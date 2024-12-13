Generatore di Video sulle Politiche HR: Crea Video di Conformità Coinvolgenti Velocemente

Trasforma le politiche HR scritte in contenuti video coinvolgenti utilizzando il testo per video da script, migliorando l'inserimento dei dipendenti e la formazione sulla conformità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione sulla conformità di 90 secondi, rivolto a tutti i dipendenti esistenti dell'organizzazione. Il video dovrebbe avere uno stile visivo nitido e aziendale con spiegazioni coinvolgenti da testo a video dei requisiti legali, garantendo chiarezza e accessibilità con sottotitoli generati automaticamente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi che annuncia un aggiornamento delle politiche HR, rivolto a tutto il personale aziendale per promuovere un maggiore coinvolgimento dei dipendenti. Utilizza modelli personalizzabili e supporto di librerie multimediali/stock vibranti per creare un appeal visivo moderno e vivace, assicurando che il messaggio sia sia informativo che stimolante visivamente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi su un beneficio specifico per i dipendenti, destinato ai dipendenti che cercano informazioni rapide, posizionandolo come una soluzione efficace di generazione video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, utilizzando grafica semplice e la possibilità di esportare in vari rapporti d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video sulle Politiche HR

Semplifica l'inserimento dei dipendenti e la formazione sulla conformità trasformando complesse politiche HR in contenuti video coinvolgenti e accessibili con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il testo della tua politica HR. La nostra funzione di testo a video trasforma il tuo contenuto scritto in uno script dinamico, formando la base per una comunicazione chiara.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Questo fornisce un presentatore professionale e coinvolgente per i tuoi video sulle politiche HR.
3
Step 3
Genera il Voiceover
Arricchisci il tuo video con la generazione di voiceover professionale per una narrazione dal suono naturale. Questo assicura che le tue politiche siano comunicate chiaramente ed efficacemente al tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per prepararlo per qualsiasi piattaforma. Distribuisci facilmente il tuo video sulle politiche HR completato in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Chiarisci le Politiche HR Complesse

Traduci politiche HR intricate e benefici in formati video facilmente digeribili, migliorando la comprensione e la conformità dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come creatore di video HR AI per l'inserimento dei dipendenti e la formazione sulla conformità?

HeyGen è un potente creatore di video HR AI che semplifica la creazione di video coinvolgenti per l'inserimento dei dipendenti e la formazione sulla conformità. La nostra piattaforma consente ai team HR di trasformare il testo in contenuti video dinamici, con avatar AI realistici e modelli personalizzabili, garantendo una comunicazione coerente e chiara per tutti i dipendenti.

Quali caratteristiche uniche rendono HeyGen un potente generatore di video AI per le comunicazioni HR?

HeyGen si distingue come un avanzato generatore di video AI offrendo robuste capacità di testo a video, permettendo agli utenti di convertire facilmente gli script in video raffinati. Con una vasta selezione di avatar AI e generazione di voiceover naturale, HeyGen semplifica la produzione di video HR professionali.

Come permette HeyGen la personalizzazione del brand nei video HR creati utilizzando la piattaforma video AI?

Come piattaforma video AI versatile, HeyGen offre agli utenti ampie opzioni di personalizzazione del brand. Puoi incorporare loghi aziendali, palette di colori specifiche e utilizzare modelli personalizzabili per garantire che tutti i video HR siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand organizzativo.

Lo strumento di creazione video di HeyGen può generare sottotitoli automaticamente per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti?

Assolutamente, lo strumento di creazione video intuitivo di HeyGen genera automaticamente sottotitoli accurati per tutti i contenuti prodotti. Questa funzione migliora significativamente l'accessibilità e promuove un maggiore coinvolgimento dei dipendenti rendendo i video HR facili da seguire per un pubblico diversificato.

