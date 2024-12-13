Generatore di Formazione HRIS: Apprendimento dei Dipendenti Senza Sforzo

Automatizza moduli di formazione HRIS coinvolgenti e semplifica l'onboarding con avatar AI per un apprendimento personalizzato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video vibrante di 45 secondi rivolto a leader aziendali e coordinatori di formazione, illustrando il potere di un generatore di formazione per dipendenti basato su AI per semplificare l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con avatar AI diversi che interagiscono in un ufficio virtuale, accompagnati da un tono audio amichevole e incoraggiante. Questo evidenzia come gli avatar AI semplifichino la creazione di contenuti per i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per team HR e capi dipartimento, concentrandoti sulla costruzione senza sforzo di moduli formativi efficaci, specialmente per la formazione obbligatoria sulla conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole ma accessibile, utilizzando i modelli e le scene professionali di HeyGen per organizzare regolamenti complessi in segmenti digeribili, completati da una voce narrante sicura e chiara.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 30 secondi per Specialisti HR, dimostrando come il software innovativo per la formazione HR consenta esperienze di apprendimento personalizzate. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e facile da usare, impiegando sottotitoli chiari per la massima accessibilità e comprensione. L'audio dovrebbe essere caldo e incoraggiante, illustrando quanto sia facile fornire contenuti su misura.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Formazione HRIS

Sviluppa rapidamente moduli di formazione coinvolgenti e precisi su misura per il tuo HRIS, assicurando che il tuo team sia completamente attrezzato e conforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Formativo
Sfrutta la trasformazione del testo in video da script per convertire i tuoi contenuti HRIS in moduli formativi dinamici. Inserisci il tuo testo e lascia che l'AI generi bozze iniziali per un avvio efficiente.
2
Step 2
Scegli Avatar AI Coinvolgenti
Seleziona da una libreria di avatar AI per migliorare il contenuto del tuo generatore di formazione per dipendenti. Aggiungi scene coinvolgenti e visuali di marca per rendere i temi HR complessi facili da comprendere.
3
Step 3
Aggiungi Voce Narrante Chiara
Incorpora la generazione di voce narrante professionale per i tuoi moduli di software di formazione HR, assicurando una consegna coerente e chiara delle informazioni in tutti i materiali di apprendimento.
4
Step 4
Esporta e Integra con HRIS
Finalizza il contenuto del tuo generatore di formazione HRIS esportandolo in vari formati. Integra senza problemi la tua formazione pronta per il lancio nel tuo HRIS o LMS esistente per una facile distribuzione e tracciamento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Motivazionali e di Costruzione della Cultura

Produci contenuti video ispiratori per promuovere una cultura aziendale positiva e motivare i dipendenti durante la formazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di formazione HRIS?

HeyGen agisce come un avanzato generatore di formazione per dipendenti basato su AI, trasformando contenuti HRIS complessi in video formativi coinvolgenti con avatar AI e voce narrante automatizzata. Questo semplifica la creazione di contenuti per la formazione dei dipendenti e le esigenze del software di formazione HR.

Quali tipi di moduli di formazione per dipendenti può creare HeyGen?

HeyGen consente la creazione di moduli di formazione diversificati per l'onboarding, la formazione sulla conformità, lo sviluppo delle competenze e le procedure operative standard. La sua piattaforma basata su AI garantisce corsi scalabili ed esperienze di apprendimento personalizzate per il tuo team.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen è progettato per supportare un'integrazione senza soluzione di continuità con le piattaforme LMS esistenti, rendendolo una piattaforma di formazione HR ideale per gestire e assegnare programmi di formazione. Questo semplifica i flussi di lavoro e migliora la tua strategia complessiva di gestione dell'apprendimento.

Quali caratteristiche uniche rendono HeyGen un efficace Creatore di Corsi AI?

HeyGen sfrutta avatar AI, capacità di trasformare il testo in video e un editor integrato per semplificare la creazione di contenuti per i moduli di formazione. Questo consente agli utenti di produrre video formativi interattivi di alta qualità in modo efficiente, migliorando l'apprendimento personalizzato.

