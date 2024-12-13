Creatore di Video Informativi: Aumenta il Coinvolgimento

Crea facilmente video personalizzati per l'outreach con la creazione video AI e la generazione dinamica di Voiceover per catturare l'attenzione.

428/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 45 secondi su misura per i professionisti del marketing, mostrando l'efficienza dell'uso di uno strumento video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con una voce narrante professionale generata direttamente da un copione, accompagnata da una colonna sonora dinamica. Sottolinea come la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen semplifichi la creazione di video esplicativi di alta qualità per qualsiasi campagna.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi per i team di vendita, evidenziando il potere della comunicazione video personalizzata. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e persuasivo, con un tono caldo e amichevole, supportato dalla generazione di voce narrante di HeyGen per garantire un messaggio chiaro e d'impatto. Questo video mira a potenziare i professionisti delle vendite per aumentare il coinvolgimento e chiudere le trattative in modo più efficace attraverso un'outreach video personalizzato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo conciso di 20 secondi per i digital marketer, illustrando come l'integrazione rapida dei video possa trasformare le email di vendita e marketing. Lo stile visivo deve essere veloce e visivamente stimolante, con musica di sottofondo energica. Utilizza i modelli e le scene completi di HeyGen per dimostrare quanto facilmente i marketer possano creare contenuti coinvolgenti che stimolano l'interazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Informativi

Crea facilmente video informativi professionali e personalizzati utilizzando la potente piattaforma video AI di HeyGen, progettata per coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Video AI
Inizia trasformando il tuo copione in un video coinvolgente, sfruttando la creazione video AI di HeyGen per dare vita al tuo messaggio senza sforzo.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Personalizzati
Fai risuonare il tuo messaggio incorporando video personalizzati con avatar AI su misura o le tue registrazioni dello schermo e della webcam.
3
Step 3
Affina il Tuo Contenuto Esplicativo
Migliora la chiarezza e la professionalità utilizzando sottotitoli/didascalie e un editor drag-and-drop per perfezionare i tuoi video esplicativi informativi.
4
Step 4
Misura il Successo dell'Outreach
Distribuisci il tuo video completato e sfrutta l'analisi e il monitoraggio del coinvolgimento per ottenere informazioni sul comportamento del pubblico e ottimizzare le tue strategie di generazione di lead.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Istruzione

.

Utilizza l'AI per creare contenuti informativi dinamici che aumentano il coinvolgimento degli studenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze per i programmi di formazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video personalizzati per l'outreach?

HeyGen ti consente di creare facilmente video personalizzati per un outreach video efficace utilizzando avatar AI e testo-a-video da copione. Questo potente creatore di video informativi permette alle aziende di realizzare contenuti d'impatto per la generazione di lead e le email di vendita e marketing.

Cosa rende HeyGen uno strumento video AI efficace per le aziende?

HeyGen si distingue come uno strumento video AI efficace semplificando la complessa produzione video attraverso la creazione AI, offrendo un editor drag-and-drop intuitivo e modelli professionali. Gli utenti possono generare contenuti di alta qualità rapidamente con avatar AI realistici e capacità di generazione di voiceover.

Posso creare video esplicativi professionali con HeyGen senza competenze avanzate di editing?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video esplicativi professionali con facilità, anche senza competenze avanzate di editing video. Il suo editor drag-and-drop intuitivo, insieme a una ricca libreria di modelli e funzionalità di testo-a-video, semplifica l'intero processo di produzione.

Come ottimizza HeyGen i contenuti video per diverse piattaforme e pubblici globali?

HeyGen ottimizza i contenuti video fornendo opzioni di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione, assicurando che le tue creazioni siano perfettamente adatte a diverse piattaforme come i social media. Inoltre, le sue funzionalità di generazione di voiceover e sottotitoli facilitano il supporto multilingue, ampliando la tua portata a pubblici globali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo