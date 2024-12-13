Creatore di Video Panoramici di Processi Indipendenti Reso Facile

Trasforma i tuoi script di processo in video esplicativi coinvolgenti senza sforzo utilizzando il testo-a-video avanzato da script.

550/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo professionale di 60 secondi su misura per i team di marketing e i product manager, introducendo una nuova funzionalità software o una demo personalizzata del prodotto. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, utilizzando transizioni fluide e registrazioni dello schermo integrate, accompagnate da una voce fuori campo chiara e autorevole. Il cuore di questa presentazione utilizzerà gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave, garantendo una presenza del presentatore coerente e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 30 secondi per educatori e creatori di contenuti e-learning, scomponendo un concetto scientifico o un modulo di formazione per dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe emulare un'animazione dinamica su lavagna, utilizzando grafica chiara e sovrapposizioni di testo, con una spiegazione audio precisa e informativa. L'intera narrazione sarà generata in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, convertendo automaticamente il contenuto scritto in una storia visiva coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un reel di 15 secondi per i social media rivolto a creatori di contenuti e marketer digitali, promuovendo un servizio o prodotto creativo. Lo stile visivo deve essere veloce, visivamente accattivante e ottimizzato per un consumo rapido su dispositivi mobili, accompagnato da brevi frammenti musicali di tendenza. Sottolinea come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen permettano un adattamento senza sforzo su varie piattaforme, rendendo un video esplicativo digeribile in brevi momenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Video Panoramico di Processo Indipendente

Trasforma senza sforzo processi complessi in panoramiche visive coinvolgenti con la creazione di video potenziata dall'AI. Semplifica le spiegazioni e migliora la comprensione per qualsiasi pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia creando il tuo script o selezionando un modello professionale per delineare la tua panoramica del processo. La nostra funzione di testo-a-video da script consente una rapida generazione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Narratore Visivo
Migliora la tua spiegazione scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per presentare le tue informazioni in modo chiaro e coinvolgente. Puoi anche generare voiceover dal suono naturale.
3
Step 3
Applica Branding e Rifinisci
Assicura coerenza e professionalità utilizzando i controlli di branding per incorporare il tuo logo, colori e font in tutto il tuo video panoramico di processo.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Panoramica
Una volta completata la tua panoramica di processo indipendente, esporta senza sforzo il tuo video in vari rapporti d'aspetto adatti a qualsiasi piattaforma, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Informazioni Complesse

.

Trasforma dati e procedure intricati in video esplicativi chiari e accessibili, rendendo qualsiasi panoramica di processo facile da comprendere per tutti i pubblici.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video esplicativi creativi?

HeyGen semplifica la produzione di video esplicativi coinvolgenti offrendo una vasta libreria di modelli e scene. Gli utenti possono sfruttare gli avatar AI e la generazione di voiceover per dare vita ai loro video panoramici di processi indipendenti, garantendo contenuti dinamici e coinvolgenti per qualsiasi pubblico.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per le aziende?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video da script per trasformare il testo in video professionali senza sforzo. La sua piattaforma intuitiva consente una rapida personalizzazione e un'efficiente modifica dei video, rendendola ideale per varie applicazioni aziendali come demo di prodotti personalizzati.

HeyGen può personalizzare i video con branding personalizzato per un messaggio coerente?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per demo di prodotti personalizzati e altri contenuti. Con controlli di branding robusti, puoi incorporare il tuo logo e colori specifici, garantendo che tutti i tuoi video mantengano un'identità di marca coerente e professionale su tutte le piattaforme, inclusi i social media.

Come semplifica HeyGen la produzione di video da un semplice script?

HeyGen semplifica la produzione di video permettendoti di generare video completi direttamente da uno script utilizzando avatar AI realistici e generazione di voiceover. Questa funzionalità di testo-a-video, combinata con caratteristiche come sottotitoli e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rende la creazione di contenuti efficiente e accessibile su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo