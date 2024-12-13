Il Creatore di Video di Onboarding HR Definitivo per Integrazioni Senza Soluzione di Continuità

Semplifica l'integrazione dei nuovi assunti e crea video di onboarding efficaci e coinvolgenti rapidamente utilizzando il potente Text-to-video da script.

Immagina un vivace video di benvenuto di 45 secondi progettato per i nuovi dipendenti, con un cast diversificato di avatar AI che presentano vari membri del team e dipartimenti. Questo coinvolgente video di onboarding utilizza animazioni moderne, calde e invitanti, e musica di sottofondo allegra per trasmettere la cultura aziendale, facendo sentire i nuovi assunti immediatamente connessi e valorizzati. Sfruttando gli avatar AI di HeyGen, i team HR possono personalizzare rapidamente il saluto per diversi ruoli o regioni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 60 secondi specificamente per i nuovi assunti, delineando chiaramente i benefici essenziali dell'azienda e le politiche chiave. Questo video dovrebbe impiegare grafiche in movimento chiare e concise insieme a una voce narrante professionale e musica calma e informativa per garantire la ritenzione delle informazioni. La funzione Text-to-video da script di HeyGen rende facile trasformare documenti di policy complessi in contenuti visivi facilmente digeribili, semplificando il processo di creazione di un video di onboarding efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi "Un giorno nella vita" rivolto a potenziali assunti o nuovi membri del team, mostrando la routine quotidiana entusiasmante all'interno di un particolare dipartimento. Questo breve e incisivo video dovrebbe presentare tagli rapidi, un mix di filmati reali ed elementi animati sottili, il tutto accompagnato da musica di sottofondo coinvolgente. Grazie all'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, i creatori possono facilmente trovare immagini accattivanti per dare vita all'esperienza dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video ispiratore di 50 secondi in cui un leader virtuale, alimentato da un avatar AI, introduce la missione e i valori fondamentali dell'azienda a tutti i nuovi dipendenti. Questo video professionale e incisivo dovrebbe utilizzare uno stile di indirizzo diretto, completato da musica cinematografica e sottotitoli chiari per l'accessibilità. Sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen si garantisce una consegna coerente e incisiva della visione aziendale, rendendo questo video di onboarding HR uno strumento potente per l'integrazione culturale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding HR

Crea video di onboarding HR professionali e coinvolgenti rapidamente ed efficientemente per accogliere i nuovi assunti e semplificare il tuo processo di formazione.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli di video pre-progettati o genera uno script utilizzando script auto-generati da AI per creare un nuovo video.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi Personalizzati
Personalizza i contenuti integrando il branding della tua azienda, selezionando tra diversi avatar AI e incorporando risorse creative rilevanti dalla libreria multimediale.
3
Step 3
Genera una Narrazione Coinvolgente
Dai vita al tuo script con una generazione di voiceover di alta qualità e aggiungi automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento di tutti i nuovi dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di onboarding professionali ed esportali facilmente con varie opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni HR Complesse

.

Traduci politiche aziendali, benefici e procedure complesse in formati video chiari e digeribili, rendendo le informazioni critiche facilmente accessibili ai nuovi assunti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'onboarding HR con i video?

HeyGen trasforma l'onboarding HR consentendo la creazione di video di onboarding coinvolgenti con avatar AI realistici e una conversione senza soluzione di continuità da testo a video da script. Questo creatore di video di onboarding AI semplifica il processo, rendendo più facile fornire informazioni essenziali e favorire un'esperienza di benvenuto per i nuovi dipendenti.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per i video di onboarding?

HeyGen offre una robusta suite di risorse creative per progettare video di onboarding dinamici, inclusi modelli animati diversificati e personaggi animati personalizzabili. Gli utenti possono anche sfruttare ricche grafiche, video e risorse musicali dalla nostra libreria multimediale, insieme a controlli di branding, per produrre contenuti professionali e incisivi.

HeyGen può creare video di onboarding personalizzati per i nuovi assunti?

Sì, HeyGen consente ai team HR di personalizzare i contenuti e offrire esperienze di onboarding video veramente personalizzate per ogni nuovo assunto. Con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli/caption adattabili, HeyGen garantisce che ogni dipendente riceva un'introduzione su misura e coinvolgente alla cultura e ai ruoli della tua azienda.

HeyGen offre modelli di video personalizzabili per i team HR?

Assolutamente, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli di video specificamente progettati per i team HR, semplificando la creazione di video di onboarding efficaci. La nostra piattaforma facile da usare rende possibile personalizzare questi modelli e scene senza bisogno di competenze, permettendoti di adattare rapidamente i contenuti alle tue esigenze organizzative specifiche.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo