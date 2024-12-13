Sblocca la Viralità con il Nostro Generatore di Video di Collaborazione con Influencer

Crea video di marketing straordinari con avatar AI in pochi minuti. Aumenta l'engagement sui social media senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial dinamico di 45 secondi per creatori di contenuti, mostrando la potenza di HeyGen come "Generatore di Video AI" per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti. Questo video mira ad attrarre professionisti del marketing e creatori individuali. Utilizza uno stile visivo professionale ma accessibile con testo chiaro sullo schermo e una voce fuori campo amichevole generata utilizzando la capacità di "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen, evidenziando i "Modelli e scene" personalizzabili.
Prompt di Esempio 2
Produci un innovativo "video di marketing" di 60 secondi che presenta un nuovo prodotto sostenibile di un marchio, portato in vita dagli "AI Influencers" di HeyGen. Progettato per marchi e proprietari di piccole imprese interessati a pubblicità sofisticate e lungimiranti, l'estetica visiva dovrebbe essere di alta gamma, incorporando transizioni eleganti e una colonna sonora sofisticata. Utilizza il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per immagini ricche e una narrazione avvincente creata tramite "Testo a video da script".
Prompt di Esempio 3
Immagina un vivace clip di 30 secondi per i social media rivolto a aspiranti creatori di contenuti e imprenditori impegnati, illustrando il processo di "creazione di contenuti video" senza sforzo con HeyGen. Lo stile visivo deve essere veloce, ispirante ed energico, con colori vivaci e una colonna sonora motivazionale. Fondamentale, assicurati l'accessibilità e il coinvolgimento utilizzando i "Sottotitoli/caption" automatici di HeyGen e ottimizza per varie piattaforme con "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Collaborazione con Influencer

Produci senza sforzo video dinamici in stile influencer con AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti dallo script allo schermo per un marketing d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia creando il tuo script o utilizzando la "creazione di video nativi da prompt" per delineare il tuo messaggio da influencer. La nostra interfaccia intuitiva ti consente di trasformare rapidamente le tue idee in una narrazione strutturata, assicurando che il tuo contenuto principale sia coinvolgente e chiaro.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Influencer AI
Seleziona un "avatar AI" dalla nostra vasta libreria per incarnare il tuo marchio o collaborazione. Personalizza il suo aspetto e la sua voce per adattarsi perfettamente al tono e allo stile che immagini, dando vita al tuo script con una presenza digitale realistica.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Aggiungi gli elementi unici del tuo marchio utilizzando i "Controlli di Branding", inclusi loghi, colori personalizzati e media di sfondo. Integra filmati stock o i tuoi asset per arricchire la narrazione visiva, garantendo un aspetto professionale e coerente per il tuo video finale.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Contenuto
Una volta finalizzato, avvia il processo di "Generazione Video End-to-End". La nostra piattaforma rende il tuo video completo, pronto per la distribuzione in vari rapporti d'aspetto per massimizzare la portata e l'impatto su diverse piattaforme, completando efficacemente la tua produzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo delle Campagne con Influencer

Sviluppa riepiloghi video d'impatto e testimonianze per mostrare efficacemente il successo delle collaborazioni con influencer e i risultati delle campagne.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei contenuti video?

HeyGen è un avanzato Generatore di Video AI che consente agli utenti di creare video di marketing professionali in modo efficiente. Permette la creazione di video nativi da prompt, trasformando le tue idee in contenuti video coinvolgenti con facilità.

HeyGen può generare influencer o avatar AI per il mio marchio?

Sì, HeyGen sfrutta la tecnologia all'avanguardia per generare avatar AI realistici, che fungono da Influencer AI per il tuo marchio. Puoi personalizzare questi avatar e applicare Controlli di Branding per garantire che si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda.

Quali sono le capacità di HeyGen per trasformare il testo in video?

HeyGen offre robuste capacità di trasformazione del testo in video, permettendoti di convertire script in contenuti visivi dinamici. Include la sintesi vocale integrata per voiceover naturali e sottotitoli AI, fornendo una soluzione completa di Generazione Video End-to-End.

Come semplifica HeyGen la produzione video per i creatori di contenuti?

HeyGen semplifica notevolmente la produzione video per i creatori di contenuti offrendo una vasta gamma di Modelli e scene. I suoi strumenti di editing video AI intuitivi aiutano a produrre video di alta qualità rapidamente per i social media e varie piattaforme, riducendo il tempo e lo sforzo tipicamente richiesti.

