creatore di video tutorial hubspot: Semplifica la Formazione e le Guide

Trasforma concetti complessi di HubSpot in video tutorial chiari e coinvolgenti istantaneamente con una potente generazione di testo in video.

Crea un tutorial conciso di 45 secondi che dimostri una funzione chiave di HubSpot, rivolto ai responsabili marketing desiderosi di ottimizzare i loro flussi di lavoro. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con una voce narrante informativa e coinvolgente, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente il contenuto scritto in una guida pratica e raffinata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing energico di 30 secondi per i social media, rivolto ai proprietari di piccole imprese che lanciano un nuovo prodotto. Questo pezzo dinamico dovrebbe presentare immagini vivaci, musica di sottofondo allegra e sottotitoli chiari sullo schermo per catturare l'attenzione, tutto costruito senza sforzo utilizzando i Template e le scene di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di coinvolgimento formativo interno di 60 secondi che spieghi una nuova iniziativa aziendale ai dipendenti, concentrandosi sulla chiarezza e facilità di comprensione. Impiega uno stile visivo amichevole con media pertinenti dalla libreria di HeyGen e una generazione di voce narrante naturale per garantire un tono caldo e accogliente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial completo di 90 secondi per utenti di software, dimostrando funzionalità avanzate, specificamente rivolto a educatori o formatori che devono trasmettere informazioni complesse in modo chiaro. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato e preciso, impiegando avatar AI realistici di HeyGen come presentatori costanti e utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare l'output a varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Tutorial HubSpot

Produci senza sforzo video tutorial professionali con avatar AI e strumenti di editing intelligenti, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti per HubSpot e oltre.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il contenuto del tuo tutorial. HeyGen utilizza il tuo input scritto per generare scene dinamiche "testo in video", trasformando il tuo script in una narrazione visiva coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo brand. Abbina l'avatar scelto a una voce narrante naturale per presentare il tuo tutorial con chiarezza e professionalità.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding e Visivi
Personalizza il tuo video applicando i tuoi "controlli di branding", inclusi loghi, colori e musica di sottofondo. Arricchisci il tuo tutorial con media dalla libreria o carica i tuoi asset per illustrare efficacemente i punti chiave.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Tutorial
Finalizza i tuoi "video tutorial" rivedendo e apportando eventuali aggiustamenti necessari. Utilizza il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, assicurando un prodotto finale raffinato pronto per la condivisione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi i Tutorial con Video Social

Trasforma rapidamente i tuoi tutorial HubSpot in video e clip accattivanti per i social media per promuovere efficacemente i tuoi contenuti e attrarre nuovi utenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI all'avanguardia, inclusi avatar AI e capacità di trasformare il testo in video, per convertire rapidamente gli script in video professionali. Questo creatore di video online semplifica l'intero processo di produzione video, rendendo la creazione di video accessibile ed efficiente.

HeyGen può essere utilizzato per creare video tutorial coinvolgenti con coerenza di brand?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video tutorial ideale, che consente agli utenti di produrre contenuti pratici e accattivanti senza sforzo. Con controlli di branding completi, puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori del brand in ogni video, mantenendo una personalità di brand coerente.

Quali possibilità creative offre HeyGen per i video di marketing e social media?

HeyGen agisce come un potente motore creativo, fornendo template professionali e strumenti potenziati dall'AI per generare video di marketing dinamici e video social coinvolgenti. Puoi aggiungere facilmente sovrapposizioni di testo e immagini, insieme a voci narranti naturali, per dare vita alla tua visione creativa.

HeyGen supporta la generazione e l'editing video end-to-end?

Sì, HeyGen fornisce una generazione video end-to-end completa, permettendoti di passare dallo script all'esportazione finale in modo efficiente. Le sue robuste funzionalità di editing video assicurano che tu possa perfezionare i clip, aggiungere sottotitoli e applicare template per un prodotto finale raffinato.

