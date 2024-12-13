Generatore di Video Prodotto da Influencer: Crea Video Autentici

Genera rapidamente video prodotto autentici con avatar AI, trasformando i copioni in visual coinvolgenti senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una serie di clip promozionali di 15 secondi per i social media per una scatola di snack in abbonamento. Rivolto a professionisti impegnati in cerca di alternative salutari, il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce ed energico con tagli rapidi che mostrano l'unboxing e il godimento, ambientato su sfondi dinamici. L'audio dovrebbe includere musica trendy e non invasiva e sottotitoli chiari sullo schermo per trasmettere i benefici principali senza suono. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti in blocco per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 45 secondi per una nuova app di produttività. Il pubblico principale sono i proprietari di piccole imprese che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando catture schermo animate dell'app in azione, completate da media di stock pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare i benefici. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo chiara e concisa generata da un copione testo-video, concentrandosi sulle caratteristiche di risparmio di tempo dell'app e sull'interfaccia user-friendly per video prodotto coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video in stile testimonianza di 60 secondi per un prodotto per la cura della pelle, rivolto ai consumatori della Gen Z interessati a soluzioni di bellezza naturali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, personale e autentico, simulando contenuti generati dagli utenti con un avatar AI che fornisce una recensione genuina. Assicurati che il video possa essere facilmente adattato per diverse piattaforme social utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, presentando il prodotto come un must-have per una carnagione radiosa all'interno di un video prodotto autentico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Prodotto da Influencer

Crea senza sforzo video prodotto autentici con influencer alimentati da AI, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti per un marketing efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Coinvolgente
Inizia creando il copione del tuo video prodotto. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia testo-video da copione per dare vita alla tua narrazione con precisione e chiarezza.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Influencer AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Puoi anche creare un avatar AI personalizzato per una presenza di marca unica e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Visual del Prodotto e Branding
Migliora il tuo video integrando filmati B-roll e immagini del prodotto. Applica i controlli di branding per incorporare senza soluzione di continuità il tuo logo, colori e altri elementi del marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pronto per la Condivisione
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici e la voce fuori campo desiderata. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare i tuoi contenuti a qualsiasi piattaforma, garantendo una visione ottimale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Presentazione del Prodotto Autentici

Crea video AI coinvolgenti che mostrano le caratteristiche e i benefici del prodotto attraverso contenuti in stile utente generato, migliorando la fiducia.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video prodotto autentici?

HeyGen rivoluziona la produzione di video prodotto autentici permettendoti di generare video UGC AI con facilità. La nostra piattaforma utilizza un'avanzata generazione di video AI da un copione, consentendoti di creare rapidamente contenuti coinvolgenti che sembrano genuini per il tuo flusso di lavoro di marketing.

HeyGen offre funzionalità per la creazione efficiente di contenuti in blocco?

Assolutamente. HeyGen è progettato per facilitare la creazione efficiente di contenuti in blocco per tutte le tue esigenze. Puoi sfruttare i nostri modelli e scene diversificati, combinati con l'AI testo-video, per produrre rapidamente e costantemente più clip promozionali.

Quali controlli di branding offre HeyGen per la creazione di annunci AI?

HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che la creazione di annunci AI si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, colori specifici del marchio e altri elementi di branding per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi video AI.

Posso usare HeyGen per trasformare un copione in contenuti video prodotto da influencer?

Sì, HeyGen è ideale per trasformare i tuoi copioni in contenuti video prodotto da influencer coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo, selezionare tra una gamma di avatar AI e utilizzare la nostra generazione di voce fuori campo per creare video dinamici che risuonano con il tuo pubblico di riferimento, migliorando i tuoi sforzi complessivi di creazione di annunci AI.

