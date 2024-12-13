Creatore di Video di Orientamento HR: Semplifica l'Onboarding

Trasforma facilmente i tuoi script in video di onboarding per i dipendenti accattivanti per i nuovi assunti con potenti capacità di Text-to-video.

Crea un video accattivante di 45 secondi "Benvenuto a Bordo" progettato per i nuovi assunti, che funge da introduzione iniziale alla cultura vivace e ai valori fondamentali dell'azienda. Questo video di onboarding per i dipendenti dovrebbe presentare avatar AI amichevoli in ambienti d'ufficio moderni, utilizzando uno stile visivo caldo e accogliente con colori vivaci e invitanti, completato da una voce fuori campo entusiasta generata tramite la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, garantendo una prima impressione amichevole.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di orientamento HR coinvolgente di 60 secondi per immergere i potenziali dipendenti nello spirito unico e nell'ambiente collaborativo dell'azienda. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e ispirante, mescolando scene dai Template e scene di HeyGen con musica di sottofondo vivace e mostrando interazioni autentiche tra dipendenti, il tutto mentre trasmette messaggi culturali chiave attraverso un convincente Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione conciso di 30 secondi per i nuovi dipendenti, guidandoli attraverso la configurazione iniziale del software interno essenziale. Questo pratico creatore di video HR dovrebbe impiegare uno stile visivo chiaro e istruttivo, utilizzando registrazioni dello schermo integrate con avatar AI professionali che dimostrano ogni passaggio, supportati da sottotitoli/caption precisi per accessibilità e chiarezza, garantendo un'esperienza di onboarding tecnico fluida.
Prompt di Esempio 3
Produci un video vivace di 40 secondi "Spotlight su Vantaggi e Benefici" rivolto ai nuovi dipendenti, evidenziando il pacchetto di benefici completo. Visivamente, questo creatore di video di orientamento HR dovrebbe essere informativo e ricco di grafica, combinando immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen con sovrapposizioni di testo personalizzate, consegnato con un tono positivo e rassicurante attraverso una generazione di Voiceover abilmente realizzata per informare ed entusiasmare i nuovi assunti sui loro vantaggi.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Orientamento HR

Questa guida mostra come creare facilmente video di orientamento HR coinvolgenti e informativi per i tuoi nuovi assunti utilizzando potenti strumenti AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Orientamento
Inizia scrivendo o importando il tuo script di orientamento HR. Utilizza la capacità di Text-to-video da script per convertire senza sforzo il tuo testo in una base video dinamica, assicurando che tutte le informazioni chiave siano coperte per i tuoi nuovi assunti.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voce Coinvolgenti
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar AI danno vita al tuo script, rendendo i tuoi video di onboarding per i dipendenti più personali e coinvolgenti per i nuovi dipendenti.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina
Applica l'identità unica del tuo brand al tuo video utilizzando i controlli di Branding (logo, colori). Questo assicura che i tuoi video di orientamento HR siano coerenti con le linee guida aziendali e risuonino con i tuoi nuovi assunti fin dal primo giorno.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di orientamento HR ed esportalo in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi video di formazione appaiano perfetti ovunque vengano visualizzati, pronti per le tue iniziative di coinvolgimento dei nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Solleva il Pubblico con Video Motivazionali

.

Integra video motivazionali nell'onboarding per trasmettere efficacemente la cultura aziendale e ispirare i nuovi dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'appeal visivo e la creatività dei miei video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding per i dipendenti visivamente coinvolgenti utilizzando una ricca libreria di risorse creative, inclusi template personalizzabili, personaggi animati e sfondi diversi. Puoi facilmente personalizzare i video con il tuo branding, garantendo che i tuoi nuovi assunti vivano un'introduzione coerente e dinamica alla cultura della tua azienda.

HeyGen consente contenuti personalizzati all'interno dei video di orientamento HR per i nuovi assunti?

Sì, HeyGen facilita contenuti personalizzati per i video di orientamento HR. Utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-video, puoi personalizzare messaggi e presentazioni, facendo sentire ogni nuovo assunto individualmente accolto e coinvolto fin dal primo giorno in azienda.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video HR per la creazione di video di formazione?

HeyGen è un creatore di video HR incredibilmente efficiente, semplificando la creazione di video di formazione con i suoi strumenti intuitivi di drag-and-drop e script auto-generati da AI. Questo consente ai team HR di produrre rapidamente formati di alta qualità e standardizzati per la formazione on-demand, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

HeyGen supporta voiceover e sottotitoli multilingue per video di onboarding globali?

Assolutamente. HeyGen supporta voiceover multilingue e sottotitoli/caption completi, rendendolo ideale per i video di onboarding globali. Questa capacità garantisce una comunicazione efficace e un coinvolgimento con i nuovi assunti provenienti da diversi contesti linguistici, promuovendo un ambiente di lavoro remoto inclusivo.

