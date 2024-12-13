creatore di video HR: Crea Video HR Coinvolgenti Istantaneamente

Aumenta l'engagement dei dipendenti e il branding del datore di lavoro con video di onboarding e formazione professionali generati facilmente da script.

L'obiettivo è produrre un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, favorendo l'engagement iniziale dei dipendenti introducendoli alla cultura aziendale. Visivamente, il video dovrebbe essere luminoso e amichevole, con musica di sottofondo motivante, e può utilizzare efficacemente gli avatar AI realistici di HeyGen per personalizzare il messaggio di benvenuto.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di reclutamento di 60 secondi rivolto a potenziali candidati, che mostri dinamicamente le opportunità di carriera e un ambiente di lavoro vivace per migliorare il branding del datore di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, supportato da musica ispiratrice, e costruito in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per una narrazione coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video HR chiaro e informativo di 30 secondi destinato ai dipendenti esistenti, concentrandosi su un recente aggiornamento delle politiche o un cambiamento nei processi interni. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e professionale, accompagnata da musica di sottofondo calma e rassicurante, garantendo che tutti gli spettatori possano seguire facilmente grazie ai sottotitoli automatici generati da HeyGen per una comunicazione interna ottimale.
Prompt di Esempio 3
Per i dipendenti che necessitano di un rapido aggiornamento delle competenze, crea un video di formazione coinvolgente di 90 secondi che scomponga una procedura HR complessa in passaggi facilmente comprensibili. Questo video professionale ma accessibile, supportato da musica strumentale vivace, può essere rapidamente assemblato utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen, servendo come soluzione ideale per qualsiasi creatore di video HR per facilitare l'apprendimento continuo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video HR

Crea facilmente video di onboarding, formazione e reclutamento coinvolgenti per migliorare l'esperienza dei dipendenti e rafforzare il tuo brand come datore di lavoro.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo progetto selezionando da una libreria di modelli di video professionali, ideali per video di onboarding, video di formazione o comunicazioni interne. Questo fornisce una base creativa per accelerare il tuo flusso di lavoro.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Presentatori
Dai vita ai tuoi script con gli avatar AI di HeyGen. Seleziona un avatar realistico o carica il tuo, quindi converti facilmente il testo in voiceover dal suono naturale per presentazioni dinamiche.
3
Step 3
Applica Accessibilità e Branding
Migliora la portata e la chiarezza del tuo messaggio. Genera automaticamente sottotitoli accurati per i tuoi contenuti, garantendo che i tuoi video HR siano accessibili e facilmente comprensibili da tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Finalizza i tuoi video HR professionali regolando i rapporti d'aspetto e applicando gli elementi del tuo brand. Esporta la tua creazione pronta per la condivisione attraverso le comunicazioni interne o le piattaforme di branding del datore di lavoro.

Casi d'Uso

Migliora il Branding del Datore di Lavoro con Video di Reclutamento

Produci rapidamente video di reclutamento dinamici e clip per rafforzare il tuo brand come datore di lavoro sulle piattaforme social.

Domande Frequenti

Semplifica la creazione di video HR con HeyGen.

L'editor intuitivo drag-and-drop di HeyGen consente ai professionisti HR di creare facilmente video HR professionali, inclusi video di onboarding e formazione di impatto, senza richiedere competenze precedenti di editing video. Puoi utilizzare una varietà di modelli di video e potenti strumenti AI per produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente per tutte le tue esigenze HR.

HeyGen può migliorare l'engagement dei dipendenti attraverso avatar AI?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI realistici e avanzate capacità di testo-a-video per fornire messaggi personalizzati e coinvolgenti per migliorare l'engagement dei dipendenti e le comunicazioni interne. Questa tecnologia crea anche video di reclutamento accattivanti, rendendo i tuoi contenuti più dinamici e memorabili.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video HR?

HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione per garantire che i tuoi video HR riflettano perfettamente il branding del tuo datore di lavoro. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori del marchio attraverso i controlli di branding, iniziare con modelli di video professionali e personalizzarli con i tuoi media specifici per contenuti di onboarding e offboarding.

Come supporta HeyGen lo sviluppo di video di formazione efficaci?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione di alta qualità e contenuti di onboarding con funzionalità essenziali come sottotitoli automatici, generazione accurata di voiceover e strumenti di editing collaborativo. Questo assicura una comunicazione chiara e una consegna coerente delle informazioni vitali per lo sviluppo continuo dei dipendenti.

