Creatore di Video Rilevanti per il Settore: Crea Video Efficaci

Accedi a diversi modelli di video per produrre video di marketing raffinati con facilità, senza necessità di competenze di editing video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di formazione aziendale di 45 secondi progettato per i nuovi dipendenti, spiegando una politica aziendale fondamentale o un processo interno. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e istruttivo, utilizzando registrazioni dello schermo o semplici grafiche animate, accompagnate da una voce fuori campo calma e autorevole. Sfrutta la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire senza sforzo il tuo materiale di formazione in un formato visivo digeribile, garantendo chiarezza e ritenzione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 15 secondi alla moda per i social media rivolto alla Gen Z e ai giovani professionisti, promuovendo un prodotto o servizio innovativo. Il video dovrebbe presentare colori vivaci, tagli rapidi e una traccia musicale accattivante e contemporanea, con un indirizzo diretto da un presentatore dinamico. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per creare un portavoce virtuale realistico e coinvolgente che catturi l'attenzione degli spettatori e aumenti la consapevolezza del marchio su piattaforme come Instagram o TikTok.
Prompt di Esempio 3
Produci un video autentico di testimonianza del cliente di 60 secondi rivolto a potenziali clienti B2B, evidenziando una storia di successo. Lo stile visivo dovrebbe evocare fiducia e affidabilità, utilizzando una palette di colori calda e un'inquadratura in stile intervista, sottolineata da una musica di sottofondo sottile e edificante. Impiega la "Voiceover generation" di HeyGen per aggiungere una narrazione professionale e sincera che rafforzi l'esperienza positiva del cliente e il valore della tua soluzione, rendendo il video impattante e persuasivo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Rilevanti per il Settore

Crea senza sforzo video professionali e specifici per il settore con l'AI, su misura per marketing, formazione o social media.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo testo nell'editor di script. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video genererà istantaneamente una bozza di video, ponendo le basi per il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI e sincronizzali con un voiceover AI dal suono naturale. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli perfettamente al tono professionale del tuo marchio e settore.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Rafforza il tuo messaggio incorporando media di stock rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock o caricando i tuoi asset. Applica i colori e il logo del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente nel formato e risoluzione desiderati. Il tuo video di alta qualità e rilevante per il settore è ora pronto per essere condiviso su piattaforme come social media, moduli di formazione aziendale o campagne di marketing.

Crea Contenuti Social Coinvolgenti

Genera istantaneamente video dinamici per i social media per catturare l'attenzione del pubblico e ampliare la presenza digitale del tuo marchio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende?

HeyGen è un creatore di video AI intuitivo che trasforma il testo in video con facilità, permettendo a chiunque di produrre video di marketing professionali senza competenze di editing video precedenti. La sua piattaforma online utilizza avatar AI realistici e voiceover AI per semplificare l'intero processo di creazione video.

Posso mantenere la coerenza del marchio utilizzando il creatore di video di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli completi del marchio, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e elementi grafici personalizzati nei tuoi modelli di video. Questo assicura che ogni video creato mantenga la tua identità di marchio unica e risuoni con il tuo pubblico.

Quali possibilità creative offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen sblocca vaste possibilità creative, permettendoti di trasformare il testo in video utilizzando avatar AI iper-realistici e scene dinamiche. Come creatore di video online, HeyGen ti aiuta a produrre video coinvolgenti di qualità da studio per marketing, social media e varie esigenze aziendali con le sue funzionalità potenziate dall'AI.

HeyGen è una soluzione efficiente per produrre contenuti video?

HeyGen si presenta come un creatore di video AI altamente efficiente, riducendo drasticamente il tempo e le risorse tradizionalmente richieste per la produzione video. Sfruttando l'AI per la creazione di video, consente agli utenti di generare contenuti video di alta qualità rapidamente, rendendolo uno strumento potente per varie esigenze di comunicazione.

