Creatore di Video Illustrativi: Crea Contenuti Animati Straordinari

Produci rapidamente video esplicativi e di marketing dinamici utilizzando i nostri modelli e scene diversificati, rendendo l'animazione complessa semplice e accessibile.

Crea un video esplicativo di 45 secondi che dimostri come il tuo nuovo creatore di video illustrativi semplifica concetti complessi per i proprietari di piccole imprese, mostrando la potenza dei video animati; lo stile visivo dovrebbe presentare illustrazioni piatte, pulite e moderne con una voce narrante vivace e professionale generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, garantendo un messaggio chiaro e coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un segmento educativo di 60 secondi per educatori online, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare contenuti coinvolgenti attraverso animazioni di personaggi giocose ed espressive create con strumenti di animazione robusti, accompagnate da una voce narrante amichevole e musica di sottofondo leggera; questo video dovrebbe mostrare un costruttore di personaggi diversificato in azione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto ai professionisti del marketing, illustrando le caratteristiche di un nuovo prodotto con grafiche in movimento vivaci e mockup di prodotto, mostrando la facilità di un potente strumento di creazione video; i modelli e le scene di HeyGen dovrebbero essere sfruttati per uno sviluppo rapido, con audio che presenta una voce narrante concisa e persuasiva per evidenziare efficacemente i benefici chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio sui social media accattivante di 15 secondi per startup, sfruttando la funzione di testo in video da script di HeyGen per creare un'illustrazione audace e minimalista con animazione di testo coinvolgente, utilizzando vari asset animati; l'audio dovrebbe essere una traccia musicale energica abbinata a una breve e incisiva voce narrante, enfatizzando l'appeal visivo dell'illustrazione per catturare immediatamente l'attenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Illustrativi

Trasforma senza sforzo le tue idee in video illustrativi accattivanti con la nostra piattaforma intuitiva, progettata per creatori di tutti i livelli di abilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello predefinito o inserendo il tuo script per generare le scene iniziali. Questo sfrutta la libreria completa di Modelli e scene di HeyGen per un avvio rapido.
2
Step 2
Personalizza i Visual
Personalizza il tuo video illustrativo scegliendo tra una vasta gamma di asset animati o costruendo personaggi unici. La nostra ricca libreria multimediale/supporto stock offre ampi asset animati per dare vita alla tua storia.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Migliora il tuo video con audio di qualità professionale. Genera una generazione di voiceover realistica direttamente dal tuo script o carica le tue registrazioni, garantendo una comunicazione chiara.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video illustrativo, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni. La nostra funzione di ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto assicura che la tua creazione sia pronta per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Video ad Alto Impatto

.

Crea rapidamente annunci video animati coinvolgenti e ad alte prestazioni per migliorare le tue campagne di marketing e conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video illustrativi animati?

HeyGen sfrutta l'AI per trasformare gli script in video animati professionali, offrendo un'esperienza di creatore di video illustrativi semplificata. La nostra piattaforma consente agli utenti di generare facilmente voiceover e utilizzare modelli diversificati per dare vita alle loro visioni creative.

Posso personalizzare personaggi e asset per i miei video esplicativi creativi in HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce strumenti robusti per personalizzare avatar AI e integrare asset animati, rendendo facile costruire personaggi unici per i tuoi video esplicativi creativi. Puoi assicurarti che le tue illustrazioni si allineino perfettamente con l'identità e la narrativa del tuo marchio.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen eccelle con caratteristiche come la conversione da testo a video e la generazione avanzata di voiceover, semplificando il flusso di lavoro degli strumenti di animazione per video di marketing ed educativi. Questo consente ai creatori di produrre contenuti di alta qualità rapidamente e creativamente.

Lo strumento di creazione video di HeyGen è accessibile per i non designer per creare contenuti animati?

Assolutamente, HeyGen è progettato con un'interfaccia user-friendly e un editor drag-and-drop, rendendolo uno strumento di creazione video ideale per tutti. La nostra vasta libreria di modelli consente a chiunque di creare video animati professionali senza esperienza di design precedente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo