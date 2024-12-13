Generatore di Video di Benvenuto HR: Crea Video di Onboarding Coinvolgenti

Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti con il tuo generatore di video di benvenuto HR, sfruttando potenti avatar AI per un tocco personale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per il personale appena assunto, crea un video di benvenuto HR completo di 60 secondi che delinei chiaramente i benefici essenziali e i processi HR iniziali. L'estetica del video dovrebbe essere professionale, visivamente pulita e rassicurante, incorporando infografiche eleganti. Utilizza i diversi Template e scene di HeyGen per un layout professionale, generando contenuti senza sforzo tramite testo-a-video da script per garantire accuratezza e coerenza.
Prompt di Esempio 2
Immagina un messaggio introduttivo conciso di 30 secondi da parte della leadership senior, specificamente rivolto ai nuovi assunti per instillare fiducia e articolare la visione dell'azienda. Questo video coinvolgente dovrebbe esprimere autenticità e raffinatezza, presentando un avatar AI realistico che rispecchia una presenza autentica della leadership. Utilizza la funzione di avatar AI di HeyGen per trasmettere un tocco personalizzato, combinato con elementi di supporto della libreria multimediale/stock scelti con cura per migliorare il messaggio.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di onboarding energico di 50 secondi che evidenzi un dipartimento chiave, destinato ai nuovi assunti che collaboreranno strettamente con quel team. Il video necessita di uno stile visivo dinamico e coinvolgente con musica di sottofondo energica e suono nitido, concentrandosi sui ruoli del team e sullo spirito collaborativo. Impiega il ridimensionamento e le esportazioni dell'aspetto di HeyGen per ottimizzare il contenuto per varie piattaforme e includi sottotitoli/didascalie per accessibilità e chiarezza universali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Generazione di Video di Benvenuto HR

Crea video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti senza sforzo, migliorando la loro prima impressione e integrandoli nella cultura aziendale.

1
Step 1
Scegli il Tuo Template Video
Seleziona tra una gamma di "template video" progettati professionalmente per messaggi di benvenuto HR, fornendo un punto di partenza rapido e coinvolgente per i tuoi video di onboarding per i nuovi assunti.
2
Step 2
Personalizza con Script e Avatar
Inserisci il tuo script di messaggio di benvenuto e scegli dalla nostra libreria diversificata di "avatar AI" per trasmettere il tuo messaggio in modo naturale e professionale, trasformando il tuo "testo in video" senza sforzo.
3
Step 3
Applica Branding e Media
Integra l'identità unica della tua azienda utilizzando i "controlli di branding" per aggiungere loghi e colori personalizzati. Arricchisci ulteriormente i tuoi video di onboarding con immagini o clip video pertinenti dalla nostra libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Finalizza la tua creazione ed esporta i tuoi "video professionali" di alta qualità pronti per accogliere i nuovi dipendenti, garantendo un inizio coerente e coinvolgente del loro percorso.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi la Cultura Aziendale

Ispira i nuovi assunti e rafforza i valori aziendali attraverso video di benvenuto professionali e brandizzati con avatar AI realistici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding professionali e creativi?

HeyGen ti consente di produrre video coinvolgenti e professionali per HR e onboarding sfruttando avatar AI realistici e template video intuitivi. Questo semplifica la creazione di contenuti, facendo brillare la cultura aziendale per i nuovi assunti.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video di benvenuto HR?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video di benvenuto HR si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, colori specifici e personalizzare i template per creare video di onboarding d'impatto.

HeyGen converte il testo in contenuti video AI di alta qualità?

Sì, HeyGen eccelle nel trasformare i tuoi script di testo in contenuti video AI dinamici. I suoi strumenti AI avanzati generano voiceover dal suono naturale e li abbinano a avatar AI espressivi, rendendo la produzione video semplice ed efficiente.

HeyGen può semplificare la creazione di video di formazione?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen semplifica la creazione di video di formazione attraverso template pre-progettati e potenti strumenti AI. Puoi generare rapidamente video professionali senza bisogno di un'esperienza estesa nella produzione video.

