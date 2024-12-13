Generatore di Video sulle Politiche HR: Semplifica la Comunicazione delle Politiche HR

Crea facilmente video chiari per l'onboarding dei dipendenti e gli aggiornamenti delle politiche con gli avatar AI di HeyGen.

Crea un generatore di video dinamico di 45 secondi sulle politiche HR, mettendo in evidenza le nuove linee guida per il lavoro a distanza per tutti i dipendenti, presentato da un coinvolgente avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, utilizzando testo nitido sullo schermo e una voce fuori campo rassicurante e professionale per articolare chiaramente gli aggiornamenti delle politiche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 30 secondi per le comunicazioni interne rivolto al personale esistente, spiegando la procedura aggiornata per la rendicontazione delle spese. Utilizza una serie di visualizzazioni luminose in stile infografico dalla libreria multimediale/supporto stock con una traccia audio amichevole e vivace per semplificare le informazioni complesse, garantendo una rapida comprensione dei video HR.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 60 secondi incentrato sulla privacy dei dati per tutti i membri del team e i nuovi assunti. Impiega un'estetica visiva seria ma accessibile con generazione di voce fuori campo professionale e sottotitoli chiari per evidenziare le normative chiave, sfruttando la potenza di un AI HR Video Maker per una consegna senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di reclutamento ispiratore di 40 secondi rivolto ai potenziali candidati, mostrando la cultura vibrante dell'azienda e le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti. Utilizza modelli e scene diversificati con musica di sottofondo energica e uno stile visivo caldo e invitante, facilmente adattabile per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sulle Politiche HR

Trasforma senza sforzo le tue politiche HR in video coinvolgenti usando l'AI. Semplifica la formazione dei dipendenti e garantisci la conformità con contenuti personalizzabili e brandizzati.

1
Step 1
Incolla il Testo della Tua Politica
Inizia incollando il testo della tua politica HR nell'editor di script. La nostra AI lo convertirà in voiceover coinvolgenti utilizzando la tecnologia text-to-video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Migliora il tuo video selezionando un avatar AI professionale e un modello adatto dalla nostra libreria per rappresentare visivamente la tua politica HR.
3
Step 3
Applica Branding e Media
Integra il branding della tua azienda aggiungendo il tuo logo, colori e media pertinenti dalla nostra libreria stock per allinearti con le tue comunicazioni interne.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video sulla Politica
Genera il tuo video finale sulla politica HR con sottotitoli aggiunti automaticamente ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per la distribuzione come aggiornamento delle politiche.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Comunicazioni sulle Politiche

.

Crea rapidamente comunicazioni video coinvolgenti per aggiornamenti delle politiche e annunci interni, garantendo chiarezza e comprensione diffusa in tutta la tua organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video sulle politiche HR?

HeyGen agisce come un intuitivo AI HR Video Maker, trasformando documenti di politiche complesse in coinvolgenti "video HR" senza sforzo. Con modelli personalizzabili e avatar AI, gli utenti possono generare rapidamente contenuti chiari e professionali per il "generatore di video sulle politiche HR" a partire da testo.

Oltre agli aggiornamenti delle politiche, come può HeyGen migliorare altre comunicazioni HR?

HeyGen è altamente versatile, perfetto per "l'onboarding dei dipendenti", "formazione sulla conformità" e "comunicazioni interne". Le sue capacità di "generatore di video AI" consentono ai team HR di creare "video di formazione" e "video di reclutamento" coinvolgenti con voiceover personalizzati e sottotitoli per favorire il "coinvolgimento dei dipendenti".

Quali opzioni personalizzabili offre HeyGen per il branding dei contenuti video HR?

HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi "video HR" siano in linea con l'identità della tua azienda. Gli utenti possono sfruttare "modelli personalizzabili", incorporare i loro loghi, selezionare colori specifici e scegliere tra diversi "avatar AI" per creare un aspetto coerente per tutti gli "aggiornamenti delle politiche" e le comunicazioni.

HeyGen supporta la generazione efficiente di video per diverse esigenze HR?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo di creazione di vari "video HR" attraverso la sua funzionalità "text-to-video". Dall'"onboarding dei dipendenti" alla "formazione sulla conformità" e persino ai dinamici "video di reclutamento", HeyGen assicura una produzione rapida mantenendo alta qualità e rilevanza in tutte le tue "comunicazioni interne".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo