Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di recensione prodotto di 2 minuti che confronta due soluzioni leader di software di editing video fianco a fianco, rivolto ai creatori di contenuti che devono prendere decisioni di acquisto. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente analitico con confronti a schermo diviso e sovrapposizioni di dati, guidato dalla capacità di testo-a-video da script di HeyGen per garantire una presentazione accurata e supportato da sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 45 secondi, fungendo da rapida recensione informativa per un nuovo gioco mobile, rivolto ai giocatori occasionali in cerca di feedback immediato. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e coinvolgente con musica di sottofondo allegra, presentando un avatar AI espressivo che fornisce impressioni chiave sul gameplay, mentre il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen assicurano che sia ottimizzato per varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare una recensione approfondita di 1,5 minuti che dimostri le funzionalità avanzate di uno strumento tecnico complesso, specificamente per utenti esistenti che vogliono ottimizzare il loro flusso di lavoro. Il video dovrebbe avere una presentazione visiva chiara e in stile tutorial con guida passo-passo, presentando un avatar AI autorevole che spiega le complessità, utilizzando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per strutturare la recensione dettagliata del prodotto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Recensione Informativa

Crea video di recensione informativa coinvolgenti in modo efficiente. La nostra piattaforma ti consente di trasformare script in contenuti visivi coinvolgenti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo o incollando il tuo script di recensione. La nostra funzione di script funge da base, permettendo all'AI di trasformare le tue parole in un video dinamico.
2
Step 2
Scegli Immagini e Voce
Migliora la tua recensione informativa selezionando immagini pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale. Puoi anche scegliere tra una gamma di voci AI per narrare il tuo contenuto.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Personalizza il tuo video di recensione applicando gli elementi del tuo marchio. Utilizza i controlli di branding per aggiungere il tuo logo e personalizzare i colori, garantendo un aspetto professionale e raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di recensione informativa, esportalo utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo perfettamente a piattaforme come YouTube o TikTok, quindi condividilo ampiamente.

Mostra Recensioni di Prodotti dei Clienti con Video AI

Trasforma le testimonianze dei clienti e le recensioni di prodotto in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e informare efficacemente i potenziali acquirenti.

Domande Frequenti

Come crea HeyGen video di recensione professionali?

HeyGen sfrutta la sua piattaforma AI generativa e avatar AI per trasformare script di testo in video di recensione informativa coinvolgenti e di alta qualità. Questo avanzato agente video AI semplifica il processo di produzione, rendendo la creazione di video sofisticati accessibile ed efficiente.

Quali funzionalità di software di editing video offre HeyGen?

HeyGen offre funzionalità robuste di software di editing video, inclusa una potente capacità di testo-a-video da script e voci narranti AI realistiche. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e gli strumenti di editing completi consentono un controllo preciso sui tuoi video di recensione di prodotto.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre modelli personalizzabili estensivi e controlli di branding, permettendoti di allineare perfettamente i tuoi video con l'identità del tuo marchio. Puoi integrare il tuo logo, scegliere i colori del marchio e utilizzare una ricca libreria multimediale con animazioni di testo per personalizzare ogni elemento.

HeyGen supporta diversi formati video per i social media?

Sì, HeyGen assicura che i tuoi video di marketing e contenuti per i social media siano pronti per qualsiasi piattaforma con le sue opzioni di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto. Puoi anche aggiungere automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento per i video su YouTube e altre piattaforme.

