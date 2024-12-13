Potente Creatore di Video di Supporto per l'Identità per la Verifica degli Utenti

Crea video di supporto coinvolgenti per il tuo processo di onboarding, generando facilmente voiceover per risparmiare tempo e sforzi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione sulla conformità di 90 secondi per i dipartimenti HR o gli ufficiali di conformità che spieghi i processi di verifica dei documenti. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, mostrando vari esempi di documenti e sfruttando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per un setup professionale. L'audio dovrebbe mantenere un tono autorevole ma amichevole, completato da Sottotitoli/caption sullo schermo per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di 2 minuti rivolto a potenziali clienti aziendali interessati a un creatore di video di supporto per l'identità. La presentazione visiva dovrebbe essere coinvolgente, evidenziando diversi elementi dell'interfaccia utente e interazioni degli utenti con un'estetica di demo prodotto raffinata, mentre l'audio presenta un voiceover professionale e vivace generato tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen per spiegare semplicemente le caratteristiche complesse di un Creatore di Video AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo tecnico di 45 secondi per sviluppatori e team tecnici focalizzato sulle integrazioni API per la verifica in tempo reale. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e tecnico, integrando sottilmente frammenti di codice e diagrammi di flusso, e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen. La traccia audio dovrebbe essere diretta e precisa, concentrandosi sulla trasmissione di dettagli tecnici senza gergo inutile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Supporto per l'Identità

Crea senza sforzo video di supporto chiari e coinvolgenti con AI per semplificare la verifica e migliorare la comprensione degli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia inserendo il tuo script. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in contenuti video dinamici utilizzando testo-a-video da script, garantendo messaggi accurati e coerenti per le guide di verifica dell'identità.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Applica l'aspetto e la sensazione unici del tuo marchio. Usa i controlli di Branding per integrare loghi, colori e font, mantenendo la coerenza del marchio in tutti i tuoi materiali di supporto.
3
Step 3
Migliora con l'Audio
Eleva la chiarezza del tuo video con audio professionale. Utilizza la generazione di voiceover per aggiungere una narrazione dal suono naturale in varie lingue, rendendo il tuo supporto accessibile a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Con il ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto, ottimizza il tuo video di supporto per qualsiasi piattaforma, garantendo alta qualità e riproduzione senza interruzioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Esplicativi per le FAQ sull'Identità

.

Genera rapidamente clip video chiare e coinvolgenti per rispondere alle domande comuni di supporto sull'identità su varie piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come consente HeyGen di creare contenuti video per un pubblico globale?

HeyGen offre robuste `funzionalità di localizzazione`, supportando la `generazione di voiceover` e `Sottotitoli/caption` in oltre `140+ lingue` con `traduzione con un clic`. Questo consente agli utenti di produrre senza sforzo `video di supporto multilingue` e raggiungere un pubblico globale più ampio.

Quali capacità tecniche avanzate offre HeyGen per una personalizzazione dettagliata dei video?

HeyGen funziona come un completo `editor video`, offrendo agli utenti `Effetti AI`, `Sottotitoli automatici` e opzioni per `Rimuovere lo sfondo`. I professionisti possono anche utilizzare `Modifica con fotogrammi chiave`, `Effetti filtri transizioni` e `Ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto` per ottenere un output di alta qualità `4K 60fps`.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti o piattaforme esterne?

Sì, HeyGen è progettato per un'integrazione senza soluzione di continuità, offrendo `integrazione LMS` per la distribuzione di contenuti educativi e un potente `API` per connessioni personalizzate. Questo assicura che i tuoi `video di formazione` e `video AI` possano essere facilmente incorporati nei tuoi flussi di lavoro consolidati.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutte le comunicazioni video?

HeyGen assicura una forte `coerenza del marchio` attraverso controlli di `Branding` completi, inclusi loghi personalizzati e palette di colori. La nostra funzione `Brandkit` consente alle organizzazioni di caricare e gestire asset di marca, garantendo che ogni creazione `Testo-a-video` sia perfettamente allineata con le linee guida aziendali.

