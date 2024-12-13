Creatore di Video di Marketing Inbound per Far Crescere il Tuo Business

Crea video coerenti con il marchio senza sforzo. La nostra AI utilizza il tuo script per generare testo in video, perfetto per le piattaforme social e per aumentare il coinvolgimento.

Immagina un video istruttivo di 1 minuto progettato per esperti di marketing tecnologico e proprietari di piccole imprese, che mostra come trasformare un semplice script in un video professionale senza sforzo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, evidenziando l'interfaccia utente con una musica di sottofondo vivace e professionale e una voce chiara e articolata, enfatizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per diventare un efficace creatore di video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di case study convincente di 90 secondi rivolto a strateghi dei contenuti e team di marketing, illustrando quanto facilmente possano migliorare la loro strategia di marketing inbound con contenuti visivi coinvolgenti. Il video dovrebbe presentare grafiche in movimento dinamiche e sovrapposizioni di testo sullo schermo, narrato con un tono amichevole e conversazionale, dimostrando come i Template e le scene progettati professionalmente da HeyGen semplifichino il processo di creazione per qualsiasi creatore di video di marketing inbound.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale conciso di 45 secondi rivolto a brand manager e professionisti del marketing, concentrandosi sul mantenimento della coerenza del marchio in tutti gli asset video. I visual dovrebbero essere altamente raffinati e riflettere una forte identità di marca, accompagnati da un narratore sofisticato e rassicurante e animazioni sottili, evidenziando come gli avatar AI di HeyGen garantiscano video coerenti con il marchio ogni volta, funzionando come un potente creatore di video promozionali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial informativo di 2 minuti per creatori di video freelance e agenzie di marketing, dimostrando come semplificare significativamente il processo di editing video e il flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con registrazioni dello schermo illustrative della piattaforma, supportato da musica energica e ispiratrice e narrazione concisa, mostrando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen come parte essenziale di potenti strumenti di editing video per qualsiasi creatore di video di marketing.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Marketing Inbound

Crea facilmente video di marketing inbound professionali e coerenti con il marchio che catturano il tuo pubblico e aumentano il coinvolgimento, senza necessità di esperienza precedente in editing video.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona tra template progettati professionalmente per stabilire rapidamente la base del tuo video di marketing inbound. Questi template forniscono un punto di partenza, assicurando che il tuo contenuto appaia raffinato e allineato con il tuo marchio.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti
Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita al tuo script. Seleziona tra una vasta gamma di presentatori AI realistici per narrare il tuo messaggio, rendendolo coinvolgente e personale per le tue campagne di marketing inbound.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Assicurati che ogni video rifletta il tuo marchio unico. Applica i colori, i font e il logo del tuo marchio utilizzando controlli di branding intuitivi per creare video coerenti con il marchio che rafforzano la tua identità su tutte le piattaforme.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video di marketing inbound, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme social. Condividi il tuo video di alta qualità su tutti i canali per attrarre e nutrire i lead in modo efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Potenti Testimonianze dei Clienti

Crea facilmente testimonianze video coinvolgenti e case study per costruire fiducia e sfruttare la prova sociale come componente chiave del tuo marketing inbound.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di editing video con l'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video professionali, riducendo significativamente la complessità del tradizionale processo di editing video. Questo rende HeyGen un efficiente creatore di video AI per diverse esigenze di marketing video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un intuitivo creatore di video di marketing?

HeyGen offre un editor drag-and-drop facile da usare combinato con una vasta gamma di template progettati professionalmente, permettendo agli utenti di creare video di marketing d'impatto con facilità. Questo approccio semplificato aiuta a produrre video coerenti con il marchio in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a creare video coerenti con il marchio per diverse piattaforme?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che tutti i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente adattare ed esportare i tuoi contenuti per varie piattaforme social e campagne di email marketing.

Quali sono le capacità principali di HeyGen per generare contenuti video?

HeyGen eccelle nella generazione di contenuti video attraverso la sua funzionalità di trasformazione del testo in video da script e la generazione avanzata di voiceover. Queste potenti capacità di creatore di video AI permettono agli utenti di creare demo dinamiche e video di prodotto senza sforzo.

