Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per tutti i dipendenti, in particolare per i manager L&D, per spiegare chiaramente una complessa politica sulla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e aziendale, incorporando infografiche chiare, mentre l'audio presenta una voce fuori campo autorevole e calma. Assicurati la piena accessibilità utilizzando la funzione sottotitoli/caption di HeyGen per questo contenuto cruciale di video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti che necessitano di un rapido aggiornamento su un nuovo sistema software interno. Lo stile visivo dovrebbe essere passo-passo e interattivo con effetti di evidenziazione, accompagnato da una voce fuori campo chiara e concisa con musica di sottofondo motivante. Questo video dovrebbe creare efficacemente video di formazione utilizzando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per uno sviluppo rapido.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di annuncio di 45 secondi per i professionisti HR che introduce un nuovo beneficio aziendale o un aggiornamento delle politiche a una forza lavoro diversificata. Lo stile visivo deve essere coinvolgente e amichevole, presentando avatar AI diversi in vari contesti realistici, e includere una voce fuori campo AI calda e conversazionale con musica di sottofondo positiva, utilizzando specificamente la generazione di Voiceover di HeyGen per creare perfette voci fuori campo AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione HR

Crea senza sforzo video di formazione HR coinvolgenti con AI, dai moduli di conformità agli scenari di onboarding, assicurando che il tuo team apprenda in modo efficace ed efficiente.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di template personalizzabili su misura per la formazione HR, o incolla il tuo copione per avviare rapidamente ed efficientemente il tuo progetto.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Visuali
Migliora il tuo messaggio integrando avatar AI professionali per presentare le informazioni. Incorpora media rilevanti dalla libreria integrata per dare vita al tuo contenuto di formazione con visuali straordinarie.
3
Step 3
Genera Voci Fuori Campo AI
Utilizza voci fuori campo AI avanzate per narrare il tuo contenuto di formazione in più lingue e stili, garantendo un'esperienza uditiva coerente e coinvolgente per i tuoi studenti.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/caption per l'accessibilità. Poi, esportalo nel formato desiderato, pronto per la condivisione sul tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) o altre piattaforme interne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti HR Complessi

.

Trasforma politiche HR intricate, linee guida di conformità e scenari di onboarding in tutorial video chiari e facili da comprendere, migliorando la comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione HR?

HeyGen trasforma il processo di creazione di video di formazione HR sfruttando la sua avanzata piattaforma video AI. Permette ai professionisti HR di generare contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici e voci fuori campo AI direttamente da un copione, riducendo significativamente i tempi di produzione per qualsiasi tipo di video di formazione.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per una formazione senza interruzioni?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di formazione di alta qualità facilmente esportabili in vari formati, garantendo un'integrazione senza interruzioni con i popolari Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS). Questo rende semplice per i manager L&D distribuire i tuoi video tutorial o di formazione sulla conformità.

Quali caratteristiche personalizzabili offre HeyGen per garantire la coerenza del marchio nei video di formazione?

HeyGen offre ampi template personalizzabili e controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda per visuali straordinarie e coerenti. Puoi anche personalizzare gli avatar AI e scegliere da una ricca libreria multimediale per adattarsi all'identità unica del tuo marchio in ogni scenario di onboarding e video di formazione.

Quali sono i principali vantaggi in termini di efficienza dell'utilizzo di HeyGen per creare video di formazione?

La piattaforma video AI di HeyGen accelera significativamente la creazione di video di formazione professionali consentendo l'editing basato su testo. Puoi trasformare i copioni in video completi rapidamente, rendendo efficiente la produzione di video tutorial, scenari di onboarding o formazione sulla conformità con velocità e facilità senza pari.

