Creatore di Video per Automazione Industriale: Scala il Tuo Contenuto

Automatizza e scala la tua produzione video industriale con avatar AI, creando video coerenti con il brand senza sforzo.

Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi per i responsabili degli impianti di produzione, mostrando come l'automazione industriale aumenti l'efficienza. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con transizioni fluide tra scenari di fabbrica e visualizzazioni di dati, accompagnato da una voce narrante autorevole. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente narrazioni coinvolgenti su produttività aumentata e costi ridotti, creando un messaggio coerente con il brand.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per i nuovi assunti che seguono la formazione industriale, semplificando le operazioni di macchinari complessi. Adotta uno stile visivo luminoso e informativo con diagrammi animati e testo sullo schermo, supportato da una voce narrante sintetica amichevole e incoraggiante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per fornire le istruzioni, rendendo il contenuto formativo relazionabile e memorabile attraverso modelli video personalizzabili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di successo del cliente di 60 secondi rivolto ai clienti industriali esistenti, dimostrando una nuova funzionalità o una best practice. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e rassicurante, concentrandosi su dimostrazioni pratiche e benefici per l'utente, accompagnato da una voce narrante calma e professionale. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una comunicazione coerente e chiara in più video personalizzati per diversi segmenti di clienti.
Prompt di Esempio 3
Crea un rapido video di aggiornamento interno di 15 secondi per i project manager, annunciando un nuovo miglioramento del processo nell'automazione industriale. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, energico e diretto, utilizzando sovrapposizioni di testo audaci e filmati di repertorio pertinenti, insieme a una voce narrante diretta ed efficiente. Accelera la creazione utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, consentendo ai team di scalare la produzione video per una rapida diffusione delle informazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Automazione Industriale

Semplifica la creazione di contenuti e produci video professionali e scalabili per l'automazione industriale con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo script nella piattaforma. Il nostro generatore di video AI utilizza la tecnologia di testo-a-video, permettendoti di scegliere tra una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo per il tuo video di automazione industriale.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Rafforza il tuo messaggio selezionando modelli video personalizzabili e integrando i tuoi asset di brand. Utilizza i controlli di branding per applicare il tuo logo, colori e font per assicurarti che i tuoi video industriali siano sempre coerenti con il brand.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Crea automaticamente voiceover sintetici dal suono naturale in più lingue direttamente dal tuo script utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover. Migliora ulteriormente l'accessibilità e la comprensione del pubblico generando sottotitoli/caption accurati per il tuo video automatizzato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Automatizzato
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo in vari formati di aspetto per diverse piattaforme. Sfrutta l'automazione video per scalare efficacemente la tua produzione video industriale su tutti i tuoi canali di comunicazione con ridimensionamento e esportazioni in diversi formati di aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera le Campagne di Marketing Industriale

.

Genera rapidamente annunci video e contenuti di marketing coinvolgenti e ad alte prestazioni per prodotti e servizi industriali, aumentando la portata e il coinvolgimento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coerenti con il brand in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare video coerenti con il brand rapidamente sfruttando modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti. Puoi facilmente aggiungere i tuoi loghi, colori e media, assicurando che ogni video sia in linea con l'identità del tuo brand per il marketing o le comunicazioni interne.

Qual è il ruolo degli avatar AI e del testo-a-video nell'automazione video di HeyGen?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per semplificare l'automazione video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera video professionali con presentatori AI realistici e voiceover sintetici, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per varie applicazioni come la formazione industriale o i video esplicativi.

HeyGen può scalare la produzione video per esigenze di contenuti personalizzati e dinamici?

Assolutamente. HeyGen è progettato per scalare la produzione video, permettendoti di generare video personalizzati e annunci video dinamici a un ritmo senza precedenti. Questa capacità è perfetta per campagne basate sui dati, consentendo un'efficiente versione e localizzazione dei video per raggiungere pubblici diversi.

Quali tipi di video di automazione industriale posso creare con HeyGen?

HeyGen funge da versatile creatore di video per automazione industriale, capace di produrre una vasta gamma di contenuti. Dai moduli di formazione industriale dettagliati e video di successo del cliente a video di marketing coinvolgenti e video esplicativi completi, HeyGen ti aiuta a trasmettere il tuo messaggio in modo efficace.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo