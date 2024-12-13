Potenzia le Campagne con il Nostro Creatore di Video Promozionali Co-Branded per Influencer

Crea video co-branded straordinari senza sforzo con HeyGen. Trasforma i tuoi copioni in contenuti accattivanti utilizzando avatar AI per coinvolgere direttamente il tuo pubblico.

Crea un video promozionale co-branded di 45 secondi per un marchio di moda emergente che cerca di collaborare con personalità dei social media. Il video dovrebbe presentare un avatar AI alla moda che mostra i principali vantaggi del prodotto, mantenendo uno stile visivo dinamico e pulito con una colonna sonora ispiratrice ed energica per catturare l'attenzione dei millennial e della Gen Z appassionati di moda.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, evidenziando un nuovo prodotto software che semplifica la gestione dell'inventario, sottolineando la sua capacità di aumentare il coinvolgimento del pubblico con i clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e facile da usare, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e vivace generata direttamente da un copione, dimostrando l'interfaccia intuitiva del software.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi per i professionisti del marketing coinvolti in campagne di marketing per creatori, dimostrando come scalare efficacemente i loro sforzi su varie piattaforme. L'estetica dovrebbe essere professionale ed elegante, utilizzando modelli e scene predefiniti per assemblare rapidamente diversi scenari di campagna, il tutto accompagnato da un tono audio sicuro e autorevole per risuonare con esperti del settore impegnati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio pubblicitario conciso di 15 secondi per i marketer digitali, mostrando un nuovo servizio B2B focalizzato sulla generazione di lead. Questo annuncio video deve essere veloce e accattivante, con sottotitoli generati automaticamente per trasmettere i principali vantaggi anche senza audio, abbinato a musica moderna e accattivante per attirare i professionisti impegnati che scorrono i feed social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali Co-Branded per Influencer

Crea facilmente video promozionali co-branded coinvolgenti con influencer utilizzando strumenti AI intuitivi, personalizzazione senza sforzo e opzioni di esportazione intelligenti per un impatto massimo.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando tra una gamma di modelli e scene professionali o incolla il tuo copione per generare istantaneamente una bozza di video. Questo ti fa risparmiare tempo e fornisce una solida base per il tuo progetto co-branded.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi di Marca
Integra sia l'identità del tuo marchio che lo stile unico dell'influencer. Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per garantire la coerenza visiva e carica media specifici dalla tua libreria per un vero senso di collaborazione.
3
Step 3
Genera Contenuti Coinvolgenti
Dai vita al tuo messaggio co-branded con elementi dinamici. Aggiungi facilmente voci fuori campo professionali utilizzando la nostra funzione di generazione di voce fuori campo o anima il tuo copione con avatar AI espressivi per catturare l'attenzione del pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ovunque
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione in vari formati per ottimizzare il tuo promo co-branded per diverse piattaforme social, assicurandoti che appaia perfetto e raggiunga un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Collaborazioni Co-Branded di Successo

Sviluppa video coinvolgenti potenziati dall'AI per mostrare partnership di successo con influencer e l'impatto delle campagne co-branded.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video promozionali per aumentare il coinvolgimento del pubblico?

HeyGen è un avanzato creatore di video promozionali che sfrutta l'AI per creare video promozionali straordinari. Con avatar AI e generazione di voce fuori campo realistica, puoi produrre contenuti accattivanti che aumentano davvero il coinvolgimento del pubblico per le tue campagne di marketing.

Quali potenti strumenti offre HeyGen per il marketing dei creatori e i social media?

HeyGen semplifica il marketing dei creatori offrendo una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili. Il suo editor drag-and-drop consente un facile controllo del branding, garantendo che i tuoi contenuti sui social media si distinguano e si allineino perfettamente con le tue campagne di marketing.

HeyGen è adatto per creare video promozionali co-branded per influencer?

Assolutamente! HeyGen è un eccellente creatore di video promozionali co-branded per influencer, facilitando la collaborazione creativa. Puoi facilmente integrare elementi di marca, personalizzare i contenuti con il nostro editor ed esportare in vari formati perfetti per gli annunci video su diverse piattaforme.

HeyGen semplifica il processo di editing video per esigenze di contenuto diversificate?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente l'editing video con il suo editor intuitivo drag-and-drop e modelli estesi. Puoi generare rapidamente video esplicativi o video di prodotto da testo e aggiungere automaticamente sottotitoli, rendendo la creazione di video professionali accessibile a tutti.

