Potenzia la tua strategia con un Creatore di Video per l'Allineamento dell'Innovazione

Aumenta la collaborazione del team e accelera il time to market trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti con il Text-to-video da script.

641/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Aumenta la produttività del tuo team e semplifica la comunicazione con questo video esplicativo conciso di 30 secondi. Destinato a team di marketing e project manager, evidenzia HeyGen come un "creatore di video automatico" che favorisce la "collaborazione del team" e ottimizza i "flussi di lavoro" con la sua "interfaccia intuitiva". Lo stile visivo sarà energico e vivace, utilizzando tagli rapidi e testo sullo schermo, accompagnato da una traccia di sottofondo vivace e una "generazione di voce narrante" nitida per trasmettere i vantaggi dell'uso di "modelli e scene" predefiniti.
Prompt di Esempio 2
Scopri come colmare il divario tra "ideazione e implementazione" e ottenere risultati concreti. Questo video istruttivo di 60 secondi è progettato per i dipartimenti di R&S e gli sviluppatori di prodotti, dimostrando la potenza di HeyGen nel "riutilizzo dei contenuti" per creare aggiornamenti coinvolgenti e garantire un "impatto misurabile". Visivamente, il video adotterà un'estetica chiara ed educativa con registrazioni dello schermo e filmati di supporto "libreria multimediale/stock", arricchito da "sottotitoli/didascalie" chiari per l'accessibilità e un narratore calmo e informativo.
Prompt di Esempio 3
Affronta il tuo "problema di allineamento" e supera le "sfide operative" direttamente. Questo video orientato alla soluzione di 40 secondi è pensato per le organizzazioni che cercano di prendere "decisioni più rapide" sfruttando l'"intelligenza collettiva". Dovrebbe presentare uno stile visivo sofisticato, iniziando con una rappresentazione di una sfida comune e passando a una chiara risoluzione, utilizzando la "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" flessibile di HeyGen per la distribuzione su più piattaforme. L'audio passerà da un tono leggermente cupo a una melodia ottimista e motivante, con un "avatar AI" che spiega il percorso verso una maggiore sinergia.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Allineamento dell'Innovazione

Semplifica i tuoi sforzi di allineamento dell'innovazione con l'AI. Crea video professionali rapidamente per comunicare strategie e favorire la collaborazione del team, assicurando che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script di testo per l'allineamento dell'innovazione. La nostra creazione video con AI trasformerà le tue parole in un video dinamico con la nostra capacità di text-to-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il tuo presentatore per connetterti efficacemente con il tuo pubblico sull'allineamento dell'innovazione.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Assicura la coerenza del marchio applicando il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i nostri modelli di marca e controlli di branding. Questo rafforza il tuo messaggio di allineamento dell'innovazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati di rapporto d'aspetto adatti a diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Condividi la tua creazione video d'impatto per favorire l'allineamento tra i tuoi team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aggiornamenti Rapidi sull'Innovazione e Coinvolgimento

.

Crea rapidamente clip video coinvolgenti per annunci interni o promozioni esterne, mantenendo i team e i clienti informati sui nuovi sviluppi e progressi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con AI per le aziende?

HeyGen potenzia le aziende con una piattaforma di creazione video con AI, agendo come un creatore di video automatico che riduce significativamente i tempi di produzione. Questo consente ai team di raggiungere un time to market più rapido per i loro contenuti e implementare flussi di lavoro più intelligenti.

HeyGen può creare avatar AI e generare video da testo?

Sì, HeyGen offre avatar AI avanzati e robuste capacità di text-to-video, permettendo agli utenti di trasformare facilmente gli script in contenuti video coinvolgenti. Combinato con la generazione di voce narrante, questo assicura la coerenza del marchio in tutte le comunicazioni video.

Quali benefici offre HeyGen ai team di marketing per il riutilizzo dei contenuti?

HeyGen fornisce ai team di marketing strumenti potenti per un riutilizzo efficiente dei contenuti, rendendo facile adattare i materiali esistenti per varie piattaforme social. Questo aiuta a ottenere un impatto misurabile con meno sforzo nella produzione video.

Come può HeyGen garantire la coerenza del marchio in tutti i miei contenuti video?

HeyGen consente una forte coerenza del marchio attraverso modelli personalizzabili e funzionalità di editing video complete. La sua interfaccia intuitiva assicura che tutti i membri del team possano creare video professionali che rispettano le linee guida del marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo