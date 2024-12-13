Generatore di Formazione HRIS: Apprendimento dei Dipendenti Senza Sforzo
Automatizza moduli di formazione HRIS coinvolgenti e semplifica l'onboarding con avatar AI per un apprendimento personalizzato.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video vibrante di 45 secondi rivolto a leader aziendali e coordinatori di formazione, illustrando il potere di un generatore di formazione per dipendenti basato su AI per semplificare l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con avatar AI diversi che interagiscono in un ufficio virtuale, accompagnati da un tono audio amichevole e incoraggiante. Questo evidenzia come gli avatar AI semplifichino la creazione di contenuti per i nuovi assunti.
Produci un video informativo di 60 secondi per team HR e capi dipartimento, concentrandoti sulla costruzione senza sforzo di moduli formativi efficaci, specialmente per la formazione obbligatoria sulla conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole ma accessibile, utilizzando i modelli e le scene professionali di HeyGen per organizzare regolamenti complessi in segmenti digeribili, completati da una voce narrante sicura e chiara.
Crea un video ispiratore di 30 secondi per Specialisti HR, dimostrando come il software innovativo per la formazione HR consenta esperienze di apprendimento personalizzate. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e facile da usare, impiegando sottotitoli chiari per la massima accessibilità e comprensione. L'audio dovrebbe essere caldo e incoraggiante, illustrando quanto sia facile fornire contenuti su misura.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Corsi di Formazione Scalabili.
Sviluppa efficacemente numerosi corsi e moduli di formazione, quindi distribuiscili a una forza lavoro globale.
Maggiore Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Utilizza video basati su AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di formazione HRIS?
HeyGen agisce come un avanzato generatore di formazione per dipendenti basato su AI, trasformando contenuti HRIS complessi in video formativi coinvolgenti con avatar AI e voce narrante automatizzata. Questo semplifica la creazione di contenuti per la formazione dei dipendenti e le esigenze del software di formazione HR.
Quali tipi di moduli di formazione per dipendenti può creare HeyGen?
HeyGen consente la creazione di moduli di formazione diversificati per l'onboarding, la formazione sulla conformità, lo sviluppo delle competenze e le procedure operative standard. La sua piattaforma basata su AI garantisce corsi scalabili ed esperienze di apprendimento personalizzate per il tuo team.
HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la formazione dei dipendenti?
Sì, HeyGen è progettato per supportare un'integrazione senza soluzione di continuità con le piattaforme LMS esistenti, rendendolo una piattaforma di formazione HR ideale per gestire e assegnare programmi di formazione. Questo semplifica i flussi di lavoro e migliora la tua strategia complessiva di gestione dell'apprendimento.
Quali caratteristiche uniche rendono HeyGen un efficace Creatore di Corsi AI?
HeyGen sfrutta avatar AI, capacità di trasformare il testo in video e un editor integrato per semplificare la creazione di contenuti per i moduli di formazione. Questo consente agli utenti di produrre video formativi interattivi di alta qualità in modo efficiente, migliorando l'apprendimento personalizzato.