Video Maker per Sponsorizzazioni di Influencer: Successo delle Campagne con AI

Accedi a un motore creativo di modelli e scene per creare rapidamente video di marca coinvolgenti, semplificando il tuo processo di generazione video end-to-end.

582/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video vivace di 45 secondi per i social media che dimostri come i creatori di contenuti possano rapidamente produrre video di marca coinvolgenti. Destinato a imprenditori emergenti e marchi di e-commerce, lo stile visivo dovrebbe essere energico e dinamico, con tagli rapidi e musica di sottofondo alla moda. Il video enfatizza l'uso dei "Modelli e scene" estesi di HeyGen per personalizzare i contenuti visivi, accelerando il processo di creazione del video dal concetto al completamento.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di recensione prodotto accattivante di 60 secondi, presentato come contenuto generato dagli utenti (UGC), in cui un influencer AI recensisce un prodotto lifestyle. Progettato per agenzie di marketing e gestori di social media in cerca di una rappresentazione autentica del marchio, il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio informale e conversazionale con dialoghi dal suono naturale. Mostra come la capacità di HeyGen di "Testo a video da script" possa generare senza sforzo una narrazione coinvolgente, completa di "Sottotitoli/caption" automatici per una maggiore portata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di creazione di annunci influencer di 15 secondi per un nuovo corso online, rivolto a fondatori di startup e marketer digitali. Lo stile visivo e audio deve essere veloce, d'impatto e ispirante, trasmettendo un senso di urgenza e opportunità. Questo prompt si concentra sull'utilizzo della "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per un'integrazione rapida delle risorse e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare efficacemente il breve video a varie piattaforme social, rendendolo un motore creativo efficace per le campagne.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Sponsorizzazioni di Influencer

Crea senza sforzo video di sponsorizzazione per influencer coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI. Dallo script allo schermo, genera contenuti di alta qualità in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo messaggio di sponsorizzazione. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di testo a video per trasformare le tue parole in contenuti visivi coinvolgenti, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per rappresentare il tuo influencer. Questa funzione ti consente di scegliere il portavoce perfetto per il tuo marchio, dando vita al tuo script con una presenza professionale.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Contenuti Visivi
Personalizza il tuo video con elementi di branding e scene dinamiche. Utilizza i nostri modelli e scene per aggiungere un tocco professionale, assicurando che il tuo contenuto di sponsorizzazione si allinei perfettamente con l'estetica del tuo marchio.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video con un solo clic. Il nostro processo di generazione video end-to-end rende rapidamente i tuoi contenuti personalizzati, pronti per il download e la condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Storie di Successo di Prodotti

.

Sviluppa testimonianze autentiche di influencer e recensioni di prodotti mostrando storie di successo con video coinvolgenti potenziati dall'AI, costruendo fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come motore creativo per video di influencer AI?

HeyGen agisce come un potente motore creativo, trasformando il tuo testo in video di influencer AI coinvolgenti attraverso una tecnologia avanzata di testo a video. Sfrutta avatar AI realistici, semplificando l'intero processo di creazione video per i creatori di contenuti sui social media.

HeyGen può essere utilizzato per creare video e annunci di sponsorizzazione per influencer?

Assolutamente, HeyGen è un ideale video maker per sponsorizzazioni di influencer, permettendoti di produrre video di marca di alta qualità e annunci per influencer. Puoi facilmente personalizzare i contenuti visivi con una vasta gamma di modelli e scene, migliorando la tua strategia di contenuto complessiva.

Quali capacità creative offre HeyGen ai creatori di contenuti per la produzione video?

HeyGen potenzia i creatori di contenuti con un motore creativo intuitivo, offrendo strumenti versatili come avatar AI, testo a video e ampi modelli e scene. Questo consente una facile personalizzazione dei contenuti visivi e la generazione efficiente di video brevi in stile UGC coinvolgenti.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen il processo di generazione video end-to-end?

Gli avatar AI di HeyGen sono centrali per le sue capacità di generazione video end-to-end, agendo come presentatori virtuali che danno vita ai tuoi script. Questo consente un flusso di lavoro testo a video senza soluzione di continuità, permettendo a qualsiasi video maker di produrre video brevi professionali in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo