Generatore di Video di Marketing Influencer: Crea Annunci ad Alto Impatto

Genera annunci video sorprendenti per campagne sui social media e aumenta il tuo ROAS con avatar AI realistici.

Immagina di generare senza sforzo una pubblicità in stile influencer di 30 secondi, perfetta per le agenzie di marketing che puntano a un rapido lancio delle campagne. Questo video dinamico, con un avatar AI altamente realistico che trasmette un messaggio vivace con una voce chiara, dimostra come un generatore di video AI possa rivoluzionare la tua produzione creativa, trasformando un'idea semplice in un annuncio raffinato pronto a catturare il pubblico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I proprietari di piccole imprese e i creatori di contenuti possono ora produrre video coinvolgenti di 45 secondi 'prodotto in mano' senza mai aver bisogno di uno studio. Visualizza uno stile visivo pulito e autentico dove un attore AI amichevole utilizza il testo per video da script per dimostrare naturalmente il tuo prodotto, completo di sottotitoli a schermo per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento, tutto grazie a un innovativo generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Per i marketer dei social media e i brand di e-commerce, creare numerosi contenuti pubblicitari è semplificato con un video professionale di 60 secondi che sfrutta modelli pre-progettati e attori AI. Questa sequenza alla moda e veloce consente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e l'esportazione per adattarsi perfettamente a varie piattaforme, garantendo un messaggio di marca coerente mentre aumenta significativamente l'efficienza del tuo generatore di video di marketing influencer.
Prompt di Esempio 3
I brand che sperimentano con diversi contenuti pubblicitari possono ora testare rapidamente nuovi concetti con un video elegante di 30 secondi, alimentato da un generatore di video AI. Immagina una presentazione sicura e informativa dove la tua scrittura di script accuratamente elaborata prende vita utilizzando una ricca libreria multimediale/supporto stock, permettendo iterazioni rapide e una voce professionale, aiutandoti infine a perfezionare il tuo messaggio per risultati ottimali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Marketing Influencer

Crea senza sforzo video di marketing influencer potenziati dall'AI che risuonano con il tuo pubblico ed elevano la portata della tua campagna.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per rappresentare il tuo brand. Personalizza il loro aspetto per adattarlo al tuo pubblico di riferimento, preparando il terreno per video di marketing influencer di impatto.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Scrivi un testo pubblicitario accattivante o carica il tuo script esistente. Sfrutta la funzione Testo per video da script della nostra piattaforma per dare vita al tuo messaggio attraverso l'attore AI selezionato, garantendo una consegna precisa.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Integra gli elementi visivi del tuo brand, come una dimostrazione del prodotto in mano, per aumentare l'autenticità. Utilizza le nostre capacità di generazione di voiceover per aggiungere un audio chiaro e coinvolgente al tuo video.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video con branding e musica personalizzati. Esporta i tuoi annunci video in vari rapporti d'aspetto utilizzando il ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto, perfettamente ottimizzati per tutte le principali piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Testimonianze di Clienti Dinamici

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video generati dall'AI, migliorando la credibilità e aumentando le conversioni per il marketing influencer.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare i miei contenuti video creativi?

HeyGen consente ai creatori di contenuti di produrre video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici, trasformando script da testo a video in narrazioni accattivanti. Questi attori AI danno vita alle tue idee, semplificando notevolmente la produzione di video creativi.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per le agenzie di marketing?

HeyGen funge da potente generatore di video AI per le agenzie di marketing, consentendo la rapida creazione di annunci video di alta qualità e contenuti video di marketing influencer. Puoi facilmente sviluppare annunci video persuasivi con influencer AI, perfetti per mostrare un prodotto in mano.

HeyGen offre modelli personalizzabili per progetti video diversi?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili per avviare i tuoi progetti video. Questa funzione consente una scrittura di script ed editing video efficienti, garantendo che la visione creativa unica del tuo brand sia mantenuta su tutte le piattaforme social.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand in tutti i miei video?

HeyGen offre controlli di branding robusti, consentendo agli utenti di integrare senza problemi il loro logo, colori specifici e altri elementi del brand nei loro video. Questo assicura la coerenza del brand senza un ampio editing video, rafforzando il tuo messaggio su tutti i contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo