Espandi il Tuo Brand con un Creatore di Video per Partnership con Influencer

Genera senza sforzo video coinvolgenti con influencer da script di testo a video, risparmiando tempo e risorse per campagne di impatto.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come HeyGen funzioni come un 'creatore di video per partnership con influencer' per semplificare i loro sforzi di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e professionale, con testo dinamico sullo schermo sincronizzato con una colonna sonora vivace, mentre una voce fuori campo chiara e amichevole spiega i vantaggi. Evidenzia come l'uso dei 'Modelli e scene' di HeyGen consenta una rapida produzione di contenuti video di alta qualità e brandizzati, permettendo alle aziende di collaborare facilmente con gli influencer e ampliare la loro portata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo accattivante di 45 secondi per agenzie di marketing e creatori di contenuti desiderosi di esplorare formati di contenuto all'avanguardia. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva elegante e moderna, con musica di sottofondo ambientale e sofisticata e una voce fuori campo sicura e articolata. Dimostra la potenza di HeyGen come 'generatore di video con influencer AI' presentando vari 'avatar AI' in diversi scenari, spiegando come possano essere personalizzati per trasmettere messaggi di marca con efficienza e coerenza senza pari. Concentrati sull'integrazione senza soluzione di continuità e sulle possibilità creative offerte dalla funzione 'avatar AI' della piattaforma.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial coinvolgente di 60 secondi rivolto a solopreneur e marketer impegnati che hanno bisogno di trasformare rapidamente idee in contenuti condivisibili. Il design visivo dovrebbe essere pulito e pratico, utilizzando dimostrazioni sullo schermo della piattaforma, accompagnate da una voce fuori campo energica e motivante e testo sullo schermo chiaro e facile da leggere. Illustra l'efficienza della funzionalità 'Da testo a video da script' di HeyGen, dimostrando come un semplice script possa essere convertito in 'video per social media' professionali in pochi minuti. Sottolinea la facilità d'uso e gli aspetti di risparmio di tempo nella creazione di contenuti video coinvolgenti direttamente dal testo per una rapida diffusione.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve clip promozionale di 15 secondi per marchi e team di contenuti alla ricerca di risorse video diversificate e di alta qualità. Il video dovrebbe vantare uno stile visivo ad alta fedeltà con transizioni cinematografiche e una sottile traccia strumentale ispiratrice di sottofondo, dimostrando una vasta gamma di possibilità estetiche. Mostra il potente 'motore creativo' di HeyGen visualizzando rapidamente vari esempi di 'contenuti video' accattivanti tratti dal suo 'supporto di libreria/stock media'. Evidenzia le ricche risorse visive disponibili per elevare istantaneamente il messaggio e la narrazione di qualsiasi marchio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Partnership con Influencer

Crea video coinvolgenti e in linea con il tuo brand con l'AI in pochi minuti, semplificando le tue collaborazioni per campagne di impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta collezione di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo brand o prodotto, preparando il terreno per contenuti accattivanti.
2
Step 2
Crea Script e Voce Fuori Campo Coinvolgenti
Inserisci il tuo messaggio di marketing come testo, e il nostro motore creativo lo trasformerà in una voce fuori campo dal suono naturale per il tuo avatar AI.
3
Step 3
Personalizza Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video con il logo e i colori del tuo brand, assicurando coerenza visiva e rafforzando la tua identità in tutto il contenuto.
4
Step 4
Esporta Video Social Ottimizzati
Scarica il tuo video con influencer completato in vari rapporti d'aspetto, perfettamente ottimizzato per la condivisione su tutte le principali piattaforme social.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo delle Partnership con Influencer

Trasforma le testimonianze degli influencer e i risultati delle partnership in video generati dall'AI per costruire fiducia e dimostrare l'impatto.

Domande Frequenti

Come HeyGen libera la produzione creativa di video?

HeyGen funge da potente motore creativo, permettendo agli utenti di trasformare idee in contenuti video accattivanti senza sforzo. Sfrutta modelli dinamici e strumenti potenziati dall'AI per produrre video per social media coinvolgenti con facilità.

HeyGen può creare video con influencer AI da testo?

Sì, HeyGen è un avanzato generatore di video con influencer AI che dà vita ai tuoi script. Converti facilmente testo in video utilizzando avatar AI realistici e voci fuori campo professionali, semplificando il tuo processo di creazione video.

Quali opzioni di branding sono disponibili con i video di HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo, colori e altri elementi del brand direttamente nei tuoi contenuti video. Questo assicura una presenza di marca coerente in tutte le tue produzioni, supportata da un'ampia libreria multimediale.

HeyGen supporta più formati video per la distribuzione?

HeyGen ottimizza i tuoi contenuti video per varie piattaforme offrendo opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione adatte per video sui social media. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità e raggiungere un pubblico più ampio.

