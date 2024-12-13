Creatore di Video per l'Innovazione Dinamica

Eleva il tuo content marketing con la creazione di video di alta qualità utilizzando Modelli e scene professionali.

387/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo convincente di 60 secondi per le aziende che desiderano migliorare il loro storytelling con un avatar AI coinvolgente. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, utilizzando un avatar amichevole per spiegare idee complesse, accompagnato da una voce fuori campo chiara e sicura generata direttamente all'interno della piattaforma, dimostrando la potenza della funzione "Avatar AI" di HeyGen per la creazione di contenuti creativi.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio di 30 secondi alla moda per i social media rivolto ai digital marketer che cercano una rapida creazione video per le loro campagne, utilizzando l'ampia libreria di "Modelli e scene" di HeyGen. La consegna visiva dovrebbe essere veloce e accattivante, incorporando musica popolare e transizioni dinamiche per catturare immediatamente l'attenzione, enfatizzando come i video sui social media possano essere generati e personalizzati rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di presentazione del prodotto sofisticato di 90 secondi progettato per i marchi globali che mirano a scalare i loro sforzi di content marketing. Il viaggio visivo dovrebbe essere elegante e rappresentativo a livello internazionale, con scenari diversi. L'audio deve dimostrare elegantemente le capacità di voiceover multilingue, sfruttando la funzione "Generazione di voiceover" di HeyGen per raggiungere facilmente un pubblico più ampio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Innovazione

Trasforma le tue idee in narrazioni visive coinvolgenti con la nostra piattaforma di creazione di contenuti nativa AI, progettata per semplificare la produzione video per una comunicazione d'impatto.

1
Step 1
Crea la Tua Visione
Inizia inserendo le tue idee innovative, script o messaggio principale nel nostro editor Testo a video da script. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un contorno video dinamico, fungendo da base per il tuo creatore di video per l'innovazione.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Presentatori
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio con professionalità e chiarezza. Adatta il loro aspetto e la loro voce per abbinare perfettamente il tono e lo stile del tuo contenuto innovativo.
3
Step 3
Applica gli Elementi del Tuo Brand
Integra l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di Branding per loghi, colori e font personalizzati. Assicurati che il tuo video per l'innovazione si allinei perfettamente con le linee guida del tuo brand per un output coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di alta qualità con facilità, ottimizzandolo per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Condividi il tuo contenuto focalizzato sull'innovazione sui social media o canali interni per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra l'Impatto dell'Innovazione

.

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare l'implementazione di successo e l'impatto positivo di nuove soluzioni, costruendo fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti creativi per i social media?

HeyGen, una piattaforma di creazione di contenuti nativa AI, offre strumenti e modelli intuitivi per semplificare il processo di creazione di contenuti creativi, consentendo agli utenti di generare rapidamente ed efficacemente video coinvolgenti per i social media.

Che tipo di avatar AI posso utilizzare con HeyGen per i miei video?

HeyGen ti consente di integrare avatar AI diversi e realistici nei tuoi video, migliorando il tuo storytelling e producendo contenuti video professionali e di alta qualità senza bisogno di attori umani.

HeyGen può trasformare gli script di testo in video coinvolgenti in modo efficiente?

Sì, HeyGen eccelle come creatore di video AI convertendo senza problemi il tuo testo in video. Puoi sfruttare la generazione avanzata di voiceover e persino utilizzare il supporto multilingue per produrre contenuti video raffinati direttamente dai tuoi script.

Cosa rende HeyGen un creatore di video per l'innovazione?

HeyGen funge da creatore di video per l'innovazione sfruttando la sua piattaforma di creazione di contenuti nativa AI per automatizzare e accelerare la generazione di video. Questo aumenta significativamente l'efficienza video per varie esigenze, dal content marketing ai video di formazione e e-learning.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo