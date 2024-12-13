La tua Soluzione per Video di Formazione sulla Connessione Umana

Ottimizza la condivisione delle conoscenze e allinea il tuo team con lo storytelling visivo utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna coinvolgente di 90 secondi rivolto ai dipartimenti di comunicazione interna nelle grandi organizzazioni, focalizzato sulla condivisione efficace delle conoscenze per allineare il tuo team attraverso diversi dipartimenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, basato su infografiche, autorevole ma amichevole, sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen per mantenere una voce di brand coerente e professionale durante tutta la presentazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione pratico di 2 minuti su misura per i manager che accolgono nuovi dipendenti remoti o ibridi, illustrando le migliori pratiche per promuovere l'engagement in una forza lavoro ibrida. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno, dinamico e incoraggiante, combinando scenari realistici con elementi animati. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per adattare e aggiornare rapidamente i contenuti man mano che le politiche aziendali evolvono.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale edificante di 45 secondi per organizzazioni non profit e consulenti D&I, incentrato sull'importanza del visual storytelling per sostenere le iniziative di diversità e inclusione. L'estetica dovrebbe essere vivace e inclusiva, con animazioni di personaggi espressive e transizioni dinamiche. I Templates e le scene di HeyGen possono essere utilizzati efficacemente per semplificare il processo di creazione, rendendolo accessibile anche per utenti senza un'esperienza estesa di editing video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sulla Connessione Umana

Crea video di formazione coinvolgenti che costruiscono una connessione genuina e favoriscono la comprensione emotiva nel tuo team, facilmente con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Inizia creando uno script chiaro per la tua formazione. La creazione di video potenziata dall'AI di HeyGen trasforma il tuo testo in storie visive dinamiche, gettando le basi per una connessione umana significativa.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Espressivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questi personaggi espressivi migliorano la comprensione emotiva, rendendo la tua formazione più relazionabile e d'impatto.
3
Step 3
Arricchisci con Visuali Ricchi
Utilizza l'ampia libreria di template e scene di HeyGen per costruire uno sfondo visivamente coinvolgente. Questo rafforza il tuo storytelling visivo, assicurando che il tuo messaggio risuoni profondamente con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi Efficacemente
Finalizza il tuo video di formazione sulla connessione umana ed esportalo in vari formati. Questo consente una condivisione delle conoscenze senza soluzione di continuità, assicurando che il tuo team rimanga allineato e connesso.

Coltiva la Comprensione Emotiva e la Connessione

Produci video ispiratori e edificanti che utilizzano lo storytelling visivo e personaggi espressivi per coltivare una comprensione emotiva più profonda e una connessione umana più forte.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la connessione umana nei video di formazione?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti sfruttando avatar AI realistici e la generazione di voice-over, favorendo una migliore condivisione delle conoscenze e aiutando ad allineare efficacemente il tuo team.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video potenziato dall'AI?

HeyGen semplifica la creazione di video potenziati dall'AI con un'interfaccia facile da usare, permettendoti di trasformare script in video dinamici utilizzando avatar AI personalizzabili e template diversi per uno storytelling visivo coinvolgente.

HeyGen offre funzionalità per la coerenza del brand e l'accessibilità?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, insieme alla generazione di voiceover e sottotitoli/didascalie, garantendo che i tuoi video siano professionali e accessibili per diversità e inclusione.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di creazione video per i team?

HeyGen funge da versatile creatore di video, consentendo ai team di produrre vari contenuti, dai tutorial tecnici alle comunicazioni interne per una forza lavoro ibrida, allineando efficacemente il tuo team attraverso uno storytelling visivo coinvolgente.

