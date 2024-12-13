Sblocca l'Efficienza: Il Tuo Creatore di Video per Rapporti HR Definitivo

Ottimizza le comunicazioni HR e trasforma i rapporti in video dinamici e coinvolgenti con avatar AI che catturano l'attenzione dei dipendenti e chiariscono informazioni complesse.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, progettato per favorire il coinvolgimento dei dipendenti fin dal primo giorno. Questo pezzo di comunicazione interna dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che introduce i membri chiave del team e la cultura aziendale, supportato da una generazione di voiceover coinvolgente, con uno stile visivo caldo e professionale e musica di sottofondo edificante per impostare un tono positivo. Il pubblico di riferimento sono i nuovi dipendenti che si uniscono all'organizzazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video riassuntivo di 60 secondi per il rapporto trimestrale delle risorse umane, rivolto al team di leadership e ai capi dipartimento. Utilizzando modelli e scene professionali, il video dovrebbe presentare i principali metriche e successi delle risorse umane in uno stile visivo chiaro e basato sui dati, accompagnato da una precisa conversione da testo a video dalla narrazione del copione e sottotitoli essenziali per l'accessibilità, garantendo una consegna audio concisa e professionale. Questo strumento per la creazione di video HR aiuta a trasmettere informazioni critiche in modo efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi che spiega una nuova politica aziendale, mirato a informare tutti i dipendenti. Questa guida alla conformità dovrebbe impiegare uno stile visivo semplice e informativo, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock pertinente per il contesto, e presentare un avatar AI chiaro per fornire l'aggiornamento della politica con un tono accessibile e amichevole. Questo aggiornamento di comunicazione interna semplifica informazioni complesse.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 90 secondi per il riconoscimento dei dipendenti, destinato a celebrare i successi in tutta l'azienda. Questo video di comunicazione interna ispiratore dovrebbe mostrare i successi individuali e di squadra con uno stile visivo celebrativo e dinamico, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, e impiegando una generazione di voiceover positiva per una narrazione d'impatto. I modelli e le scene di HeyGen possono ulteriormente migliorare questa iniziativa di coinvolgimento dei dipendenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Rapporti HR

Trasforma dati HR complessi in rapporti video coinvolgenti e facili da comprendere con avatar AI, branding personalizzato e strumenti di editing intuitivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione del Rapporto
Incolla i dati o il copione del tuo rapporto HR nella piattaforma. Le nostre capacità di conversione da testo a video trasformeranno istantaneamente i tuoi contenuti in un video dinamico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar e Modello
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo rapporto. Migliora ulteriormente il tuo messaggio scegliendo un modello video professionale.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Voiceover
Assicura la coerenza del marchio applicando il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di branding. Genera un voiceover naturale o registra la tua narrazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video del rapporto HR rifinito. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme e condividilo con il tuo pubblico per migliorare le comunicazioni interne.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il morale con video motivazionali

Migliora il morale dei dipendenti e la comunicazione interna creando video ispiratori che rafforzano i valori e la cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione HR?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e un potente motore creativo. Inserisci facilmente i tuoi contenuti di formazione e personalizza i video con elementi del marchio per un'efficace ritenzione delle conoscenze e programmi di formazione aziendale.

Cosa rende HeyGen ideale per le comunicazioni interne?

HeyGen offre un editor video intuitivo con modelli personalizzabili per generare rapidamente video di comunicazione interna che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti. Le sue capacità di conversione da testo a video consentono la creazione di video nativi per i prompt, rendendo semplice la condivisione di aggiornamenti cruciali e spiegazioni di politiche.

HeyGen può personalizzare completamente i video HR con il nostro branding?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione completa, inclusi controlli di branding, per garantire che i tuoi video HR si allineino perfettamente con l'estetica della tua azienda. Utilizza modelli animati e aggiungi elementi del tuo kit di marca per una produzione video professionale e raffinata.

HeyGen offre strumenti avanzati per la creazione di video professionali?

Sì, HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che offre strumenti video illimitati per la creazione di video professionali. Il suo editor online presenta capacità di conversione da testo a video, sottotitoli automatici e un editor drag-and-drop, semplificando il processo di produzione video per risultati di alta qualità.

