Creatore di Video per Rapporti di Innovazione per Presentazioni Coinvolgenti

Trasforma i tuoi rapporti di innovazione in video coinvolgenti. Utilizza avatar AI per catturare l'attenzione dei professionisti del marketing.

Crea un video conciso di 1 minuto per un rapporto di innovazione destinato agli stakeholder interni, mostrando le ultime scoperte tecniche del tuo team. Il video dovrebbe utilizzare uno stile visivo professionale e basato sui dati, con una voce narrante chiara e autorevole generata utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen, comunicando efficacemente idee complesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto coinvolgente di 90 secondi per i professionisti del marketing, evidenziando le caratteristiche innovative di un nuovo rilascio software. Questo video deve essere moderno e visivamente attraente, con avatar AI dinamici di HeyGen per spiegare le funzionalità chiave in un tono amichevole e informativo, garantendo un forte impatto sui social media.
Prompt di Esempio 2
Produci un video strategico di innovazione di 2 minuti progettato per i team di leadership e sviluppo aziendale, delineando le future direzioni tecniche. Utilizza uno stile visivo strategico e d'impatto, arricchito dai Template & scene di HeyGen, e assicurati chiarezza con Sottotitoli/caption generati automaticamente, accompagnati da una colonna sonora sofisticata.
Prompt di Esempio 3
Genera una dimostrazione dettagliata di 45 secondi del creatore di video AI rivolta agli utenti tecnici e ai product manager, illustrando l'efficienza della tua nuova piattaforma basata su AI. Lo stile visivo dovrebbe essere esplicativo, incorporando diagrammi tecnici e registrazioni dello schermo, supportato da una voce narrante precisa e articolata creata utilizzando la funzione di generazione Voiceover di HeyGen per la massima chiarezza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Rapporti di Innovazione

Trasforma i tuoi rapporti di innovazione in video coinvolgenti senza sforzo con il creatore di video AI di HeyGen, perfetto per condividere intuizioni e strategie con chiarezza.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Rapporto di Innovazione
Inizia incollando il tuo script di rapporto di innovazione o i risultati chiave direttamente nel creatore di video AI. La nostra funzione Text-to-video da script converte istantaneamente il tuo testo in una storia video dinamica.
2
Step 2
Genera una Voce Narrante Professionale
Utilizza la generazione intelligente di voiceover per aggiungere una narrazione chiara e coinvolgente al tuo rapporto. Scegli tra varie voci per adattarsi al tono e allo stile del tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Incorpora elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale e applica controlli di branding come il tuo logo e i tuoi colori. Aggiungi facilmente Sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Rapporto Rifinito
Rivedi il tuo video di strategia di innovazione per la perfezione. Infine, utilizza le nostre opzioni di esportazione, inclusa la ridimensionamento del rapporto d'aspetto, per condividere le tue intuizioni su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la comunicazione interna e la formazione con i rapporti di innovazione

.

Migliora la comprensione e la ritenzione dei dipendenti delle nuove strategie e scoperte di innovazione attraverso video di comunicazione interna dinamici e alimentati da AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen rende la creazione di video AI semplice trasformando i tuoi script testuali in video raffinati utilizzando la tecnologia avanzata Text-to-video da script. Puoi sfruttare una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio, rendendo HeyGen un creatore di video AI intuitivo per qualsiasi professionista.

HeyGen può gestire l'intero processo di produzione video?

Assolutamente, HeyGen offre una soluzione di Generazione Video End-to-End. Dalla creazione del tuo script iniziale alla produzione del risultato finale, il robusto editor video di HeyGen include la generazione intelligente di voiceover e Sottotitoli/caption automatici, semplificando il tuo flusso di lavoro in modo completo.

Quali tipi di video professionali posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di contenuti professionali, inclusi video di rapporti di innovazione d'impatto, video demo di prodotto coinvolgenti e comunicazioni strategiche per video di strategia di innovazione. La nostra piattaforma funge da creatore di video prodotto versatile per soddisfare varie esigenze aziendali.

HeyGen offre funzionalità per l'accessibilità e la personalizzazione dei video?

Sì, HeyGen dà priorità sia all'accessibilità che al controllo creativo. Puoi facilmente aggiungere Sottotitoli/caption automatici ai tuoi video, garantendo una maggiore portata del pubblico. La nostra piattaforma offre anche numerosi modelli di video e un editor drag-and-drop intuitivo per una personalizzazione senza sforzo.

