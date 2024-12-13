Creatore di video di sintesi delle politiche HR: Semplifica e Coinvolgi il Tuo Team

Aumenta il coinvolgimento nella formazione e comunicazione trasformando politiche complesse in video chiari e dinamici utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario sviluppare un video di onboarding ispiratore di 45 secondi per i nuovi assunti, che mostri la cultura aziendale e le informazioni iniziali essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, utilizzando immagini dinamiche e modelli e scene pre-progettati per creare un'esperienza di benvenuto senza soluzione di continuità. L'audio deve presentare una generazione di voiceover amichevole e chiara per guidare i nuovi arrivati nei loro primi passi, rendendolo uno strumento efficace per i video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Per i candidati potenziali, genera un video di branding aziendale conciso di 30 secondi che evidenzi i benefici unici di lavorare nella tua azienda. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna ed energica, incorporando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare le testimonianze chiave dei dipendenti e la qualità della vita lavorativa. I sottotitoli automatici sono essenziali per garantire accessibilità e ampia portata, posizionando questo come un potente video di reclutamento creato in modo efficiente con un creatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Considera la produzione di un video esplicativo di 75 secondi per tutti i dipendenti, riassumendo il processo di iscrizione ai benefici annuali o un aggiornamento normativo complesso. Questo video adotterebbe un'estetica professionale e pulita con grafica chiara e consegna di informazioni concise. Dovrebbe utilizzare la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire un aspetto ottimale su tutte le piattaforme e sfruttare sottotitoli/caption per una comprensione migliorata, trasformando efficacemente politiche complesse in riassunti video accattivanti con questo creatore di video HR.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Sintesi delle Politiche HR

Trasforma politiche HR complesse in video coinvolgenti e facili da comprendere con l'AI. Semplifica le comunicazioni interne e aumenta la comprensione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il riassunto delle politiche HR nel nostro editor. Questa capacità di testo-a-video costituirà la base del tuo video esplicativo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare visivamente le informazioni sulle politiche, rendendole più personali e coinvolgenti per il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Stile
Arricchisci il tuo video con un voiceover automatizzato per una narrazione chiara e coerente, assicurando che ogni dettaglio delle politiche sia facilmente compreso.
4
Step 4
Genera e Condividi
Genera il tuo video di sintesi delle politiche HR di alta qualità, completo di sottotitoli automatici per l'accessibilità, pronto per ottimizzare il tuo processo di onboarding.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Produzione di Video di Politiche HR

Produci rapidamente video di sintesi delle politiche HR professionali e concisi utilizzando l'AI, risparmiando tempo e risorse nelle comunicazioni interne.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare le spiegazioni complesse delle politiche HR?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video di sintesi delle politiche HR, trasformando documenti di politiche aziendali intricate in video facili da comprendere. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video per comunicare chiaramente gli aggiornamenti e garantire la comprensione in tutta l'organizzazione.

Quale ruolo gioca HeyGen nel migliorare le comunicazioni interne e la formazione?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di comunicazione interna e formazione coinvolgenti con il suo avanzato creatore di video AI. Utilizza avatar AI e voiceover automatizzati per produrre riassunti video accattivanti che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti e la comprensione delle informazioni chiave.

HeyGen può aiutare nella creazione di video di reclutamento e branding aziendale accattivanti?

Assolutamente, HeyGen è un efficace creatore di video AI per generare video di reclutamento di alta qualità e mostrare il tuo branding aziendale. Accedi a una vasta gamma di modelli di video e opzioni di personalizzazione per creare immagini dinamiche che attraggano i migliori talenti e mettano in risalto la cultura aziendale.

Quanto è facile da usare la piattaforma di HeyGen per la creazione rapida di video?

HeyGen offre un editor video online intuitivo che semplifica la creazione di video, permettendo a chiunque di produrre video professionali in modo efficiente. Con la funzionalità di testo-a-video, una varietà di avatar AI e sottotitoli automatici, puoi creare un video di annuncio di politiche professionale o video esplicativi in pochi minuti.

