Generatore di Video di Orientamento HR: Video di Onboarding Rapidi e Facili

Crea video di onboarding per dipendenti professionali e coinvolgenti istantaneamente utilizzando avatar AI avanzati per aumentare il coinvolgimento dei nuovi dipendenti.

Crea un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sulla cultura vivace dell'azienda e su ciò che rende unico il nostro team. Il pubblico di riferimento sono i neoassunti che devono sentirsi immediatamente integrati nella nuova esperienza lavorativa. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando colori vivaci e avatar AI amichevoli per rappresentare i membri del team diversificati, accompagnati da uno stile audio professionale e vivace generato tramite la funzione di generazione Voiceover di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di orientamento HR conciso di 90 secondi per chiarire le politiche aziendali essenziali e i benefici per i nuovi assunti. Punta a uno stile visivo chiaro e informativo con grafica moderna e testo sullo schermo, supportato da un tono audio professionale e rassicurante. Questo video, generato tramite la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen, è destinato ai nuovi dipendenti durante il loro onboarding iniziale, assicurando che comprendano rapidamente le informazioni critiche.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi che offra un rapido e coinvolgente tour dei nostri strumenti e piattaforme di collaborazione virtuale essenziali. Questo video è destinato a tutti i dipendenti, in particolare ai nuovi assunti, per familiarizzare rapidamente con il nostro spazio di lavoro digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente pulito, incorporando elementi di condivisione dello schermo, mentre l'audio rimane utile e conciso. Sfrutta il ricco supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare i visual e rendere il contenuto accattivante.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 75 secondi che rafforzi i valori fondamentali e la missione dell'azienda per tutti i membri del team. L'obiettivo è aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e promuovere un senso di scopo condiviso. Visivamente, punta a un'estetica elegante, professionale e motivazionale, con filmati di alta qualità, completati da una voce narrante incoraggiante e autorevole. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e ritenzione in diversi ambienti di visualizzazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Orientamento HR

Crea senza sforzo video di orientamento HR coinvolgenti e informativi che accolgono i nuovi assunti e semplificano il tuo processo di onboarding.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo script di orientamento HR esistente direttamente in HeyGen per sfruttare la funzione di testo-a-video da script, trasformando istantaneamente il testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la tua azienda, garantendo un presentatore professionale e coinvolgente per i tuoi video di onboarding dei dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con scene, musica di sottofondo e voiceover multilingue per rendere i tuoi video di formazione accessibili e più impattanti per una forza lavoro globale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro
Applica i colori e il logo del tuo brand con i controlli di branding e genera file video di alta qualità con sottotitoli/caption integrati automaticamente, pronti per la condivisione o l'integrazione LMS.

Semplifica le Politiche HR Complesse

Chiarisci le politiche HR intricate e le informazioni aziendali, rendendole facilmente comprensibili per i nuovi dipendenti e riducendo le domande amministrative.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento HR?

HeyGen agisce come un efficiente generatore di video di orientamento HR, permettendoti di trasformare testo in video da script in video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti. Con modelli di video personalizzabili e avatar AI realistici, HeyGen riduce drasticamente i tempi di produzione per i tuoi contenuti HR essenziali.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per la formazione dei dipendenti?

HeyGen è un potente generatore di video AI per video di formazione, utilizzando AI generativa per produrre contenuti di alta qualità rapidamente. Dispone di Attori Vocali AI e sottotitoli/caption automatici, garantendo che i tuoi moduli di formazione siano accessibili e professionali.

HeyGen è adatto per creare video di onboarding per dipendenti multilingue?

Sì, HeyGen è ideale per creare video di onboarding per dipendenti multilingue, grazie alle sue avanzate capacità di generatore di video AI. Offre una varietà di Attori Vocali AI e voiceover multilingue, permettendoti di raggiungere una forza lavoro globale con contenuti su misura.

Come aiuta HeyGen a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti durante l'onboarding?

HeyGen aumenta significativamente il coinvolgimento dei dipendenti permettendoti di creare video di onboarding dinamici e personalizzati. I suoi modelli di video personalizzabili ti consentono di creare un'esperienza nuova e coinvolgente per i dipendenti, rendendo il tuo processo di onboarding più impattante e memorabile.

