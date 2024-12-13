Sblocca il Potere DEI con un Generatore di Video di Formazione sull'Inclusione

Trasforma la formazione dei tuoi dipendenti in esperienze di apprendimento interattive che promuovono una cultura lavorativa inclusiva utilizzando i nostri avatar AI.

Crea un video coinvolgente di 60 secondi progettato per i nuovi dipendenti durante il loro onboarding, introducendoli all'impegno dell'azienda per una cultura lavorativa inclusiva. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, utilizzando grafiche animate amichevoli e una colonna sonora allegra e accogliente. Questo video presenterà in modo prominente avatar AI diversi, portando un'interazione umana e relazionabile al messaggio centrale di appartenenza e rispetto.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un potente video di 45 secondi basato su scenari, rivolto a team leader e manager, illustrando una sfida comune di inclusione sul posto di lavoro e la sua risoluzione positiva. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, con una narrazione concisa e una musica di sottofondo sottile e stimolante. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per trasformare efficacemente scenari di formazione dettagliati in contenuti visivi coinvolgenti per programmi di formazione sulla diversità efficaci.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale energico di 30 secondi rivolto ai team L&D e ai professionisti delle risorse umane, mostrando quanto facilmente possano creare contenuti di formazione sull'inclusione di impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con tagli rapidi tra scene e grafiche diverse, accompagnato da una traccia audio energica e ispiratrice. Questo video metterà in evidenza la facilità d'uso con modelli e scene predefiniti, dimostrando la potenza di un generatore di video AI per la creazione rapida di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video empatico di 90 secondi per tutti i dipendenti, sottolineando l'importanza di un percorso di apprendimento personalizzato nel promuovere l'inclusività sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere simile a un documentario, con vari avatar AI che rappresentano diverse prospettive, parlando con voiceover dal suono naturale, completati da sottotitoli chiari e facili da leggere per garantire accessibilità e comprensione completa per ogni discente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il generatore di video di formazione sull'inclusione

Crea senza sforzo video di formazione sulla diversità e l'inclusione di impatto con strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'apprendimento dei dipendenti e promuovendo una cultura lavorativa inclusiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione sull'inclusione. I nostri strumenti potenziati dall'AI utilizzano la capacità di testo-a-video da script per trasformare le tue parole in storie visive.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI adatto dalla nostra libreria diversificata per rappresentare visivamente il tuo contenuto di formazione sull'inclusione.
3
Step 3
Personalizza con Modelli e Branding
Utilizza la nostra vasta libreria di modelli e scene per personalizzare l'estetica del tuo video. Applica i tuoi controlli di branding per garantire un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Completa la tua creazione generando il tuo video generato da AI. Utilizza facilmente la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi una Cultura Lavorativa Inclusiva

Produci video ispiratori potenziati dall'AI che rafforzano i valori della diversità, motivano il cambiamento comportamentale positivo e costruiscono un ambiente di lavoro inclusivo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video di formazione AI?

HeyGen ti consente di creare contenuti video generati da AI coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e un'ampia selezione di modelli predefiniti. Questo permette percorsi di apprendimento personalizzati ed esperienze di apprendimento interattive, aumentando significativamente l'appeal visivo della formazione dei tuoi dipendenti.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di formazione AI per i team L&D?

HeyGen è un generatore di video di formazione AI che semplifica la creazione di video di formazione di alta qualità. Con i suoi strumenti potenziati dall'AI, i team L&D possono produrre rapidamente contenuti dinamici per la formazione e l'onboarding dei dipendenti, garantendo una cultura lavorativa inclusiva attraverso immagini coinvolgenti.

HeyGen può supportare la personalizzazione visiva per un racconto del brand unico?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti di editing completi e controlli di branding, permettendoti di personalizzare i video di formazione con il tuo logo, colori e grafiche. Questo assicura che i tuoi contenuti video generati da AI si allineino perfettamente con il racconto unico del tuo brand e gli elementi interattivi.

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione in più lingue?

HeyGen offre voiceover AI avanzati e generazione di sottotitoli, rendendo facile produrre video di formazione in più lingue. Questa capacità supporta iniziative di formazione globale dei dipendenti e crea voiceover dal suono naturale per pubblici diversi.

