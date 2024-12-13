Generatore di Formazione sull'Inclusione: Crea Video D&I Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente video di Formazione sulla Diversità e Inclusione per i tuoi dipendenti utilizzando avatar AI avanzati per promuovere una cultura inclusiva.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per i manager di livello intermedio che spiega il pregiudizio inconscio attraverso scenari lavorativi riconoscibili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e illustrativo, con una voce narrante calma e autorevole generata direttamente da un copione, garantendo chiarezza e impatto.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video coinvolgente di 30 secondi rivolto a tutti i dipendenti per promuovere una cultura inclusiva, utilizzando immagini dinamiche e Template e scene pre-progettati. Questo video dovrebbe avere un'estetica moderna e ispiratrice, completata da una narrazione amichevole e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Per i dipartimenti HR e i manager L&D, crea un video esplicativo professionale di 90 secondi che evidenzi i vantaggi dell'implementazione di programmi D&I scalabili. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato con animazioni sottili, e una generazione di Voiceover sicura e articolata trasmetterà efficacemente le informazioni chiave.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione sull'Inclusione

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di Diversità e Inclusione in video di formazione coinvolgenti e personalizzabili, promuovendo una cultura inclusiva in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia scrivendo o incollando i tuoi contenuti di Formazione sulla Diversità e Inclusione. La nostra funzione di Text-to-video da copione converte automaticamente il tuo testo in un video dinamico, assicurando che i tuoi messaggi chiave su pregiudizio inconscio e cultura inclusiva siano chiaramente trasmessi.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Diversi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare diverse prospettive e demografie nel tuo Generatore di Video di Formazione sull'Inclusione. Questo aiuta a creare esperienze di formazione dei dipendenti riconoscibili e impattanti che risuonano con un pubblico diversificato.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand e Voce
Integra l'identità della tua organizzazione utilizzando i controlli di Branding come loghi personalizzati e colori. Migliora ulteriormente la tua formazione con voci naturali generate attraverso la nostra avanzata generazione di Voiceover per una presentazione raffinata e professionale.
4
Step 4
Genera e Distribuisci il Tuo Video
Con un solo clic, genera il tuo video di formazione completo. Utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi contenuti per varie piattaforme di apprendimento online o integrazione LMS, rendendo i tuoi programmi D&I scalabili e accessibili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti D&I Complessi

Semplifica argomenti complessi come il pregiudizio inconscio con video chiari e concisi generati dall'AI, rendendo l'educazione D&I più accessibile e impattante.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di video di Formazione sulla Diversità e Inclusione efficaci?

HeyGen semplifica la creazione di video di Formazione sulla Diversità e Inclusione coinvolgenti sfruttando la tecnologia avanzata del generatore di video AI. Puoi trasformare i copioni in contenuti accattivanti con avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale, rendendo la formazione dei dipendenti più impattante e scalabile.

Possiamo personalizzare i video di formazione sull'inclusione generati da HeyGen per riflettere il nostro brand?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi direttamente nei video del generatore di formazione sull'inclusione. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per tutti i tuoi materiali di formazione dei dipendenti, promuovendo una cultura inclusiva.

Qual è il processo per trasformare il testo in contenuti di formazione sull'inclusione con HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti con la sua potente funzione di Text-to-video da copione. Basta inserire il tuo materiale scritto, e il generatore di video AI di HeyGen produrrà un video professionale completo di avatar AI e voiceover sincronizzati, ideale per la formazione dei dipendenti su argomenti come il pregiudizio inconscio.

HeyGen supporta il dispiegamento efficiente di programmi D&I scalabili?

Sì, HeyGen è progettato per supportare programmi D&I scalabili rendendo la creazione di contenuti di formazione dei dipendenti diversificati veloce e accessibile. La nostra piattaforma ti consente di generare rapidamente numerosi video di formazione sull'inclusione con vari avatar AI, assicurando che la tua organizzazione possa promuovere costantemente una cultura inclusiva.

