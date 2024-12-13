Creatore di Video Promozionali per Collaborazioni con Influencer: Potenzia le Tue Campagne

Crea video brevi e coinvolgenti per le tue campagne di marketing con avatar AI.

Crea un video promozionale di 1 minuto che dimostri come i responsabili marketing possano generare rapidamente risorse di marketing di alta qualità utilizzando l'editor video AI di HeyGen. Rivolto a un pubblico professionale concentrato sull'efficienza e la scalabilità delle campagne. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, evidenziando l'interfaccia intuitiva con una voce narrante sicura e chiara. Mostra come il testo in video da script trasformi facilmente idee grezze in contenuti raffinati, perfetti per lanci rapidi di campagne.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing digitale e creatori di contenuti che cercano di migliorare i loro sforzi di marketing con influencer. Questo video dovrebbe illustrare come una piattaforma di collaborazione per creatori possa semplificare la produzione di contenuti. Visivamente, presenta una gamma diversificata di avatar AI che interagiscono in vari scenari di marca, accompagnati da una colonna sonora professionale e vivace. Sottolinea la facilità di creare messaggi di marca coerenti su più campagne senza bisogno di riprese fisiche.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video breve e vivace di 30 secondi progettato per startup e imprenditori solitari che necessitano di un creatore di video promozionali rapido. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, invitante e mostrare la semplicità del drag-and-drop nella selezione e personalizzazione di modelli progettati professionalmente. Accompagna il tutto con musica allegra e motivazionale e una voce narrante amichevole. Evidenzia quanto velocemente gli utenti possano lanciare la loro prima campagna utilizzando la vasta gamma di Modelli & scene di HeyGen per creare visual straordinari senza esperienza di design precedente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 1 minuto e 30 secondi per team di produzione video e specialisti di marketing, concentrandosi sulla precisione tecnica richiesta per campagne video brevi multi-piattaforma. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, dimostrando interazioni chiare con l'interfaccia utente e una voce narrante altamente informativa e precisa. Mostra le capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, dettagliando quanto facilmente il contenuto possa essere adattato per varie piattaforme social, garantendo un'esperienza visiva ottimale e coerenza della campagna su tutti i canali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Collaborazioni con Influencer

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti con le tue collaborazioni con influencer utilizzando gli strumenti potenti e facili da usare di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia un nuovo progetto video e seleziona tra modelli progettati professionalmente, fornendo una solida base per il tuo video promozionale.
2
Step 2
Carica il Tuo Contenuto
Carica senza problemi il filmato della collaborazione con il tuo influencer o qualsiasi Contenuto Generato dagli Utenti esistente dalla tua libreria multimediale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI
Migliora il tuo video generando voiceover dal suono naturale utilizzando la generazione di voiceover AI, perfettamente in linea con il tuo script.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Regola il rapporto d'aspetto del tuo video per varie piattaforme social, quindi esporta il tuo video di collaborazione con influencer di alta qualità per una condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo Collaborative

.

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare efficacemente i benefici del prodotto e dimostrare risultati di successo dalle collaborazioni con influencer.

background image

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen gli strumenti potenziati dall'AI per l'editing video?

HeyGen semplifica la creazione di video attraverso strumenti sofisticati potenziati dall'AI e un editor video AI intuitivo. Gli utenti possono trasformare facilmente script in video dinamici utilizzando la funzionalità di testo in video da script e avatar AI realistici.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili nell'editor di HeyGen?

Nell'editor drag-and-drop di HeyGen, gli utenti hanno ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per applicare loghi e colori. Offre anche una vasta libreria multimediale e modelli & scene progettati professionalmente per una personalizzazione video senza sforzo.

HeyGen può aiutare a creare video promozionali di alta qualità?

Assolutamente, HeyGen funge da potente creatore di video promozionali progettato per produrre video brevi di alta qualità per campagne di marketing efficaci. Crea facilmente contenuti coinvolgenti ottimizzati per varie piattaforme social.

HeyGen offre funzionalità per la collaborazione in team sui progetti?

Sì, HeyGen è costruito come una piattaforma di collaborazione per creatori che supporta una collaborazione in team senza soluzione di continuità sui progetti video. I creatori di contenuti possono lavorare insieme in modo efficiente, condividendo risorse e ottimizzando il loro flusso di lavoro per produrre video coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo