Video Maker per lo Sviluppo dei Sistemi Umani: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Eleva i tuoi Programmi di Apprendimento e Sviluppo e i video di formazione interna. Sfrutta gli avatar AI per produrre contenuti coinvolgenti su larga scala.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 2 minuti progettato per manager L&D e formatori aziendali, illustrando come HeyGen possa rivoluzionare le esigenze di creazione di video per lo sviluppo dei sistemi umani per i contenuti video di formazione interna. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e incoraggiante, accompagnato da una voce narrante calda e naturale, enfatizzando l'efficienza ottenuta attraverso la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per trasformare i manuali di formazione in contenuti dinamici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing conciso di 60 secondi rivolto a product manager e proprietari di piccole imprese, dimostrando la potenza del testo-a-video per creare video esplicativi di prodotto di impatto. L'estetica dovrebbe essere vivace e concisa, utilizzando una voce chiara e vivace e mostrando sottotitoli/caption sullo schermo per garantire la massima comprensione, mostrando quanto rapidamente i concetti vengano convertiti in narrazioni visive coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tecnico di 1 minuto per professionisti IT e sviluppatori che esplorano l'API di HeyGen, concentrandosi sulla sua capacità come generatore di umani AI. Questo video necessita di una presentazione visiva pulita e minimalista, completata da una voce calma e esplicativa, dimostrando la facilità di integrazione di media personalizzati tramite la funzione di supporto della libreria/stock media nei flussi di lavoro di generazione video automatizzati.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per lo Sviluppo dei Sistemi Umani

Crea in modo efficiente video coinvolgenti per lo sviluppo dei sistemi umani con umani digitali potenziati dall'AI e testo-a-video per programmi di apprendimento e sviluppo di impatto.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il contenuto del tuo sviluppo dei sistemi umani come testo. Il nostro potente motore di testo-a-video lo convertirà automaticamente in una voce narrante naturale.
2
Step 2
Seleziona un Umano Digitale
Migliora la professionalità del tuo video scegliendo tra oltre 230+ umani digitali realistici per presentare il tuo messaggio, rendendo il tuo contenuto più coinvolgente e relazionabile.
3
Step 3
Applica i Controlli del Marchio
Mantieni la coerenza del marchio utilizzando i nostri controlli di branding per integrare il logo della tua azienda, colori personalizzati e scene di sfondo nel tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione esportando il tuo video di sviluppo dei sistemi umani nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati, pronto per produrre video su larga scala per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

Trasforma concetti complessi di sviluppo dei sistemi umani in video AI chiari e digeribili per migliorare la comprensione e il trasferimento delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per la creazione di video?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il testo in video, utilizzando avatar digitali realistici e voci naturali per creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente e su larga scala.

Quali funzionalità di personalizzazione offre HeyGen per gli avatar digitali?

HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione per i suoi avatar digitali, permettendo agli utenti di controllare aspetti come l'aspetto, i gesti e la generazione della voce, assicurando che il contenuto del tuo generatore di umani AI si allinei perfettamente con il tuo marchio.

HeyGen può essere integrato con i sistemi esistenti per la produzione automatizzata di video?

Sì, HeyGen offre un'API robusta che consente un'integrazione senza soluzione di continuità nei tuoi flussi di lavoro esistenti. Questo ti permette di produrre video su larga scala e automatizzare i tuoi processi di creazione di contenuti in modo efficiente.

Quanti umani digitali realistici sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre accesso a oltre 230+ umani digitali realistici e voci naturali. Questa vasta libreria offre una gamma ampia di opzioni per creare contenuti video diversificati e coinvolgenti direttamente dal testo.

