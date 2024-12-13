Creatore di Video di Benvenuto HR: Coinvolgi Subito i Nuovi Assunti
Eleva l'esperienza di onboarding dei nuovi assunti con video professionali e personalizzati creati facilmente utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script.
Crea un video di formazione di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per introdurre rapidamente una nuova politica aziendale o una funzionalità software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, informativo e coinvolgente con musica di sottofondo vivace. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire che tutti i punti chiave siano articolati con precisione.
Produci un video dinamico di 30 secondi per il branding del datore di lavoro per attrarre potenziali candidati. Mostra la cultura aziendale vibrante con un'estetica visiva moderna e aspirazionale, abbinata a musica energica e contemporanea. Questo video dovrebbe fare un ottimo uso dei Template e delle scene di HeyGen per evidenziare varie attività di squadra e benefici.
Sviluppa un video di onboarding personalizzato di 50 secondi specificamente per il team diretto di un nuovo assunto, offrendo una presentazione amichevole dal loro nuovo manager. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accogliente e incoraggiante, con musica di sottofondo leggera e ambientale, e dovrebbe essere facilmente personalizzabile utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per nomi e ruoli individuali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione e Onboarding HR.
Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici, assicurando che i nuovi assunti siano coinvolti e trattengano le informazioni vitali in modo più efficace.
Scala i Contenuti di Onboarding Personalizzati.
Produci rapidamente numerosi video di onboarding personalizzati e moduli di formazione, raggiungendo ogni nuovo dipendente in modo efficiente e coerente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con video di onboarding creativi?
HeyGen consente ai team HR di creare video di onboarding personalizzati utilizzando avatar AI e modelli video personalizzabili, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e lasciando una duratura prima impressione sui nuovi assunti.
Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video di reclutamento?
HeyGen utilizza avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video, insieme alla generazione di voiceover realistici, per creare senza sforzo video di reclutamento professionali che mostrano la cultura aziendale.
HeyGen può semplificare la produzione di video di formazione coerenti?
Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video di formazione con il suo editor intuitivo drag-and-drop, sottotitoli automatici e controlli di branding robusti, garantendo contenuti di alta qualità e coerenti per tutti i nuovi assunti.
Come supporta HeyGen un branding del datore di lavoro più forte attraverso i video?
HeyGen consente alle aziende di creare video di branding del datore di lavoro coinvolgenti utilizzando diversi modelli video e avatar AI, comunicando efficacemente la loro cultura aziendale e attirando i migliori talenti.