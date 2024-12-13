Creazione Video per il Coinvolgimento degli Influencer: Potenzia le Campagne con l'AI

Crea rapidamente video di marketing personalizzati per influencer, sfruttando la nostra funzione Testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi per piccoli imprenditori e agenzie, caratterizzato da uno stile visivo amichevole e dinamico e musica di sottofondo vivace, dimostrando come i "video di marketing personalizzati per influencer" possano essere rapidamente distribuiti utilizzando HeyGen. Sottolinea la facilità di utilizzo della funzione "Modelli e scene" di HeyGen per personalizzare i "modelli video" esistenti con messaggi unici attraverso la "Generazione di voce narrante", semplificando la creazione di campagne d'impatto senza una vasta conoscenza della produzione video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti rivolto a responsabili di marca e direttori marketing, utilizzando un'estetica visiva sofisticata e minimalista e un narratore calmo e professionale, spiegando come HeyGen migliora il "coinvolgimento degli influencer" mantenendo la coerenza del marchio. Illustra l'importanza di solidi "Controlli di branding (logo, colori)" per garantire che ogni video rifletta l'identità dell'azienda, insieme a flessibili "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per la distribuzione multipiattaforma, consolidando la presenza del marchio in tutti i contenuti del "creatore di video".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video veloce di 45 secondi per creatori di contenuti e team di marketing, presentato con uno stile visivo moderno ed energico e una voce entusiasta, evidenziando l'efficienza della "creazione video AI" per esigenze di contenuti ad alto volume. Mostra come il dispiegamento immediato di "avatar AI" realistici combinato con le capacità senza soluzione di continuità di "Testo-a-video da script" consenta agli utenti di generare rapidamente numerosi asset di "creazione video per il coinvolgimento degli influencer", accelerando il loro flusso di lavoro di produzione di contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione Video per il Coinvolgimento degli Influencer

Crea messaggi video coinvolgenti e personalizzati per connetterti con gli influencer e migliorare le tue campagne di marketing con facilità.

1
Step 1
Crea Video Personalizzati
Sfrutta la creazione video AI trasformando i tuoi script in video coinvolgenti con avatar AI realistici, assicurando un tocco personale per ogni influencer.
2
Step 2
Personalizza con il Tuo Marchio
Applica il tuo branding, inclusi loghi e colori, ai modelli per garantire che i tuoi video di coinvolgimento riflettano professionalmente l'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Esporta per le Campagne
Esporta il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere integrato senza problemi nelle tue campagne di coinvolgimento degli influencer su diverse piattaforme.
4
Step 4
Ottimizza il Tuo Coinvolgimento
Utilizza modelli di email predefiniti o personalizzati per incorporare efficacemente i tuoi nuovi video creati, rendendo il tuo processo di coinvolgimento più impattante e scalabile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze di Influencer e Contenuti Generati dagli Utenti

.

Trasforma facilmente esperienze positive degli influencer e contenuti generati dagli utenti in testimonianze video coinvolgenti, costruendo prova sociale e credibilità del marchio.

background image

Domande Frequenti

Quali capacità offre HeyGen per creare video personalizzati per influencer?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video da script per generare video unici e personalizzati in modo efficiente. Questo consente ai marchi di creare contenuti altamente coinvolgenti su misura per il coinvolgimento individuale degli influencer, migliorando significativamente l'impatto delle campagne.

HeyGen fornisce strumenti per la creazione di video coerenti con il marchio?

Sì, HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendo agli utenti di integrare senza problemi il loro logo, i colori del marchio e altri asset visivi nei video generati dall'AI. Questo assicura una rappresentazione coerente del marchio in tutti i contenuti di marketing per influencer, mantenendo un'immagine professionale.

HeyGen può aiutare a semplificare il processo di creazione video per i social media?

HeyGen semplifica la creazione di video con una varietà di modelli video e funzionalità efficienti di testo-a-video da script, perfetti per i social media. Puoi anche utilizzare il Ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare i contenuti per diverse piattaforme, rendendo il coinvolgimento degli influencer più scalabile.

Come assiste HeyGen i creatori di contenuti nella produzione di video coinvolgenti?

HeyGen potenzia i creatori di contenuti con avatar AI e capacità di testo-a-video, permettendo una rapida produzione di contenuti video diversificati. Questo è ideale per generare rapidamente video social media d'impatto e messaggi personalizzati per il coinvolgimento degli influencer, migliorando la produzione creativa.

