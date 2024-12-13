Generatore di video di formazione HR: Potenzia Onboarding e Conformità
Produci rapidamente video di formazione HR coinvolgenti, dall'onboarding alla conformità, utilizzando il testo-a-video da script per una creazione di contenuti efficiente.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per un video di formazione sulla conformità di 90 secondi che spiega la politica aziendale sulla privacy dei dati a tutti i dipendenti, l'obiettivo è garantire una comprensione obbligatoria. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole e conciso, impiegando un tono professionale per trasmettere informazioni critiche. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare il contenuto e la generazione di Voiceover per una narrazione chiara e coerente.
Progetta un video di formazione tecnica di 2 minuti che dimostri come presentare le spese utilizzando il nuovo sistema interno, specificamente per team dipartimentali come contabilità e vendite. Il video dovrebbe avere uno stile visivo istruttivo e dettagliato, utilizzando registrazioni dello schermo passo-passo dove applicabile. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/didascalie e migliorando la chiarezza con supporti visivi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Produci un video di aggiornamento di 45 secondi per la condivisione della conoscenza per i team L&D e i manager, evidenziando una nuova best practice nella collaborazione a distanza. Questo video dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, con tagli rapidi e visuali accattivanti per catturare l'attenzione. Utilizza i diversi modelli e scene di HeyGen per creare un messaggio visivamente impattante che faciliti la diffusione efficiente della conoscenza tra i team remoti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Usa la piattaforma video AI di HeyGen per creare video di formazione HR dinamici che migliorano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione della conoscenza.
Scala la Formazione HR e Raggiungi Ampi Pubblici.
Permetti ai team L&D di produrre rapidamente numerosi corsi di formazione, raggiungendo efficacemente una base di dipendenti più ampia in varie località.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione HR?
La piattaforma video AI di HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione HR. I nostri strumenti di AI generativa consentono ai team L&D di produrre rapidamente documentazione video di alta qualità per l'Onboarding dei dipendenti, la Formazione sulla Conformità e altro, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.
Che tipo di video di formazione possono creare i team L&D con HeyGen?
I team L&D possono creare una vasta gamma di video di formazione con HeyGen, inclusi moduli di Onboarding dei dipendenti, formazione dettagliata sulla Conformità e formazione tecnica completa. HeyGen consente una condivisione efficiente della conoscenza e la creazione di SOP e tutorial sorprendenti utilizzando avatar e voiceover generati dall'AI.
HeyGen può aiutare a generare documentazione video e guide per l'utente?
Assolutamente, HeyGen è una piattaforma video AI ideale per generare documentazione video completa e guide per l'utente passo-passo. Utilizza funzionalità come la registrazione dello schermo e le capacità di testo-a-video per trasformare processi complessi in istruzioni visive chiare e coinvolgenti per il tuo team.
È possibile convertire il testo esistente in video di formazione coinvolgenti usando HeyGen?
Sì, HeyGen eccelle nel convertire il testo in video di formazione coinvolgenti con il minimo sforzo. Basta inserire il tuo script e il nostro generatore di video AI può produrre video professionali con avatar AI e voiceover generati dall'AI, rendendo la creazione di contenuti rapida ed efficiente.