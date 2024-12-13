Generatore di Video HR: Semplifica Formazione e Onboarding
Produci senza sforzo video HR di alta qualità per formazione, onboarding e reclutamento. Sfrutta i nostri modelli e scene diversificati per catturare l'attenzione del tuo team.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione di 90 secondi per i dipendenti esistenti su un nuovo software, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per spiegazioni concise. Lo stile visivo dovrebbe essere passo-passo e informativo, accompagnato da una musica di sottofondo chiara e sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.
Produci un video di annuncio sulla cultura aziendale di 45 secondi per tutti i dipendenti, progettato per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e vivace, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida e la generazione personalizzata di voce fuori campo per trasmettere un messaggio ispiratore.
Progetta un video di reclutamento di 60 secondi rivolto a potenziali candidati, mostrando l'ambiente di lavoro attraente dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e invitante, incorporando filmati di repertorio diversificati dalla libreria multimediale/supporto stock, e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per diventare un video di marketing coinvolgente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora Formazione e Onboarding HR.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione e onboarding dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.
Scala l'Apprendimento e lo Sviluppo Interno.
Produci rapidamente una gamma più ampia di corsi interni e distribuisci contenuti di apprendimento coerenti in modo efficiente a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla posizione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video HR?
HeyGen, come avanzato generatore di video AI, semplifica notevolmente la produzione di diversi video HR, inclusi video di onboarding efficaci e video di formazione coinvolgenti. La sua piattaforma intuitiva consente ai professionisti delle risorse umane di creare contenuti di alta qualità rapidamente, migliorando le comunicazioni interne e il coinvolgimento dei dipendenti.
HeyGen può generare avatar AI realistici per contenuti HR?
Sì, HeyGen consente agli utenti di generare avatar AI diversificati e realistici che possono rappresentare il tuo marchio in vari contenuti HR, dai video di reclutamento agli annunci sulla cultura aziendale. Questi avatar AI personalizzabili offrono una presenza professionale e coerente alle tue comunicazioni video.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di formazione HR utilizzando HeyGen?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video di formazione HR, permettendoti di adattare i contenuti esattamente al tuo marchio. Puoi utilizzare modelli video pronti, incorporare il logo e i colori della tua azienda tramite i controlli di branding, e perfezionare tutto con il potente editor video online per creare esperienze di apprendimento impattanti.
HeyGen offre sottotitoli automatici e generazione di voce fuori campo per le comunicazioni HR?
Assolutamente. HeyGen supporta le comunicazioni HR efficienti offrendo sottotitoli automatici e capacità sofisticate di generazione di voce fuori campo. Puoi convertire script basati su testo direttamente in video coinvolgenti per i dipendenti, garantendo accessibilità e chiarezza in tutti i messaggi interni.