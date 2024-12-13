Creatore di Video Panoramica HR: Crea Video HR Coinvolgenti con Facilità

Risparmia tempo e migliora la formazione e l'inserimento dei dipendenti creando video HR coinvolgenti con avatar AI.

Crea un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi assunti, rivolto ai professionisti delle risorse umane per semplificare il loro processo, con un avatar AI che introduce la cultura aziendale e le politiche chiave in un tono amichevole e professionale, arricchito con generazione di Voiceover chiara e Sottotitoli automatici per l'accessibilità, rendendo l'esperienza del creatore di video panoramica HR senza intoppi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per i dipendenti esistenti che illustra una nuova politica aziendale o un aggiornamento software, rivolto ai responsabili di dipartimento che cercano di diffondere rapidamente le informazioni. Questo video di formazione dovrebbe utilizzare Modelli e scene dinamiche e essere generato direttamente da uno script Testo-a-video, completato da visuali pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, garantendo chiarezza e ritenzione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di reclutamento accattivante di 30 secondi rivolto a potenziali candidati, mostrando l'ambiente di lavoro vivace dell'azienda e le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti. Questo breve pezzo dinamico dovrebbe essere ottimizzato per varie piattaforme social media utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del Rapporto d'aspetto, iniziando con un Modello accattivante per catturare immediatamente l'attenzione e generare interesse nelle opportunità di carriera.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di annuncio HR professionale di 60 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando importanti aggiornamenti aziendali o modifiche ai benefici, progettato per aiutare i team HR a risparmiare tempo e risorse. Utilizza un avatar AI realistico per trasmettere il messaggio con un tono rassicurante, assicurando che tutte le informazioni siano chiaramente comunicate attraverso una generazione precisa di Voiceover e Sottotitoli accessibili.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Panoramica HR

Crea senza sforzo video HR coinvolgenti, dall'onboarding alla formazione e al coinvolgimento dei dipendenti, con strumenti intuitivi progettati per le Risorse Umane.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video HR
Seleziona da una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente e su misura per contenuti HR, inclusi onboarding, formazione e annunci aziendali. Questo avvia il tuo processo di creazione per video HR accattivanti.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI e Contenuti
Personalizza il tuo video panoramica HR aggiungendo il tuo script e scegliendo da una selezione diversificata di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio. Incorpora le informazioni e i visuali specifici della tua azienda.
3
Step 3
Raffina il Tuo Brand e l'Accessibilità
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Migliora l'accessibilità generando sottotitoli automatici per il tuo video, assicurando una comunicazione chiara per tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video HR
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi facilmente il tuo video panoramica HR professionale attraverso canali di comunicazione interna o sforzi di reclutamento esterni per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Comunicazioni Interne Coinvolgenti

Produci video panoramica HR ispiratori e informativi per promuovere una cultura aziendale positiva e mantenere i dipendenti coinvolti e motivati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video HR?

HeyGen consente ai team HR di creare video HR professionali con facilità, agendo come un completo creatore di video HR. Il suo editor online intuitivo e i modelli video semplificano la produzione di contenuti coinvolgenti per varie esigenze HR. Con HeyGen, puoi produrre efficientemente video di alta qualità che catturano l'attenzione e costruiscono la cultura aziendale.

Quali tipi di video HR posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, i professionisti HR possono creare senza sforzo una vasta gamma di video HR essenziali, inclusi video di onboarding impattanti, video di formazione completi e video di reclutamento accattivanti. La piattaforma supporta la costruzione del coinvolgimento dei dipendenti e la spiegazione di argomenti complessi con video esplicativi coinvolgenti, consentendo anche aggiornamenti aziendali rapidi.

HeyGen offre strumenti AI per semplificare la produzione di video HR?

Sì, HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati per semplificare significativamente il processo di produzione di video HR. Puoi utilizzare avatar realistici, funzionalità testo-a-video da script e generazione automatica di voiceover. La piattaforma include anche sottotitoli automatici, risparmiando tempo e risorse preziose per il tuo team.

Come aiuta HeyGen a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e risparmiare risorse HR?

HeyGen aumenta il coinvolgimento dei dipendenti consentendo la creazione di contenuti HR dinamici e personalizzati che risuonano con il tuo team. Semplificando la creazione di video con strumenti drag-and-drop e modelli, HeyGen aiuta i dipartimenti HR a risparmiare tempo e risorse significative. Questo consente una comunicazione più efficiente e un'esperienza complessiva dei dipendenti più forte.

