusi avatar AI e voiceover AI, per trasformare il testo in "video tutorial" e "tutorial di prodotto" professionali rapidamente. Questo consente una produzione efficiente di "video di formazione" di alta qualità senza competenze complesse di editing video.

HeyGen può generare contenuti video da uno script?

Assolutamente. Il "generatore di script AI" di HeyGen ti permette di convertire il testo direttamente in "video tutorial" coinvolgenti utilizzando "voiceover AI" realistici e "avatar AI". Questo semplifica il processo di creazione di "guide pratiche" e contenuti di "creatore di video guida di installazione" completi.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione attraverso vari "modelli di video" e un "editor video online" per allinearsi al tuo brand. Puoi incorporare loghi, scegliere i colori del brand e utilizzare i "sottotitoli" di HeyGen e diversi rapporti d'aspetto per creare contenuti raffinati e professionali.

HeyGen offre strumenti per catturare contenuti dello schermo?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla generazione di video basati su AI, la sua piattaforma si integra perfettamente con i tuoi asset esistenti, permettendoti di caricare registrazioni dello schermo per migliorare i tuoi "video tutorial" e "video istruttivi". La "piattaforma di creazione video AI" ti aiuta poi ad aggiungere "voiceover AI" e "sottotitoli" per un'esperienza completa di "creatore di video tutorial".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo