Creatore di Video di Orientamento HR: Semplifica l'Onboarding
Trasforma facilmente i tuoi script in video di onboarding per i dipendenti accattivanti per i nuovi assunti con potenti capacità di Text-to-video.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di orientamento HR coinvolgente di 60 secondi per immergere i potenziali dipendenti nello spirito unico e nell'ambiente collaborativo dell'azienda. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e ispirante, mescolando scene dai Template e scene di HeyGen con musica di sottofondo vivace e mostrando interazioni autentiche tra dipendenti, il tutto mentre trasmette messaggi culturali chiave attraverso un convincente Text-to-video da script.
Progetta un video di formazione conciso di 30 secondi per i nuovi dipendenti, guidandoli attraverso la configurazione iniziale del software interno essenziale. Questo pratico creatore di video HR dovrebbe impiegare uno stile visivo chiaro e istruttivo, utilizzando registrazioni dello schermo integrate con avatar AI professionali che dimostrano ogni passaggio, supportati da sottotitoli/caption precisi per accessibilità e chiarezza, garantendo un'esperienza di onboarding tecnico fluida.
Produci un video vivace di 40 secondi "Spotlight su Vantaggi e Benefici" rivolto ai nuovi dipendenti, evidenziando il pacchetto di benefici completo. Visivamente, questo creatore di video di orientamento HR dovrebbe essere informativo e ricco di grafica, combinando immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen con sovrapposizioni di testo personalizzate, consegnato con un tono positivo e rassicurante attraverso una generazione di Voiceover abilmente realizzata per informare ed entusiasmare i nuovi assunti sui loro vantaggi.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione con l'AI.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione dei nuovi assunti attraverso video di orientamento HR interattivi e potenziati dall'AI.
Crea Più Corsi e Raggiungi Più Studenti.
Sviluppa e diffondi rapidamente contenuti di onboarding HR completi a tutti i dipendenti, garantendo un messaggio coerente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare l'appeal visivo e la creatività dei miei video di onboarding per i dipendenti?
HeyGen ti consente di creare video di onboarding per i dipendenti visivamente coinvolgenti utilizzando una ricca libreria di risorse creative, inclusi template personalizzabili, personaggi animati e sfondi diversi. Puoi facilmente personalizzare i video con il tuo branding, garantendo che i tuoi nuovi assunti vivano un'introduzione coerente e dinamica alla cultura della tua azienda.
HeyGen consente contenuti personalizzati all'interno dei video di orientamento HR per i nuovi assunti?
Sì, HeyGen facilita contenuti personalizzati per i video di orientamento HR. Utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-video, puoi personalizzare messaggi e presentazioni, facendo sentire ogni nuovo assunto individualmente accolto e coinvolto fin dal primo giorno in azienda.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video HR per la creazione di video di formazione?
HeyGen è un creatore di video HR incredibilmente efficiente, semplificando la creazione di video di formazione con i suoi strumenti intuitivi di drag-and-drop e script auto-generati da AI. Questo consente ai team HR di produrre rapidamente formati di alta qualità e standardizzati per la formazione on-demand, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.
HeyGen supporta voiceover e sottotitoli multilingue per video di onboarding globali?
Assolutamente. HeyGen supporta voiceover multilingue e sottotitoli/caption completi, rendendolo ideale per i video di onboarding globali. Questa capacità garantisce una comunicazione efficace e un coinvolgimento con i nuovi assunti provenienti da diversi contesti linguistici, promuovendo un ambiente di lavoro remoto inclusivo.