Generatore di Video per Sensibilizzazione Influencer: Crea Campagne Coinvolgenti

Crea facilmente video di marketing personalizzati per influencer con potenti avatar AI, semplificando la tua sensibilizzazione e coinvolgimento.

Immagina un video dinamico di 30 secondi progettato per i responsabili marketing, che mostra quanto sia semplice creare campagne video di sensibilizzazione per influencer di grande impatto. Lo stile visivo è luminoso e moderno, con avatar AI coinvolgenti che presentano i principali vantaggi delle partnership, accompagnati da una voce fuori campo allegra e amichevole. Questo video mette in evidenza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, trasformando idee scritte in presentazioni visive accattivanti con facilità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come mantenere contenuti video coerenti con il marchio su tutte le piattaforme. L'estetica visiva è pulita e professionale, utilizzando vari modelli per illustrare l'identità del marchio, supportata da una voce fuori campo chiara e autorevole. Il messaggio principale sottolinea l'importanza di sfruttare i Modelli e le scene diversificate di HeyGen per semplificare la creazione di video, garantendo che ogni contenuto sia perfettamente allineato con il loro marchio.
Prompt di Esempio 2
Crea un video social di 60 secondi vivace rivolto a creatori di contenuti e gestori di social media, esplorando le possibilità creative dei video AI con video di sincronizzazione labiale accattivanti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo divertente ed energico con avatar AI diversi che eseguono sincronizzazioni labiali espressive su audio di tendenza, accompagnati da una voce fuori campo coinvolgente. Mostra specificamente la generazione di Voiceover di HeyGen, rendendo semplice l'aggiunta di tracce audio uniche e la loro perfetta sincronizzazione con i movimenti degli avatar.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale conciso di 30 secondi per team di vendita e professionisti del marketing, illustrando come HeyGen possa elevare i loro video di marketing per presentazioni di vendita efficaci. La presentazione visiva è diretta e persuasiva, integrando chiaramente scatti di prodotto con presentatori AI, mentre una voce fuori campo sicura e concisa trasmette il messaggio di vendita. Questo video sottolinea l'importanza dell'accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la massima ritenzione del messaggio in tutti gli ambienti di visualizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Sensibilizzazione Influencer

Crea facilmente video di sensibilizzazione per influencer che catturano il tuo pubblico di riferimento e migliorano la presenza del tuo marchio con contenuti personalizzati e di alta qualità generati da AI.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Influencer AI
Inizia scegliendo dalla vasta libreria di avatar AI di HeyGen per rappresentare il tuo marchio, o genera uno personalizzato. Crea uno script accattivante che trasmetta perfettamente il tuo messaggio di sensibilizzazione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto Video
Personalizza il tuo video con controlli di Branding per allinearlo all'estetica della tua campagna. Aggiungi il tuo logo, regola i colori e seleziona la musica di sottofondo per contenuti video veramente coerenti con il marchio.
3
Step 3
Rifinisci con Tocchi Professionali
Migliora il tuo video utilizzando una varietà di Modelli e scene per aggiungere elementi dinamici. Utilizza la libreria multimediale per filmati di stock pertinenti o carica i tuoi asset per perfezionare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi il Tuo Pubblico
Una volta completato il tuo video di sensibilizzazione per influencer, esportalo utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto adatti per diverse piattaforme. Condividi i tuoi video AI rifiniti per connetterti efficacemente con gli influencer e amplificare la tua portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Narrazioni di Marca in Stile Influencer

.

Sviluppa video ispiratori e coerenti con il marchio con AI per comunicare efficacemente messaggi e favorire connessioni forti con i pubblici di riferimento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per progetti creativi?

HeyGen consente agli utenti di generare facilmente video AI di alta qualità, trasformando il testo in contenuti video dinamici. La nostra piattaforma offre una gamma di avatar AI e modelli video per semplificare il processo creativo, permettendoti di produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo per qualsiasi progetto creativo.

HeyGen può produrre contenuti video in stile influencer per il marketing?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI per influencer progettato per creare video in stile influencer accattivanti. Puoi creare contenuti video coerenti con il marchio con influencer AI realistici, completi di video di sincronizzazione labiale, perfetti per le tue campagne di marketing per influencer e la tua strategia sui social media.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per video personalizzati?

HeyGen offre funzionalità creative avanzate tra cui avatar AI personalizzabili con gesti vari e modelli coerenti, permettendo una sensibilizzazione veramente personalizzata. Puoi anche utilizzare sfondi dinamici, generare voiceover e creare script dettagliati per garantire che i tuoi contenuti video coerenti con il marchio si distinguano.

Quanto velocemente posso generare video AI diversi con HeyGen?

HeyGen consente di ottenere rapidamente output per video AI diversi, accelerando notevolmente il tuo flusso di lavoro di creazione video. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli video per produrre rapidamente tutto, dai video di marketing e presentazioni di vendita a video UGC coinvolgenti, tutto in pochi minuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo