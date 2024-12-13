Creatore di Video di Benvenuto HR: Coinvolgi Subito i Nuovi Assunti

Eleva l'esperienza di onboarding dei nuovi assunti con video professionali e personalizzati creati facilmente utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script.

350/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per introdurre rapidamente una nuova politica aziendale o una funzionalità software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, informativo e coinvolgente con musica di sottofondo vivace. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire che tutti i punti chiave siano articolati con precisione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per il branding del datore di lavoro per attrarre potenziali candidati. Mostra la cultura aziendale vibrante con un'estetica visiva moderna e aspirazionale, abbinata a musica energica e contemporanea. Questo video dovrebbe fare un ottimo uso dei Template e delle scene di HeyGen per evidenziare varie attività di squadra e benefici.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di onboarding personalizzato di 50 secondi specificamente per il team diretto di un nuovo assunto, offrendo una presentazione amichevole dal loro nuovo manager. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accogliente e incoraggiante, con musica di sottofondo leggera e ambientale, e dovrebbe essere facilmente personalizzabile utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per nomi e ruoli individuali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Benvenuto HR

Crea senza sforzo video di benvenuto HR coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti con strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'esperienza di onboarding della tua azienda.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di modelli video professionali progettati per l'HR, o inizia con una tela bianca per creare il tuo messaggio di benvenuto unico.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Avatar AI
Inserisci il tuo script di benvenuto e seleziona un avatar AI per presentare il tuo messaggio, o carica i tuoi media per un tocco personale.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Arricchisci il tuo messaggio con la generazione di voiceover AI in varie lingue e stili, garantendo un tono caldo e professionale.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo brand, quindi esporta il tuo video di benvenuto HR completato, pronto per coinvolgere i nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza la Cultura Aziendale e il Morale dei Dipendenti

.

Crea video potenti potenziati dall'AI per comunicare efficacemente i valori aziendali e ispirare i nuovi assunti, promuovendo un forte senso di appartenenza e morale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con video di onboarding creativi?

HeyGen consente ai team HR di creare video di onboarding personalizzati utilizzando avatar AI e modelli video personalizzabili, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e lasciando una duratura prima impressione sui nuovi assunti.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video di reclutamento?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video, insieme alla generazione di voiceover realistici, per creare senza sforzo video di reclutamento professionali che mostrano la cultura aziendale.

HeyGen può semplificare la produzione di video di formazione coerenti?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video di formazione con il suo editor intuitivo drag-and-drop, sottotitoli automatici e controlli di branding robusti, garantendo contenuti di alta qualità e coerenti per tutti i nuovi assunti.

Come supporta HeyGen un branding del datore di lavoro più forte attraverso i video?

HeyGen consente alle aziende di creare video di branding del datore di lavoro coinvolgenti utilizzando diversi modelli video e avatar AI, comunicando efficacemente la loro cultura aziendale e attirando i migliori talenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo