Sviluppa un video riassuntivo di 60 secondi per il rapporto trimestrale delle risorse umane, rivolto al team di leadership e ai capi dipartimento. Utilizzando modelli e scene professionali, il video dovrebbe presentare i principali metriche e successi delle risorse umane in uno stile visivo chiaro e basato sui dati, accompagnato da una precisa conversione da testo a video dalla narrazione del copione e sottotitoli essenziali per l'accessibilità, garantendo una consegna audio concisa e professionale. Questo strumento per la creazione di video HR aiuta a trasmettere informazioni critiche in modo efficiente.
Produci un video conciso di 30 secondi che spiega una nuova politica aziendale, mirato a informare tutti i dipendenti. Questa guida alla conformità dovrebbe impiegare uno stile visivo semplice e informativo, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock pertinente per il contesto, e presentare un avatar AI chiaro per fornire l'aggiornamento della politica con un tono accessibile e amichevole. Questo aggiornamento di comunicazione interna semplifica informazioni complesse.
Crea un video di 90 secondi per il riconoscimento dei dipendenti, destinato a celebrare i successi in tutta l'azienda. Questo video di comunicazione interna ispiratore dovrebbe mostrare i successi individuali e di squadra con uno stile visivo celebrativo e dinamico, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, e impiegando una generazione di voiceover positiva per una narrazione d'impatto. I modelli e le scene di HeyGen possono ulteriormente migliorare questa iniziativa di coinvolgimento dei dipendenti.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione HR?
HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e un potente motore creativo. Inserisci facilmente i tuoi contenuti di formazione e personalizza i video con elementi del marchio per un'efficace ritenzione delle conoscenze e programmi di formazione aziendale.
Cosa rende HeyGen ideale per le comunicazioni interne?
HeyGen offre un editor video intuitivo con modelli personalizzabili per generare rapidamente video di comunicazione interna che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti. Le sue capacità di conversione da testo a video consentono la creazione di video nativi per i prompt, rendendo semplice la condivisione di aggiornamenti cruciali e spiegazioni di politiche.
HeyGen può personalizzare completamente i video HR con il nostro branding?
Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione completa, inclusi controlli di branding, per garantire che i tuoi video HR si allineino perfettamente con l'estetica della tua azienda. Utilizza modelli animati e aggiungi elementi del tuo kit di marca per una produzione video professionale e raffinata.
HeyGen offre strumenti avanzati per la creazione di video professionali?
Sì, HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che offre strumenti video illimitati per la creazione di video professionali. Il suo editor online presenta capacità di conversione da testo a video, sottotitoli automatici e un editor drag-and-drop, semplificando il processo di produzione video per risultati di alta qualità.